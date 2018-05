Hallitus valmistelee rajua muutosta sakkolakiin – Irtokarkkihuijarit voivat joutua vankilaan

Onko sinulla tapana kikkailla kaupassa irtokarkkien punnituksessa? Tai ajeletko usein autolla, jota ei ole katsastettu?

Jos vastaus on kyllä, tämä juttu kannattaa lukea.

Jos lisäät irtokarkkipussiin punnitsemisen jälkeen karkkeja, ja päädyt poliisin puheille, poliisi kirjoittaa sinulle sakon lievästä petoksesta. Kun jäät kiinni niin sanotusta punnituspetoksesta seitsemättä kertaa vuoden aikana ja päädyt poliisilaitokselle, tällöin et selviäkään enää poliisin antamalla sakolla.

Sakon sijaan edessä on reissu käräjäoikeuteen.

Näin käy myös esimerkiksi katsastamattomalla autolla ajelevalle tai näpistelijälle, joka on saanut poliisilta vuoden aikana kuusi sakkoa, ja joka syyllistyy saman vuoden aikana seitsemännen kerran samankaltaiseen rikokseen.

Nämä esimerkit ovat todellisuutta, jos hallituksen kaavailema lakimuutos nykyiseen sakotusjärjestelmään toteutuu. Oikeusministeriössä valmistellaan lakia, joka määräisi sakkorajan, jonka jälkeen poliisi ei voisi enää kirjoittaa päiväsakkoja, vaan juttu pitäisi viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Hallitus on esittänyt, että tuo raja olisi kuusi sakkoasiaa vuodessa. Käytännössä poliisi voisi antaa vain kuusi sakkoa vuodessa, ja seitsemäs samankaltainen sakkojuttu olisi vietävä tuomioistuimeen.

Näpistys on tilastoykkönen poliisin sakkojutuissa

Oikeusministeriön suunnittelema lakimuutos on hyvin merkittävä, koska tällä hetkellä poliisi kirjoittaa ja syyttäjä vahvistaa vuodessa satoja tuhansia sakkorangaistuksia.

Poliisi on laskenut, että se kirjoittaa vuodessa noin 10 000 sakkoa sellaisille henkilöille, jotka syyllistyvät vähintään seitsemän kertaa samankaltaiseen rikokseen vuoden aikana.

Mitkä sitten ovat niitä rikoksia, joita sama ihminen tekee vähintään seitsemän kertaa vuodessa, ja jotka tulevaisuudessa päätyisivät tuomioistuimiin?

Tilastoykkönen on näpistys.

Poliisi kirjoittaa joka vuosi 5500 sakkoa näpistyksestä henkilölle, joka syyllistyy vuodessa vähintään seitsemän kertaa näpistykseen.

Ilman ajokorttia ajaminen toistuvasti on myös hyvin tavallista. Kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta syyllistyy vuosittain 2200 henkilöä, jotka jäävät kiinni vähintään seitsemän kertaa vuoden aikana samasta rikoksesta. Nämä jutut käsiteltäisiin tulevaisuudessa tuomioistuimissa.

Myös lievät petokset ovat niitä, joita samat henkilöt tekevät usein.

Poliisi kirjoittaa vuosittain 900 sakkoa lievästä petoksesta. Näissä tapauksissa tekijä syyllistyy seitsemään tai useampaan lievään petokseen vuoden aikana. Lievät petokset ovat esimerkiksi kaupassa tehdyt punnituspetokset, tai netissä tehdyt huijaukset, joissa joku kaupittelee tavaraa, jota ei ole olemassa.

Myös ajoneuvorikkomukset kuten katsastamattomilla autoilla ajaminen ja huumausaineen käyttörikokset ovat niitä, joissa tekijä syyllistyy vuoden aikana toistuvasti samaan rikokseen.

Tulevaisuudessa tuomioistuimiin siis tulisi nykyistä enemmän näpistyksiä, lieviä petoksia, ajoneuvorikkomuksia, huumausaineen käyttörikoksia ja juttuja, joissa autoa ajetaan ilman ajokorttia.

Maksamattomista sakoista vankeutta

Lain mukaan maksamattomat sakot voidaan mukaan muuntaa vankeudeksi. Mutta vain sellaiset sakot, jotka on määrätty tuomioistuimessa.

Noin 15 prosenttia poliisin antamista ja syyttäjien vahvistamista sakoista jää maksamatta, mutta niitä ei voida muuntaa vankeudeksi. Ei silloinkaan, vaikka sama henkilö saisi kuinka monet sakot vuodessa. Moni kokeekin, että näissä tapauksissa sakon saaja jää ilman todellista rangaistusta.

Valmisteilla oleva lakimuutos toisi tähän tilanteeseen muutoksen. Kun tuomioistuimeen päätyisi nykyistä useampi sakkojuttu, niin myös nykyistä useampi maksamaton sakko muunnettaisiin vankeusrangaistukseksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että sakkovankien määrä vankiloissa lisääntyisi. Se tiedetään hallituksessa, joka on varannut lakimuutoksen tuomiin kustannuksiin 10,8 miljoonaa euroa. Vankeinhoidon lisäksi kustannuksia tulee tuomioistuimiin, syyttäjille ja poliisille.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) pitää hyvin tärkeänä valmisteilla olevaa lakimuutosta. Hän sanoo siirtäneensä tämän lain valmisteluun resursseja oikeusministeriössä.

– Me etenemme aika nopeasti. Lakiesitys lähtee muutaman päivän päästä lausuntokierrokselle, Häkkänen sanoo.

"Kaupan liitto on varmaankin kuunnellut mielipiteitäni"

Sakon muuntamista vankeudeksi on arvosteltu siksi, että maksamattomien sakkojen takia vankilaan voisi joutua myös sellaisista rikoksista, joista rangaistuksena voidaan tuomita ainoastaan sakkoja.

Kaupan liitto on kovaan ääneen ollut vaatimassa Suomeen lakia, jota oikeusministeriö valmistelee. Kokoomusministeri kiistää, että Kaupan liitto olisi päässyt sanelemaan uudet lakipykälät.

– Kaupan liitto on varmaankin kuunnellut minun mielipiteitäni, koska minä olen ajanut tätä lakia jo ollessani kansanedustajana. Olen tietysti tyytyväinen, että Kaupan liitto on tukenut tätä lakihanketta, koska siellä on koettu, että yrittäjiltä varastamisesta täytyy tulla joku seuraamus, Häkkänen sanoo.

Lakimuutos on tarkoitus viedä eduskuntaan heti syksyn alussa. Häkkänen uskoo, että eduskunta hyväksyy lain.

– Uskon, että tälle hankkeelle on laaja tuki kansalaisten keskuudessa ja täällä eduskunnassa.

