Soini seisoo aborttipuheidensa takana: Ei pitäisi olla kenellekään yllätys

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) puolustaa sanomisiaan koskien Irlannin uutta, väljempää aborttilakia. Irlantilaiset äänestivät selvällä enemmistöllä abortin puolesta.

Soini kirjoitti eilen sunnuntaina blogissaan (siirryt toiseen palveluun), että maailma menee "kummaksi", jos elämän puolustamista tarvitsee puolustella. Hän sanoo puolustavansa elämää silti "sopivalla ja sopimattomalla hetkellä".

Tänään maanantaina muun muassa kokoomusministerit Kai Mykkänen ja Anne-Mari Virolainen sanoutuivat irti kollegansa puheista ja totesivat, että Soinin mielipide ei ole Suomen virallinen linja aborttiin.

Ylen maanantai-iltana Brysselistä tavoittama Soini toteaa, että hänellä on ollut sama kanta elämän pyhyyteen 30 vuotta, kun hän on ollut politiikassa.

– Ei pitäisi olla kenellekään yllätys, että minulla on tällainen kanta. Enkä ole sitä häpeillyt, enkä koskaan häpeilekään.

Ulkoministeri Soini jatkaa, että ihmiselämä on pyhä kohdusta hautaan ja hän on aina vastustanut kuoleman kulttuuria, on se sitten abortti tai eutanasia.