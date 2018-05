Vantaalaisessa koulussa sattui harvinainen tapaus: Koulunkäyntiavustaja oli päihtyneenä töissä – työsuhde päättyi välittömästi

Vantaalaisen peruskoulun oppilaiden vanhemmat saivat viime viikolla rehtorilta Wilma-viestin, jossa kerrottiin koulussa olleesta päihtyneestä työntekijästä.

Rehtori pahoitteli viestissä tapausta ja kertoi, että työntekijän työsuhde oli päätetty samana päivänä.

Kyseessä ei ollut lasten opettaja vaan koulunkäyntiavustaja.

Vantaan perusopetuksen aluepäällikön Merja Kuokan mukaan oppilaat eivät olleet vaarassa, mutta koulunkäyntiavustajan käytös oli epäasiallista.

– Henkilö ei käyttäytynyt sillä tavalla kuin työssä pitää käyttäytyä eli asiallisesti. Käytös, puhe ja toiminta eivät olleet niin kontrolloitua kuin normaalisti.

Ei tällaista tule usein vastaan. Vantaan perusopetuksen aluepäällikkö Merja Kuokka

Kuokka on itse työskennellyt koulumaailmassa yli kolmekymmentä vuotta. Hänen mukaansa on hyvin harvinaista, että kouluissa on päihtynyttä henkilökuntaa.

– Ei tällaista tule usein vastaan. Varmaan yksittäisiä tapauksia tapahtuu yleisellä tasolla, mutta ei vuosittain.

Valtaosa koulunkäyntiavustajista tulee henkilöstövuokrausyhtiön kautta

Koulunkäyntiavustaja ei ollut työsuhteessa Vantaan kaupunkiin vaan tuli Seure-nimisen yhtiön kautta, joka tarjoaa henkilöstövuokrauspalveluja.

Seuren omistavat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS.

Merja Kuokan mukaan valtaosa Vantaan koulujen koulunkäyntiavustajista tulee juuri Seuren kautta, ja yhtiö vastaa heidän esimiestyöstään.

Lasten kanssa työskentelevien taustat tarkistetaan – jos laki sallii

Seuren toimitusjohtaja Anne Sivula ei kommentoi yksittäistä tapausta, mutta kertoo, että yhtiö tarkistaa lasten kanssa työskentelevien taustat lain edellyttämällä tavalla. Se tarkoittaa, että kun palvelussuhteen tai erillisten palvelussuhteiden kesto yhteensä on vähintään kolme kuukautta, pyydetään työntekijältä rikostaustaote. Siitä käy ilmi, onko työntekijällä tuomioita esimerkiksi huumausainerikoksista.

Ylen saamien tietojen mukaan vantaalaisessa koulussa työskennellyt koulunkäyntiavustaja oli kuitenkin työskennellyt koulussa jo pidemmän aikaa, joten hänen taustansa pitäisi olla tarkastettu. Hän ei ole ollut aikaisemmin päihtyneenä koulussa ja oli hoitanut työnsä hyvin.

Lakia pitäisi korjata niin, että työnantajalla olisi harkintavaltaa. Seuren toimitusjohtaja Anne Sivula

Seure toimittaa myös sijaisia Helsingin, Espoon ja Vantaan päiväkoteihin.

Huhtikuussa Yle kertoi, että helsinkiläiseen päiväkotiin oli lähetetty sekavasti käyttäytynyt sijainen Seuren kautta. Toimitusjohtaja Sivulan mukaan henkilön rekrytointiprosessi on tarkistettu ja se oli tehty oikein.

Sivula toivoo, että lakia muutettaisiin siten, että työnantajalla olisi oikeus selvittää työntekijän rikostausta myös silloin, kun työsuhde kestää alle kolme kuukautta.

– Olemme saaneet eduskunnan oikeusasiamieheltä huomautuksen siitä, kun aiemmin pyysimme rikostaustaotetta kaikilta palvelussuhteen pituuteen katsomatta. Jouduimme luopumaan siitä menettelystä, ja olemme sitä mieltä, että lakia pitäisi korjata niin, että työnantajalla olisi harkintavaltaa.

