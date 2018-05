Saudi-Arabian ensimmäinen naisnyrkkeilijä aikoo johdattaa saudinaiset olympialaisiin – hänenlaisiaan uusi kruununprinssi nyt etsii

RIAD – Rasha Alkhamis on vetäissyt vaalean abayan mustien urheilutrikoiden päälle. Leveä hymy näkyy, koska kasvoja ei peitä huivi.

Jo tervehtiessä tuntee, että näitä käsiä on puristettu paljon nyrkkiin.

Kohta niitä suojaavat nyrkkeilyhanskat. Yksityisessä kuntosalissa Rasha Alkhamista on vastassa vain nyrkkeilysäkkejä ja miestä mallaava nukke.

On muslimien pyhäpäivän, perjantain aamu. Muodikkaan ostos- ja kuntokeskuksen edessä pääkaupungissa Riadissa on hiljaista.

Ensimmäiset rukoushetket ovat ohi. Asukkaat ovat vetäytyneet koteihinsa suojaan nousevalta kuumuudelta.

Rasha Alkhemisin vaalean abayan alla on nyrkkeilytrikoot. Pekka Koli / Yle

28-vuotias Rasha Alkhamis elää omaa rytmiään, jonka hän omaksui viiden vuoden aikana opiskellessaan yhteiskuntatieteitä yksityisessä University of Southern California -yliopistossa, Los Angelesissa, Yhdysvalloissa.

Hänen paluunsa ajoitus kotiin Riadiin alkuvuodesta 2017 osui nappiin.

Juuri nyt kotimaa kaipaa hänen kaltaistaan nuorta, koulutettua ja tarmokasta naista tuomaan uusia ideoita öljystä elävään, erittäin konservatiiviseen muslimivaltioon.

Kruununprinssi lupaa leipää ja huveja

Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed Bin Salman on vasta 32-vuotias – siis hieman vanhempi kuin Rasha Alkhamis.

Kruununprinssin kunnianhimoinen uudistusohjelma on pääsemässä vauhtiin.

Tuleva kuningas päästää naiset kesäkuussa auton rattiin, palauttaa elokuvateatterit, rakentaa viihdekeskuksia ja pyrkii helpottamaan naisten työntekoa monin tavoin.

Prinssin on otettava nuoret vakavissaan. Saudeista 70 prosenttia on alle 30-vuotiaita.

Nuoret ja turhautuneet ovat pistäneet liikkeelle suuria myllerryksiä muissa arabimaissa, eikä tämä ole jäänyt Saudi-Arabian johdolta huomaamatta.

Alkhamis on muutoksesta innoissaan.

– Olen ylpeä siitä, että olen saudi. Minulla on aina harjoituksissa Saudi-Arabian lippu mukanani.

"Raha ei ole ongelma"

Opiskelu Yhdysvalloissa jätti Rasha Alkhamisiin pysyvät jäljet – aivan kuin luultavasti jokaiseen 150 000 saudinaiseen, jotka ovat öljyvaltion täydellä taloudellisella tuella päässeet opiskelemaan ulkomaille.

Vaikka Saudi-Arabia on naisille ultra-konservatiivi, kuningassuku on suosinut jo pitkään heidän opiskeluaan.

Suhdeluku naisten hyväksi on 3:1. Ulkomailla opiskelleita saudimiehiä on “vain” 50 000.

Kun raha ei ole ongelma, kuningas päätti Salman alkuvuodesta, että maailmalle lähteneet saudiopiskelijat tulevat saamaan vielä 2 000 dollarin käyttörahan menoihinsa.

Pekka Koli / Yle

– Kaliforniassa sain tehdä kaikkea sitä, mihin kotimaassa ei ollut mahdollisuutta. Sain lisää vapautta, Alkhamis kertoo silmät loistaen.

Rasha Alkhamis käytti University of Southern Californiassa hetket ja vuodet hyväkseen. Hän pääsi kokeilemaan nyrkkeilyä, surffausta ja juoksua ensimmäistä kertaa elämässään. Kokeilu kannatti.

Itseluottamus toi nyrkkeilijälisenssin

Hän veti nyrkkeilyhanskat yliopistossa käsiinsä ensimmäisen kerran vuonna 2011 ja jäi lajiin koukkuun.

Tiivis harjoittelu on jatkunut niin tehokkaasti, että Saudi-Arabiaan palattuaan hän sai viime vuonna ensimmäisenä saudinaisena nyrkkeilijälisenssin maansa nyrkkeilijäliitolta.

Pekka Koli / Yle

Tämä ei olisi ollut mahdollista muutama vuosi sitten. Nyt kysyntä ja tarjonta kohtasivat.

Saudi-Arabian nuori kruununprinssi haluaa esitellä valtion modernisoituvaa puolta. Sanomaa viedään läpi kansainvälisten konsulttitoimistojen ohjeiden turvin, rahaa säästelemättä.

Diiliin kuuluu, ettei ruokkivaa kättä – absoluuttista monarkiaa ja kruununprinssi Mohammed Bin Salmania – sovi kritisoida tai ratkaisuja kyseenalaistaa.

Rasha Alkhamisilla on vahva urheilutausta jo lapsuudestaan. 7-vuotiaana hän aloitti kori- ja jalkapallon pelaamisen kotona veljensä kanssa ja isää vastaan.

– Isä piti meitä tasa-arvoisina. Sain saman kannustuksen ja kritiikin kuin veljeni.

Alkhamis harjoittelee poikkeusluvalla jopa saudeille hyvin kalliissa Areena-hallissa. Se on tarkoitettu vain miehille. Siellä ei ole edes naisten vessaa. Lopulta Alkhamisin käyttöön löytyi pukuhuone, jossa on kaikki tarpeellinen.

Alkhamis alkaa teipata ranteitaan kirkkaan vihreällä nauhalla ja kertoo lisää.

Kaikesta kuulee, että hän on Yhdysvalloissa oppinut markkinoimaan itseään ja tiivistämään asiansa.

Monilahjakas energiapakkaus

Parikymppisenä Alkhamis oli perustamassa Saudi-Arabian naisille omaa jalkapalloklubia.

Nyt hän on päässyt saavutuksillaan Guinnessin ennätystenkirjaan.

Alkhamis kiipesi kesäkuussa 2017 olympiatason naisjalkapalloilijoiden kanssa Tansaniassa Kilimandjaron vuorelle 5 710 metrin korkeuteen ja pelasi siellä jalkapalloa. Pelin järjestäminen lähes kuuden kilometrin korkeudessa on ennätys.

Rasha Alkhamis kiipesi Kilimanjarolle pelaamaan jalkapalloa Reem Abdullah.

– Rehellisesti sanottuna en mieti, mitä muut minusta ajattelevat. Yritän vain tulla paremmaksi ja kiritän itseäni.

Nyrkkeilysäkki alkaa saada kyytiä. Hän ehtii vastata kysymykseen, mihin erikoinen lempinimi – the Lionist Alchemist of Five Faces – perustuu. Se on monen palan summa ja kehittynyt pikkuhiljaa.

– Leijona siksi, että osaan imitoida sen karjahdusta, hän naurahtaa ja karjaisee samalla. Ja karjahtaa toisen ja kolmannen kerran.

Vaikuttavaa.

Alkemisti on paitsi muunnos hänen sukunimestään, se tarkoittaa myös henkilöä, joka yrittää muuttaa kiven ja metallin kullaksi.

– Sovellan sitä niin, että haluan jakaa taitojani muille ja vahvistaa heitä. Haluan valmentaa saudinaiset olympialaisiin ja tulla takaisin kultamitali kaulassa.

Pekka Koli / Yle

Mitalisijat voivat hyvinkin olla mahdollisia. Hänen vetämäänsä nyrkkeilijävalmennukseen yliopistossa Riadissa osallistui keväällä 160 nuorta naista.

Viisi kasvoa on salaisuus, jota Rasha Alkhamis ei halua paljastaa. Ja karjahtaa taas.