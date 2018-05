Marjo Ahonen Yle Pirkanmaan päälliköksi

Yle Pirkanmaan uutis- ja ajankohtaistoiminnan päälliköksi on 1.8.2018 alkaen nimitetty YTM Marjo Ahonen.

Ahonen siirtyy tehtävään Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan lähetyksistä vastaavan päällikön tehtävästä. Yle Pirkanmaan aiempi päällikkö, Sinikka Tuomi, siirtyi Yle Suomen johtotiimiin kehityspäälliköksi 21.5.2018 alkaen.

Marjo Ahonen on aiemmin työskennellyt Ylessä Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan sisältöohjauksen päällikkönä, Yle Uutisten toimituspäällikkönä ja ulkomaantoimituksen päällikkönä. Hän on ollut myös muun muassa Nelosen uutisten vastaava päätoimittaja, MTV3:n uutisissa ulkomaantoimituksen ja reportteriryhmän päällikkö ja BBC:ssä suomenkielisen toimituksen päällikkö.

Siirtyminen Yle Pirkanmaan päälliköksi on Ahoselle paluu omille juurilleen.

– Tampere on ikään kuin journalistinen kotini. Olen aloittanut toimittajan urani siellä ja olen kotoisin Pirkanmaalta Luopioisista, nykyiseltä Pälkäneeltä. Olen ollut Tampereen alueradiossa ensimmäisen kerran 80-luvulla, Ahonen kertoo.

Kaikki toiminnot yhden päällikön alaisuuteen

Ahonen alkaa johtaa Yle Pirkanmaan uutis- ja ajankohtaistoimintoja, joihin kuuluvat muun muassa Yle Uutiset Pirkanmaalta ja Radio Suomen Pirkanmaan lähetykset. Lisäksi Ahosen alaisuuteen siirtyy koko Suomen alueellisten tv-uutisten lähetystuotanto. Mediapoliksessa juonnetaan ja lähetetään joka arkipäivä yhdeksän alueellista tv-uutislähetystä sekä valtakunnallinen Uutis-Suomi.

Ahosen alaisuuteen siirtyy myös Tampereella vastikään toimintansa aloittanut Mediadeski, joka tuottaa Ylen aluetoimitusten kanssa muun muassa tutkivaa ja datajournalismia.

Tähän asti Mediadeski ja alueellisten tv-uutisten lähetystuotanto eivät ole kuuluneet Yle Pirkanmaan päällikön vastuulle.

– Tarkoitus on virtaviivaistaa johtamismallia. Täytyy myös katsoa organisaation toimintaa ja miettiä, voidaanko tehdä jotain, jotta työ olisi helpompaa ja miellyttävämpää, ja jotta meidän asiakkaamme olisivat entistäkin tyytyväisempiä, Ahonen sanoo.

Ahonen kertoo siirtyvänsä tehtävään positiivisin odotuksin. Aluksi hän haluaa tutustua rauhassa toimitukseen ja aluetoimintaan.

– Toimitus on siellä mahtavassa kunnossa. Aiempi päällikkö Sinikka Tuomi on saanut toimituksen hyvään moodiin ja tekemisen meininkiin. Siinä on suuri perintö, sitä ei auta tuhota, vaan viedä eteenpäin yhdessä toimituksen kanssa, Ahonen lupaa.