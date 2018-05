Sarjakuristaja Michael Penttilälle 2,5 vuoden tuomio rikoksen valmistelusta – hovioikeus: perversio "henkeä uhkaava"

Penttilä on parhaillaan vangittuna murhasta epäiltynä. Murha tapahtui huhtikuussa helsinkiläisessä asunnossa.

Sarjakuristajana tunnettu Michael Penttilä on tuomittu hovioikeudessa 2,5 vuoden vankeuteen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Lisäksi Penttilä velvoitettiin maksamaan uhrille 4 000 euroa korvausta kärsimyksestä.

Hovioikeus katsoi, käräjäoikeuden tuomiosta poiketen, että Penttilä oli laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman kuristaakseen 17-vuotiasta nuorta naista, ja suunnitellut siten törkeän pahoinpitelyn sisältävän teon tekemistä.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen

Käräjäoikeudessa esitellyn syytteen mukaan Penttilä oli laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman tavata nuori nainen, ja joko tappaa tai pahoinpidellä nainen kuristamalla.

Penttilä oli pyrkinyt kahdella eri kerralla uhrin kanssa tekemisiin. Tammikuussa 2017 Penttilä yritti tunkeutua luvattomasti samassa taloyhtiössä asuvan uhrin kotiin tämän ollessa yksin asunnossa. Saman vuoden huhtikuussa Penttilä pudotti uhrin postiluukusta kirjeen, jossa hän pyysi naista ottamaan yhteyttä.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen, koska asiassa jäi näyttämättä toteen, että asuntoon yritti tunkeutua juuri Penttilä. Kirjeestä taas jäi näyttämättä, että Penttilällä olisi ollut suunnitelma tehdä henkeen tai terveyteen kohdistuva rikos.

Hovioikeus: Penttilän perversio "henkeä uhkaava"

Hovioikeuteen valittivat sekä syyttäjä että asianomistaja.

Hovioikeus arvioi "Penttilän rikoshistoriasta sekä vaarallisuusarviosta saatujen tietojen, hänen seksuaalisesta perversiostaan saadun selvityksen sekä ulkoisesta toiminnasta saatujen tietojen perusteella" sitä, oliko Penttilällä yksityiskohtainen suunnitelma nuoreen naiseen kohdistuvasta teosta.

Hovioikeus totesi, että Penttilän seksuaalinen perversio, "asfyksofilia", johon kuuluu voimakasta kuristamista ja hapensaannin kontrollointia, oli henkeä uhkaava, eikä Penttilä kyennyt hallitsemaan omaa käyttäytymistään.

Hovioikeus myös katsoi, että Penttilällä oli vakaa pyrkimys päästä kanssakäymiseen juuri kyseessä olleen nuoren naisen kanssa, ja että kanssakäymisen oli määrä johtaa uhrin kuristamiseen ja hapensaannin kontrollointiin. Uhrin kuolemaa ei kuitenkaan voitu pitää Penttilän suunnitelman päämääränä, vaikka se olisikin voinut olla kuristamisen seuraus.

Hovioikeus siis totesi, että Penttilän suunnitelma piti sisällään törkeän pahoinpitelyn sisältävän teon, mutta ei syytteen mukaista uhrin tappamiseen ulottuvaa tekoa. Penttilän rangaistukseksi tuomittiin 2 vuoden ja 6 kuukauden vankeus sekä uhrille kärsimyskorvausta 4 000 euroa.

Tuomittu aiemmin lukuisia kertoja

Penttilä on parhaillaan vangittuna murhasta epäiltynä. Poliisi epäilee, että Penttilä surmasi Helsingin Kalliossa 52-vuotiaan naisen 13. huhtikuuta. Vainaja löydettiin omasta asunnostaan kolme viikkoa myöhemmin, 4. toukokuuta. Poliisi otti Penttilän kiinni kaksi päivää kestäneiden tutkimusten jälkeen.

Penttilä on tuomittu 1980-luvulla äitinsä kuristamisesta. Tuolloin hänet tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta.

1980-luvun loppupuolella hän houkutteli kaksi 12-vuotiasta tyttöä kotiinsa ja kuristi toisen nahkaisella vyöllä ja hupparin narulla. Toinen tytöistä onnistui pakenemaan asunnosta. Penttilä tuomittiin taposta, väkisinmakaamisen yrityksestä ja lapseen kohdistuvasta haureudesta.

Penttilä on tuomittu myös 1990-luvun alkupuolella tehdystä taposta. Tuolloin hän oli houkutellut naisen tyhjillään olleeseen isoäitinsä asuntoon. Hän tappoi naisen kuristamalla tätä kangasvyöllä tai narulla.

Kun Penttilä vapautui vankilasta marraskuussa 2008, hänet todettiin vaarallisuusarviossa soveltumattomaksi siviilielämään. Hänet on tuomittu tämän jälkeen törkeästä pahoinpitelystä, törkeän pahoinpitelyn yrityksestä, törkeästä raiskauksesta ja vapaudenriistosta, pahoinpitelystä ja törkeän pahoinpitelyn yrityksestä. Aiempia tuomioita on kaiken kaikkiaan yhdeksän. Lähes kaikissa on ollut kyse kuristamisesta.

Penttilä vapautui viimeisestä tuomiostaan joulukuussa 2016 eli vain noin kuukausi ennen kuin alkoi oikeuden mukaan suunnitella nuoreen naiseen kohdistunutta uutta tekoa.

