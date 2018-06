Uintireissu Vietnamissa oli viedä suomalaismiehen hengen, sydän pysähtyi kaksi kertaa – ystävän päättäväisyys pelasti

Tästä on kyse Oululainen Heikki Niemimäki oli kolme kuukautta sitten vakavassa onnettomuudessa Vietnamissa.

Niemimäki hukkui ja hänen sydämensä pysähtyi kaksi kertaa. Hänet saatiin kuitenkin elvytettyä.

Ystävän päättäväisen toiminnan ansiosta Heikki pääsi nopeasti hyvään hoitoon.

Niemimäellä oli matkavakuutus, joka kattoi sairaalahoitojen ja ambulanssilentojen kustannukset.

Nyt Niemimäki kuntoutuu Helsingissä.

Noin kolme kuukautta sitten oululainen Heikki Niemimäki, 25, saapui tyttöystävänsä kanssa veneellä vietnamilaiseen rantakaupunkiin Vung Tauhun viettämään viikonloppulomaa.

Mies oli lomaillut Vietnamissa jo pidemmän aikaa. Hän oli omien sanojensa mukaan talvea paossa. Mies oli tutustunut tyttöystäväänsä muutamaa kuukautta aiemmin yhteisten ystävien kautta.

Pariskunta saapui kaupunkiin aamulla. He kävivät pikaisesti hotellissa ja menivät rannalle. Matkalla rantaan Niemimäki lähetteli äitinsä kanssa viestejä. Kertoi, että elämä kukoistaa. Ja yritti opettaa tyttöystäväänsä tanssimaan valssia.

Päivä oli lämmin ja Niemimäki päätti mennä mereen uimaan. Tyttöystävä jäi rannalle, hän ei osaa uida.

Muuta mies ei siitä päivästä muista. Sinä päivänä hän hukkui.

Ystävä hädässä tunnetaan

Kun Niemimäen uintireissu oli kestänyt jonkin aikaa, alkoi hänen tyttöystävänsä miettiä, missä mies viipyi. Hän lähti etsimään miestä. Niemimäki makasi meressä, kasvot veteen päin. Tyttöystävä raahasi hänet rantaan, huusi apua.

Mies ei hengittänyt.

Heikki Niemimäki tapasi tyttöystävänsä Una Nguyen viime vuoden marraskuussa. Ennen onnettomuutta, he olivat käymässä Unan vanhempien luona. Mikko Huhta

Samaan aikaan Niemimäen ystävä Mikko Huhta lomaili myös Vietnamissa. Hän oli tapahtumien aikaan päivällisellä ystävänsä kanssa Ho Chi Minhin kaupungissa, joka oli parin tunnin ajomatkan päässä Heikki Niemimäen olinpaikasta.

Kesken päivällisen Huhdan puhelin soi. Puhelimessa oli Niemimäen tyttöystävä.

Naisen puheesta ei saanut itkun vuoksi selvää. Huhta erotti kuitenkin muutaman sanan naisen nyyhkytysten seasta: "Heikki on hukkunut."

– Ensimmäinen ajatukseni oli, että nyt pitää toimia. Kävelin ravintolasta ulos moottoripyörälle ja soitin samalla vakuutusyhtiön hätäpalveluun, SOS Internationaliin.

Hän selitti hätäpalveluun tilanteen, josta alettiin selvittämään, mikä on lähistön paras sairaala ja hoitamaan sinne maksusitoumusta. Palvelusta saa myös neuvoa, jos ei tiedä, mitä tämän tyyppisessä hätätilanteessa tulee tehdä.

Lääkäri sanoi, että sieltä löytyy ainoa sairaala, jossa Heikki voisi selvitä. Mikko Huhta

Mutta Huhta tiesi, mitä tehdä. Niemimäki elvytettiin rannalla ja vietiin ambulanssilla paikalliseen sairaalaan. Siellä hänen sydämensä pysähtyi uudestaan.

Miehen vammat olivat niin vakavat, ettei paikallisessa sairaalassa oltaisi voitu tehdä mitään hänen pelastamisekseen. Huhta vaati, että Niemimäki toimitetaan sairaalaan samaan kaupunkiin, missä hän itse oli.

– Ambulanssi, joka haki Heikin rannalta oli paikallisen sairaalan ambulanssi. Ne eivät suostuneet aluksi viemään Heikkiä muuhun kuin heidän omaan sairaalansa. Yritin saada Heikin parempaan sairaalaan, johon oltiin hoitamassa vakuutusyhtiön maksusitoumusta.

Muutaman puhelimessa vaihdetun painavan sanan jälkeen ambulanssinkuljettajat myöntyivät Huhdan pyyntöön. Niemimäki kiidätettiin Ho Chi Minhin sairaalaan.

"Taustalla näkyi kun Heikkiä elvytettiin"

Kun Niemimäki kamppaili hengestään Vietnamissa, sarasti aamu Suomessa. Heikin äiti Pirkko Niemimäki oli saanut aamun mittaan iloisia viestejä pojaltaan rannalta. Noin tunti viestien vaihdosta Pirkko Niemimäen puhelin soi.

– Minulle tuli videopuhelu Heikin tyttöystävältä Unalta. Ensiksi luulin, että Una nauraa, mutta se olikin itkua. Hän sai sanottua vain mama, mama. Sitten Una käänsi kuvakulmaa ja taustalla näkyi kun Heikkiä elvytettiin.

Onnettomuuden seurauksena Heikin aivot kärsivät happivajeesta. Aivojen sisäpuolella oli turvotusta, mikä vaikutti hermoimpulssien etenemiseen ja sitä kautta liikkumiseen. Aivojen ulkorunko ja älypuoli, olivat kuitenkin vahingoittumattomia. Mikko Huhta

Pirkko Niemimäen ajatuksiin tulvivat erilaiset kauhukuvat: muisto hänen omasta isästään, joka kuoli yllättäen vajaa vuosi sitten. Hänen elvytyksensä ei onnistunut, onnistuuko Heikin? Ja muisto siitä, mitä Heikki kerran sanoi. Että jos hänelle sattuu jotain reissuillaan, voi hänet tuhkata ja haudata sinne, missä hän on.

– Kyllä siinä jonkinlaiseen shokkiin meni. Ja tuli sellainen avuttomuus. En yhtään tiennyt, mitä pitäisi tehdä tai mihin ottaa yhteyttä.

Niemimäen ystävä saapui hänen luokseen ja he soittivat vakuutusyhtiön hätänumeroon. Seuraavana päivänä Heikki Niemimäki siirrettiin sairaalalennolla Thaimaan pääkaupunki Bangkokiin.

Selkä vetäytyi kaarelle ja kädet käpristyivät. Pirkko Niemimäki

Siirto Bangokiin tapahtui vakuutusyhtiön avustuksella. Mikko Huhta keskusteli onnettomuudesta kuultuaan SOS Internationalin lääkärin kanssa puhelimessa. Huhta kertoo, että hätäpalvelun lääkäri teki päätöksen siitä, miten hoito jatkuu. Heti sen jälkeen, kun Niemimäen sydän saatiin taas lyömään muutamien pysähdyksien jälkeen.

– Ja päätös oli, että Heikki lennätetään mahdollisimman pian yksityiskoneella Bangkokiin, missä on parasta mahdollista hoitoa tähän tilanteeseen. Lääkäri sanoi, että sieltä löytyy ainoa sairaala, jossa Heikki voisi selvitä.

Sairaala oli Samitivej International Hospital Bangkok Sukhumvit.

– Ja se oli huikea. Se on rankattu maailman seitsemän parhaan sairaalan joukkoon, Huhta kertoo.

Pelkät sairaalalennot olisivat maksaneet huimia summia. Heikki Niemimäellä oli onneksi matkavakuutus, joka kattoi hoitojen ja ambulanssilentojen kustannukset.

Kahden viikon taistelu

Seuraavana päivänä vakuutusyhtiön lääkäri soitti Pirkko Niemimäelle. Lääkäri kertoi Heikin onnettomuuden olevan niin vakava, että Thaimaaseen voidaan lennättää yksi omainen vakuutusyhtiön kustannuksella.

Myös Heikki Niemimäen isä ja veli lähtivät Thaimaaseen, mutta omakustanteisesti. Muutama päivä onnettomuuden jälkeen koko perhe oli miehen luona Bangkokissa.

Tällä koneella Heikki Niemimäki ja hänen ystävänsä Mikko Huhta lennätettiin Vietnamista Thaimaaseen. Mikko Huhta

Ennen lähtöä perhe oli kuullut, että Niemimäki on käynyt tajuissaan ja häneltä on otettu hengitysputki pois. Pirkko Niemimäki oli toiveikas. Hän ajatteli pääsevänsä juttelemaan poikansa kanssa siitä, miten onnettomuus tapahtui.

– Mutta ei se ihan niin mennyt. Vaikka hengitysputki oli otettu pois, ei Heikki pystynyt puhumaan.

Heikki taisteli hengestään parin viikon ajan. Perhe ei voinut tehdä muuta kuin toivoa parasta.

Yhtenä päivänä nähtiin edistystä, kun Niemimäki kävi välillä tajuissaan ja yritti kohdistaa katsettaan ääntä kohti. Toisina päivinä hän oli todella huonossa kunnossa ja kärsi kovasta kuumeesta.

– Heikillä on kuumekouristuksia ja niitä tuntui todella pahalta katsoa. Selkä vetäytyi kaarelle ja kädet käpristyivät. Silloin tuli aina sellainen olo, että mitä tästä tulee.

Äiti rauhoitti puheellaan

Pikkuhiljaa Niemimäen vointi koheni. Eräänä päivänä Mikko Huhta kysyi tajuissaan olevalta Heikiltä, tunnistaako tämä huoneessa olijat.

Niemimäki yritti vastata. Hän alkoi muodostaa sanoja isi ja Juha. Ja mamelukki.

– Heikki sanoo minua joskus mamelukiksi, Pirkko Niemimäki naurahtaa.

Kun Heikki Niemimäki oli Bangkokin sairaalassa, hänen keuhkoissaan oli vielä vettä. Sitä yritettiin saada pois takomalla hänen selkäänsä. Sairaalassa miehelle nousi muutaman kerran kova, melkein 40 asteen kuume. Mikko Huhta

Vaikka Niemimäki ei pystynyt puhumaan ja oli suurimman osan Bangkokissa-oloajasta enemmän tai vähemmän lääke- ja kuumehouruissa, ei perhe lopettanut puhumista. He tiesivät, että Heikki kyllä kuulee.

– Silloin kun Heikillä oli kuumekouristuksia, monitorista näki, että sydän väpättää hirveää vauhtia. Mutta sitten kun hänelle puhui, alkoi syke tasaantumaan.

Kun Heikki Niemimäki oli tajuissaan, kommunikoi hän äidilleen silmiä räpyttämällä. Pirkko Niemimäki kysyi pojaltaan, haluaako hän kuulla jääkiekkouutisia. Vastaukseksi Pirkko Niemimäki sai vahvan räpsäytyksen. Kuten myös kysymykseen, haluaako Heikki kuulla tyttöystävänsä ääniviestejä.

– Näki selvästi, että Heikki ilahtui kovasti viesteistä. Yksi päivä Una lähetti viestissään lentopusuja. Heikki laittoi suunsa pusuasentoon, sen merkiksi, että hän lähetti takaisin suukkoja. Se tuntui niin ihanalta.

Ensimmäiset muistikuvat

Niemimäki oli Bangkokin sairaalassa hoidossa noin kaksi viikkoa, minkä jälkeen hänet lennätettiin sairaalalennolla Ouluun. Tuo lento on hänen ensimmäinen muistikuvansa onnettomuuden jälkeen.

– Kun heräsin minulla oli hirveän kuuma ja jano. En saanut juoda mitään, etten vahingossa vetäisi vettä henkeen. Minulla oli nenämahaletku silloin. En pystynyt puhumaan. Yritin, mutta sanat eivät tulleet niin nopeasti suusta, että kukaan olisi ymmärtänyt.

Se vaatii ihmiseltä todella kovaa tahtoa. Anu Niemilehto

Pirkko Niemimäki lensi poikansa kanssa Suomeen. Vaikka Heikki Niemimäki ei pystynyt puhumaan, äiti näki, miten kova jano pojalla oli. Jo sairaalassa Heikki osoitti janon tunteensa laittamalla suun suppuun. Niin myös nyt. Vettä ei tippunut.

– Jos Heikki olisi puhunut, olisi hän varmasti rukoillut, että anna sitä juomaa. Ja niin minä olisin halunnutkin antaa. Olisin halunnut kaataa kannullisen vettä hänen kurkkuunsa, mutta sen sijaan jouduin kostuttamaan hänen suutaan vedessä uitetuilla pumpulipuikoilla.

Vaikka Niemimäki oli ollut pääosin tajuttomana onnettomuuden jälkeen ja vähät valveillaoloajan muistoista olivat alitajunnan ja todellisuuden sekamelskaa, hän tiesi suurinpiirtein, mitä oli tapahtunut. Edes se, että hän oli sairaalalentokoneessa, ei herättänyt ihmetystä.

– Äiti oli minun vierellä. Ei minulla ollut mitään hätää.

Niemimäki vietiin aluksi Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja sieltä Oulun kaupunginsairaalan kuntoutusosastolle.

Ensimmäiset askeleet sisulla

Vajaa kuukausi hukkumisen jälkeen Niemimäki sanoi ensimmäisen kolmen sanan lauseensa. Toipuminen alkoi etenemään hurjaa vauhtia. Hän alkoi istumaan, liikuttelemaan rajojaan ja puhumaan.

Vakavasta onnettomuudesta toipuminen vaatii ennen kaikkea aikaa. Toinen äärettömän tärkeä tekijä toipumiselle on kuntoutujan oma motivaatio.

Heikki Niemimäki kertoo, että kuntoutus on sujunut hyvin. Hänen kätensä ovat alkaneet toimimaan paremmin ja puhelimella soittaminen onnistuu jo itsenäisesti. Mikko Huhta

Motivaatiota Heikki Niemimäeltä ei ainakaan puutu. Tai sinnikkyyttä. Mies on tällä hetkellä Helsingissä Validia-kuntoutuksessa, joka on entinen Invalidiliiton Käpylän Kuntoutuskeskus.

Kun soitan Heikille, puhelimeen vastaa iloisen kuuloinen mies. Hän on ottanut pari päivää aiemmin ensimmäiset askeleensa ilman rollaattoria. Se tapahtui pienen sisuuntumisen seurauksena.

– Otin ruokailun yhteydessä maitolasin, joka läikkyi syliin. Se alkoi ärsyttämään niin paljon, että palasin huoneeseeni.

– En aikaisemmin saanut laitettua puhelimesta musiikkia soimaan, koska silmä-käsi -koordinaatio ei toimi vielä kunnolla. Maidon läikkymisestä sisuuntuneena avasin puhelimeni ja laitoin Spotifystä biisin soimaan.

Puhelimesta pärähti soimaan Jon Bon Jovin It's my life. Miehen rollaattori oli hieman kauempana. Hän nousi pystyyn ja käveli sen luo.

– Tipuaskelilla, mutta kuitenkin. Silloin päätin, että kävelen tämän kuntoutuksen loputtua.

Kuntoutuminen on tapahtunut harvinaisen nopeasti

Tällä hetkellä, kolme kuukautta onnettomuuden jälkeen, Niemimäki kävelee jo sujuvasti ilman rollaattoria. Hänen päivänsä koostuvat kokoaikaisesta treenaamisesta. Fysioterapeutin kanssa kävellään portaita, lihaskuntoa treenataan kuntosalilla ja puhetta sujuvoitetaan puheterapeutilla.

Terveysyritys Coronarian fysio- ja puheterapeutti Anu Niemilehto sanoo, että kolmessa kuukaudessa kuntoutuminen niinkin hyvään kuntoon kuin Heikki on nyt, on suhteellisen harvinaista.

– Ihmisen aivot ja keho ovat aika uskomattomia. Monesti ihmiset toipuvat vakavistakin onnettomuuksista yllättävän hyvin.

He ovat joutuneet kokemaan rajuja asioita. Pirkko Niemimäki

Mitä vaikeammasta vauriosta on kyse, sitä todennäköisempää Niemilehdon mukaan on myös se, että ilmenee jonkinlaisia jälkioireita. Tämä on yleistä esimerkiksi aivovaurioiden kohdalla.

– Oireet voivat olla esimerkiksi huimausta, muistiongelmia ja liikkumisen vaikeuksia. Tai ihan sitä, että väsyy normaaleista askareista helpommin. Onnettomuus voi aiheuttaa myös käyttäytymisen ja tunne-elämän muutoksia.

Vakavastakin onnettomuudesta voi Niemilehdon mukaan kuitenkin toipua niin, että ihminen kykenee itsenäiseen elämään ja pystyy palaamaa esimerkiksi työelämään.

– Se on todella yksilöllistä. Toisella kuntoutus on hyvin hidasta ja toisella hyvin nopeaa. Varsinkin nuorilla kuntoutujilla kuntoutumista voi tapahtua usein hyvinkin nopeasti.

"He ovat joutuneet kokemaan rajuja asioita"

Heikki Niemimäki on saanut lääkäriltä luvan lähteä kuntoutuksen aikana käymään Vietnamissa. Hänen äitinsä Pirkko Niemimäki on lupautunut matkakumppaniksi, koska Heikki ei saa matkustaa vielä yksin.

– He eivät ole ehtineet olla kamalan kauan parina. Mutta he ovat joutuneet kokemaan rajuja asioita, Pirkko Niemimäki sanoo.

Äiti oli tehnyt jo aiemmin päätöksen: mitä ikinä Heikille saattaa matkoilla sattua, niin se tapahtuu silloin, kun hän toteuttaa suurinta unelmaansa.

– Iso osa ihmisistä ei toteuta unelmiaan. Eivätkä ole onnellisia. Nämä ajatukset rauhoittivat minun mieleni.

Onnettomuden seurauksena Heikki Niemimäen aivot kärsivät happivajeesta, mikä olisi pahimmillaan voinut aiheuttaa aivovamman.

Näin ei onneksi käynyt, eikä onnettomuus vaikuttanut miehen kielitaitoonkaan. Englannin puhuminen sujuu edelleenkin hyvin. Niin myös ne muutamat lauseet, jotka mies oppi sanomaan vietnamiksi: minä rakastan sinua ja minulla on sinua ikävä.

Miten hukkuminen tapahtui?

Niemimäen tapaturman aiheuttamat vammat ovat pääasiassa fyysisiä. Hän ei koe, että onnettomuus olisi vaikuttanut henkiseen puoleen. Ainakaan vielä.

Jossain vaiheessa mies aloittaa vesikuntoutuksen. Hän arvelee, että se jos jokin saattaa palauttaa mieleen Vietnamin tapahtumat. Sen kun hän hukkui.

Miten kaikki sitten tapahtui? Varmuutta siitä ei ole, koska Heikki Niemimäki ei muista tapahtumia. Alkoholilla ei kuitenkaan ollut osuutta asiaan.

Lääkärit ovat olleet Heikki Niemimäen mukaan ihmeissään siitä, että hän on kuntoutunut niin nopeasti. Vielä pari kuukautta sitten hän ei liikkunut tai puhunut. Nyt hän puhuu kahta kieltä sujuvasti. Puheen tempo on vielä kuitenkin hieman hidas. Mikko Huhta

Niemimäki epäilee, että hän pyörtyi veteen nestehukan seurauksena. Sinä päivänä hän ei ollut juonut muuta kuin pari kuppia kahvia. Siitäkään ei ole tietoa, miten kauan hän ehti vedessä olla.

Mutta yksi asia on varmaa. Jos Mikko Huhta ei olisi saanut Vung Taun ambulanssikuskeja suostuteltua tuomaan Heikkiä parempaan sairaalaan, olisi hänen tarinansa päättynyt mitä luultavammin toisella tavalla.

– Luultavasti se olisi ollut yhden suunnan reissu sairaalaan. Ja sieltä hauta-arkkuun, Heikki Niemimäki toteaa.

Niemimäki on ollut yhteydessä tyttöystäväänsä Vietnamiin siitä lähtien kun puhuminen taas onnistui. Hän kertoo heidän juttelevan puhelimessa päivittäin pari kolme tuntia.

Rakkaus.

Pitää toipua, jotta pääsee takaisin Vietnamiin, missä tyttöystävä asuu.