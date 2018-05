Vain Hollywoodissa mahdollista – Tähtien sota -sarjan Solo keräsi yli 100 miljoonan dollarin lipputulot ensi-illassa, mutta se on pettymys

Voima ei ollut Solo: A Star Wars Story -elokuvan kanssa.

Näin tuomittiin Tähtien sota -sarjaan kuuluvan elokuvan tulos lippuluukuilla ensi-ilta-viikonloppuna. Näin, vaikka elokuva sinnittelee arvioiden mukaan 100 miljooonan dollarin rajan yli Pohjois-Amerikan lippuluukuilla.

Ennakkotietojen mukaan ensi-illan tulot ovat 103 miljoonaa (siirryt toiseen palveluun) dollaria. Muualta maailmasta tulevat lipputulot täydentävät tuloksen 148 miljoonaan dollariin.

Hollywoodin silmissä tämä on pettymys – etenkin, kun sitä verrataan edeltäviin Tähtien sota -sarjan ensi-iltoihin.

Vuonna 2015 The Force Awakens -elokuva keräsi kolmipäiväisenä avajaisviikonloppuna lipputuloja 248 miljoonan dollaria, vuonna 2016 The Rogue One 155 miljoonaa dollaria ja viime jouluna The Last Jedi avasi 220 miljoonan dollarin lipputuloilla.

Solo-elokuvan tulos on näin ollen pienin sen jälkeen, kun Tähtien sota -sarja siirtyi Disneyn hoiviin vuonna 2015. Yhdysvalloissa on nelipäiväinen kaatuneiden muistopäivän viikonloppu ja elokuvalta odotettiin kymmeniä miljoonia lihavampaa tulosta.

Elokuvassa Chewbaccan roolia näyttelee suomalainen Joonas Suotamo.

Lähteet: AP