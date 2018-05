Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraatissa 1200 osallistujaa – Seinäjoki valmistautuu suurtapahtumaan

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati (siirryt toiseen palveluun) järjestetään Seinäjoella maanantaina 4. kesäkuuta. Paraati, kalustonäyttely ja ohimarssi näkyvät Seinäjoen katukuvassa massiivisesti jo lauantaista lähtien, mutta erityisesti tapahtumapäivänä maanantaina.

– Juhlimme pohjalaiseen tapaan komiasti, sanoo everstiluutnantti, Pohjanmaan aluetoimiston päällikkö Mika Piiroinen.

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen mukaan Seinäjoella on totuttu suuriin tapahtumiin, millainen Puolustusvoimain lippujuhlan päivän juhlintakin on. Rasinmäki uskoo tapahtuman kiinnostavan koko Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

Yle on mukana päivän tapahtumissa suorissa lähetyksissä eri välineissä.

1200 henkilöä mukana paraatissa

Lippujuhlan päivän juhlinta alkaa seppeleenlaskulla sankarihaudoille sekä lipunnostolla. Sen jälkeen vuorossa on seppeleenlasku Mannerheim-patsaalla Seinäjoen keskustassa.

Paraatikatselmus kello 12 järjestetään jalkapallostadionilla, mistä starttaa myös ohimarssi kello 13.15.

Ohimarssi kulkee jalkapallostadionilta muutaman kilometrin matkan Ruukintielle. Reitin varrelle toivotaan runsaasti yleisöä.

– Olemme lähteneet siitä, että [tapahtumaa] olisi seuraamassa 10000 henkilöä. Ohimarssin pitäisi näyttäytyä yhtä hyvänä koko matkan ajan, Mika Piiroinen sanoo.

Ohimarssiin osallistuu sekä jalan kulkevia että moottoroituja joukkoja. Se vaikuttaa liikennejärjestelyihin Seinäjoen keskustan aluella.

Ohimarssin ottaa vastaan Puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg seurassaan sotaveteraani Unto Nyystilä ja Seinäjoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen.

Seinäjoki lentokiellossa

Paraatikatselmukseen Seinäjoen jalkapallostadionilla osallistuu noin 1200 henkilöä. Lisäksi tapahtumaa on tekemässä 200 henkilöä.

– Ensimmäiset joukot tulevat paikalle jo lauantaina 2. kesäkuuta, sillä tapahtumien tekeminen ja rakentaminen vie aikansa. Paraatijoukot tulevat sitten sunnuntaina iltapäivän aikana, Piiroinen sanoo.

Puolustusvoimat ja Pohjanmaan poliisi ovat tehneet yhdessä tapahtuman turvallisuussuunnittelua. Yksi osa turvallisuutta on Seinäjoen hakeminen lentokieltoalueeksi 4. kesäkuuta. Kielto koskee myös dronejen lennättämistä.

– Poliisi valvoo kieltoa, jolla halutaan suojella katsojien turvallisuutta. Toinen puoli asiaa on se, että paraatissa ja tapahtumissa on mukana paljon ilma-aluksia myös Puolustusvoimain puolelta. Ne alukset ja dronet eivät mahdu samaan ilmatilaan, Piiroinen toteaa.

Kalustonäyttely ja lentonäytös

Everstiluutnantti Mika Piiroisen mukaan yksi tapahtuman kiinnostavista kohteista on kalustonäyttely, jossa on esillä Maavoimien koko kalusto. Esillä on myös panssarihaupitsi K9 Thunder sekä Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunu. Myös Ilmavoimien ja Merivoimien kalustoa on nähtävänä.

Jos sää sallii nähdään Seinäjoen yllä esittelylentoja kello 17-18. Mukana on muun muassa Midnight Hawks -taitolento-osasto.

Suorana Ylellä

Yle lähettää paraatikatselmuksen suorana lähetyksenä Areenassa ja Radio Suomessa. Ohimarssi lähetetään suorana lähetyksenä sekä Areenassa, Radio Suomessa että TV1:llä. Kooste päivän tapahtumista nähdään TV1:lla kello 17.10. Tapahtumaa voi seurata myös somessa esimerkiksi tunnisteella #PV100 ja #paraati.