Oulussa harkitaan suomi-saame-yhdysluokkaa – "Vastaisi saamelaisten nykytilanteeseen"

Tarkoitus on saada kaksikielinen pohjoissaame-suomi-alakoululuokka käyntiin syksyllä 2019. Asiaa käsitellään tulevana syksynä Oulun kaupungin kieliohjelmassa.

Oulun kaupungissa pohditaan pohjoissaame-suomi-luokan perustamista 0-2-ikäluokille. Asiaa käsitellään syksyllä kaupungin kieliohjelmassa. Minkäänlaista päätöstä ei toistaiseksi ole tehty, mutta asia on kuitenkin työn alla.

Oululainen kaupunginvaltuutettu Jaana Isohätälä (vihr.) laittoi tammikuun lopulla vireille aloitteen saame-suomi -luokan järjestämisestä kaupunkiin. Isohätälä huomasi, että saamelaislasten kielipolku loppuu lähes kokonaan päivähoidon jälkeen.

Oulun seudulla on suuri saamelaisyhteisö ja Isohätälän mukaan tästä syystä on tärkeää antaa heille mahdollisuus kielipolun jatkumiselle.

Oululainen kaupunginvaltuutettu Jaana Isohätälä (vihr.) laittoi vireille tammikuun lopulla aloitteen saame-suomi -luokan järjestämisestä kaupunkiin. Linda Tammela / Yle

– Täällä on hienoa saamenkielistä päivähoito- ja varhaiskasvatustoimintaa, mutta se ei kuitenkaan jatku perusasteelle, Isohätälä pohdiskelee.

Yhdeksi merkittäväksi syyksi aloitteen tekemiselle Isohätälä mainitsee myös identiteetin.

– Kieli- ja kulttuuri-identiteetti löytyy ja vahvistuu, kun kieltä saa käyttää.

Aloitteen eteneminen varmistuu syksyllä

Oulun kaupungin nuoriso- ja perusopetusjohtaja Marjut Nurmivuoren mukaan vielä paljon asioita, joita on selvitettävä ennen suomi-saame-luokan mahdollista aloittamista. Seuraavaksi asia etenee sivistys- ja kulttuurilautakunnan käsittelyyn.

– Me ryhdymme valmistelemaan esitystä uudesta kieliohjelmasta. Mikäli pohjoissaame-suomi -opetus hyväksytään osaksi Oulun kaupungin kieliohjelmaa, käynnistämme opetussuunnitelmatyön kaksikielisen luokan toteuttamiseksi, kertoo Nurmivuori.

Ohjelman tulevaisuudesta tiedetään enemmän tulevana syksynä. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta tekee silloin päätöksen opetuksen järjestämisestä kieliohjelman tarkastamisen yhteydessä.

Mikäli asia etenee, on löydettävä tehtävään sopiva opettaja, sekä koulu, johon luokan voi perustaa. Tarpeen mukaan myös koulukuljetuksia on mietittävä. Muun muassa nämä asiat on otettava huomioon myös budjetissa.

Oulun kaupungin nuoriso- ja perusopetusjohtaja Marjut Nurmivuori kertoo, että opetussuunnitelmatyö kaksikielisen luokan toteuttamiseksi käynnistyy, mikäli kaupunkin hyväksyy pohjoissaame-suomi-opetuksen osaksi Oulun kaupungin kieliohjelmaa. Linda Tammela / Yle

Saamelaisisä iloitsee kaupungin hyvästä tahdosta

Oulussa asuva kahden lapsen isä Sierge Rasmus kokee miellyttäväksi sen, että Oulun kaupunki osoittaa kiinnostuksensa saamelaislasten tilanteeseen. Rasmus on kotoisin Utsjoelta ja puhuu äidinkielenään pohjoissaamea.

– Tietyllä tavalla tämä vastaa saamelaisten nykyiseen tilanteeseen, ja kaupungin hyvä tahto konkretisoituu kaupunkisaamelaisille, Rasmus sanoo.

Rasmus huomauttaa kuitenkin, että suunnitteilla oleva luokka on vain pohjoissaamenkielisille lapsille. Oulussa on paljon myös niin koltan- kuin inarinsaamenkielisiäkin perheitä, eikä heitä suinkaan soisi unohdettavan.