Maidonviejäjätti Uusi-Seelanti turvautuu ensimmäisenä maana joukkoteurastuksiin mykoplasman takia – 126 000 lehmää tapetaan

Mycoplasma bovis on yksi yleismmistä lehmien hengitystieinfektioiden syistä ja se voi muun muassa vähentää maidontuotantoa.

Uusi-Seelanti on maailman suurin maidonviejä ja tuottaa noin kolme prosenttia maailman maidosta.

Uusi-Seelanti on päättänyt teurastaa 126 000 nautaa karjatiloilla leviävän mykoplasman takia.

Siitä tulee ensimmäinen maa, joka kokeilee joukkoteurastusta keinona pysäyttää mycoplasma bovis -bakteerin leviäminen.

Mycoplasma bovis ei vaikuta maidon ja lihan käyttöön ihmisravinnoksi, joten yleensä hallitukset tyytyvät pitämään tautia kurissa. Pääministeri Jacinda Ardernin mukaan he haluavat kuitenkin hävittää taudin kokonaan Uuden-Seelannin tiloilta.

Ardern sanoo, että päätös tehtiin Uuden-Seelannin talouden perustan eli maataloussektorin suojelemiseksi.

– Päätös on rankka, kukaan ei halua nähdä joukkoteurastuksia. Mutta vaihtoehto on taudin leviäminen, Ardern perustelee. Hänen mukaansa prosentilla maatiloista ei ole tautia ja joukkoteurastuksen tavoitteena on suojella niitä siltä.

Taudin alkuperää jäljitetään

Mycoplasma bovisia todettiin Uudessa-Seelannissa heinäkuussa ja sen takia on jo teurastettu 26 000 lehmää. Tähän mennessä tautia on löytynyt noin 40 maatilalta.

Alun perin tautia oli vain Uuden-Seelannin Eteläsaarella, mutta tänä vuonna sitä on todettu myös pohjoisessa.

Joukkoteurastus toteutetaan kahden vuoden kuluessa ja sen kustannuksiksi arvioidaan runsaat puoli miljoonaa euroa. Maatalousministeriö tutkii, miten tautia tuli Uuteen-Seelantiin ja miten se pääsi leviämään saarten välillä, muun muassa brittilehti The Guardian kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Uusi-Seelanti on maailman suurin maidonviejä (siirryt toiseen palveluun) ja se tuottaa noin 3 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) maapallon maidosta. Maan maitotiloilla on noin 6,6 miljoonaa lehmää.

Bakteeri vähentää tuotantoa

Mycoplasma bovis on yksi tärkeimmistä ja yleisimmistä naudan hengitystietulehdusten aiheuttajista maailmanlaajuisesti. Tauti leviää tilalta toiselle oireettomien taudinkantajien välityksellä.

Bakteerin ikääviin ominaisuuksiin, kuuluu, että tautia on käytännössä mahdoton hävittää eläinpopulaatiosta, johon se on kerran levinnyt, toteaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. (siirryt toiseen palveluun)

Tauti ei tartu ihmiseen, mutta aiheuttaa maitotiloille taloudellisia tappioita. Se aiheuttaa naudoilla muun muassa utaretulehdusta ja vähentää maidontuotantoa sekä heikentää sonnien siittiöiden laatua, toteaa Eläinten terveys -yhdistys ETT. (siirryt toiseen palveluun)

Suomessa tautia todettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.