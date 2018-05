Kokkolan Oopperakesä loppuu – kaupungin tuki on pienentynyt ja yksityisen rahan tarve kasvanut

Kokkolan Oopperayhdistys vahvistaa lopettavansa toimintansa tänä vuonna. Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Taiteellinen johtaja, hallituksen puheenjohtaja Anu Komsi sanoo yhdistyksen tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun), että rahoituksen järjestäminen on käynyt kestämättömäksi. Kokkolan kaupungin rahoitusosuus on pienentynyt sitä mukaa kun toiminnan taiteellinen maine on kasvanut. Esimerkiksi viime vuonna tuki tippui kolmanneksen edellisvuodesta.

Rahoituksen kerääminen yksityiseltä sektorilta vaatisi yhä suurempaa ja työläämpää panostusta ja olisi raskas yhtälö.

– Tämä on tulevaisuutta ajatellen kestämätöntä, koska olemme taiteilijoita, jotka haluamme itse kehittyä siinä, mitä teemme ja tarjota parasta laatua yleisöllemme, Komsi kirjoittaa.

Komsi, kapellimestari Sakari Oramo ja sopraano Annika Mylläri ovat luotsanneet yhdistystä sen alusta asti, ja Komsi vuodesta 2014.

Anu Komsi kiittää yleisöä siitä, että nämä ovat ottaneet vastaan niin klassikot kuin modernit kantaesitykset. Puoli seitsemän / Yle

Kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus on pettynyt Kokkolan oopperakesän loppumiseen.

Hänen mukaansa oopperakesä on ollut merkittävä aktivoija ja väriläiskä Kokkolan tapahtumavuodessa. Purontaukselle lopettamispäätös ei tullut yllätyksenä, sillä asiasta on keskusteltu oopperayhdistyksen johdon kanssa viime syksystä lähtien.

Myös kulttuuritoimenjohtaja uskoo, että lopettamispäätöksen taustalla on raha. Oopperakesä sai kaupungilta viime vuonna hakemaansa pienemmän avustuksen. Purontauksen mukaan Kokkolassa ei myöskään ole riittävän suuria areenoita isoille katsojamäärille.

Tälle vuodelle yhdistys sai kaupungilta 10 000 euroa, mutta alkuperäiset suunnitelmat karahtivat kiville aikatauluongelmien vuoksi. Yhdistys ei luonnollisesti ota avustusta vastaan.

Klassikkoja ja kantaesityksiä

Oopperayhdistys on tuottanut Kokkolan Oopperakesää vuosina 2006–2018. Produktiot ovat vierailleet muualla Suomessa ja Ruotsissa, viimeksi Giacomo Meyerbeerin Pohjantähti kuultiin marraskuussa Helsingin Musiikkitalossa.

Tapahtuma ja sen esitykset ovat saaneet mainetta ja kiitosta: muun muassa ooppera-alan julkaisu Opernwelt nimesi muutama vuosi siitten Kokkolan Oopperakesän maan mielenkiintoisimmaksi ja tasokkaimmaksi oopperatuottajaksi. Taiteen edistämiskeskus palkitsi yhdistyksen vuoden kulttuuripalkinnolla 2008. Myös levytyksiä on palkittu.

Ohjelmistossa on kuultu Mozartin, Bizet'n ja Bergin oopperoita. Yhdistys on myös tilannut ja kantaesittänyt kolme suomalaista modernia oopperaa: Döbelnin vuonna 2009, Ahti Karjalainen – elämä, Kekkonen ja teot vuonna 2012 ja kokkolalaiseen paikallishistoriaan nojaavan Harrbådan neidon vuonna 2015.