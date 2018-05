Yrityksissä ei opita virheistä tarpeeksi, sanoo lemmikkibisneksellä rikastunut Mika Sutinen: "Liiketoiminnassa varmin tapa päästä hengiltä"

Hetkinen.

Mika Sutinen puhuu opettavaisesti mokaamisesta. Mies, joka moninkertaisti ensin yhden lemmikkitarvikeyhtiön bisneksen (siirryt toiseen palveluun), myi sen, moninkertaisti toisen lemmikkitarvikeyhtiön bisneksen ja myi senkin. Sama Sutinen, joka valittiin viime vuonna ensin vuoden markkinointijohtajaksi ja sitten vuoden liikemieheksi (siirryt toiseen palveluun).

Mutta ei Sutinen ole lemmikkibisneksen kultasormeksi ilman virheitä tullut. Päin vastoin: hän kertoo tehneensä mokia joka päivä ja tekevänsä niitä vieläkin.

– Minun onnistumiseni taustalla on ollut rohkeus heittäytyä hankkeeseen ja epäonnistua. En arvioi itseäni ja omaa arvoani onnistumisen kautta, toimitusjohtajan tehtävistä hallitusammattilaiseksi siirtynyt Sutinen sanoo.

– Aletaan mennä herkästi pieleen siinä tilanteessa, kun aletaan määrittää omaa arvoa onnistumisten ja epäonnistumisten kautta.

Meille on tyypillistä piilottaa moka, vaikka hyödyllistä olisi kertoa se muiden opiksi. Mika Sutinen

Sutinen on julkaissut Vincit Oy:n perustajan Mikko Kuitusen kanssa Mahtava moka -nimisen kirjan virheistä oppimisen kulttuurista. Tekijäkaksikko kiirehtii tarkentamaan, että aiheessa ei ole kyse siitä, että mokia pitäisi tavoitella. Kyse on siitä, mitä tehdään, kun moka tapahtuu.

– Meille on tyypillistä piilottaa moka, hävetä sitä eikä missään nimessä kertoa siitä toisille – vaikka hyödyllistä olisi kertoa se muiden opiksi ja hyödyllistä olisi tehdä asioita epäonnistumisen pelosta huolimatta, Sutinen täsmentää.

Sutinen ja Kuitunen puhuvat kahdenlaisista virheistä. Prosessivirhe voi olla vaikka tavallisessa asiakaspalvelutilanteessa, joka lähtee väärälle uralla huonon sanavalinnan takia. Toinen virheiden perustyyppi liittyy ideoihin ja epäonnistuneisiin innovaatioihin ja niitä tulee varsinkin markkinoinnissa tämän tästä.

– Keskeinen kysymys on, mikä on reaktio sen jälkeen, kun virhe on tapahtunut. Onko se uteliaisuus, joka johtaa keskusteluun vai onko se virheen piilottaminen? Sutinen kysyy.

Kuusi miljoonaa ja 80 vuotta

Sutinen myöntää, että ajattelutavan kääntäminen ei ole helppoa. Hän puhuu kuuden miljoonan vuoden ja 80 vuoden perinnöstä asiassa: ihminen on ollut olemassa lajina jo kuusi miljoonaa vuotta (tästä on tosin toisenlaisiakin arvioita (siirryt toiseen palveluun)) ja vasta 80 vuotta on eletty aikaa, jolloin riskinotosta on ollut hyötyä.

– On luontaista pelätä epäonnistumista ja peittää epäonnistumiset, mutta nykyään varsinkin yritystoiminnassa varmin tapa päästä liiketoiminnallisesti hengiltä on jäädä paikalleen ja olla ottamatta riskiä.

Nämä ovat organisaatiossa muutoksia, jotka eivät voi toteutua, jos johto ei ole näyttämässä esimerkkiä. Mika Sutinen

Sutinen on haastatellut psykologeja epäonnistumisen aiheesta kirjaansa varten. Hän tiivistää heidän sanomansa: ei ole olemassa self help -kirjaa tai nappia, jolla yksittäinen ihminen pääsee sisälle virheistä oppimisen kulttuuriin. On vain opittava ymmärtämään omaa käyttäytymistään ja syy-seuraus-mekanismeja.

Yritystasolla Sutinen pitää vastuussa erityisesti johtoa. Mokaa pitäisi hänestä ajatella yrityksessä "tahattomana investointina", josta kuuluu hyötyä.

– Nämä ovat organisaatiossa muutoksia, jotka eivät voi toteutua, jos johto ei ole näyttämässä esimerkkiä. Johto aloittaa aina omista virheistään, hän painottaa.

– Minulla on ollut vuosikausia tapana sanoa organisaatiossa, että teen yksin kalliimpia virheitä organisaatiossa kuin te muut teette yhteensä, ja jos minä pystyn sen kanssa elämään, niin kyllä te muutkin pystytte omienne kanssa.

