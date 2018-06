Keijulaivue suunnistaa savun perässä kohti uutta elämää

Nykyään tehokas palontorjunta on poistanut laajat metsäpalot Suomen metsistä lähes täysin. Tämän vuoksi palosta riippuvainen lajisto on taantunut. Metsien poltto on tehokas kangasmetsien monimuotoisuuden palauttamis- ja lisäämismenetelmä.

Paulus Markkula / Yle