Suurin kranaatti-isku Gazasta Israeliin yli neljään vuoteen – Israel: kranaatit tähdättiin kouluun meneviin lapsiin

Gazan alueelta ammuttiin tänään tiistaiaamuna lukuisia kranaatinheittimen ammuksia Israeliin.

Israelin asevoimien mukaan kranaatteja ammuttiin kaikkiaan 28. Israelin ohjuspuolustusjärjestelmä Iron Dome onnistui torjumaan niistä suurimman osan. Maassa räjähtäneet ammukset eivät aiheuttaneet henkilövahinkoja.

Israelin armeija uskoo, että iskun takana on Islamilainen jihad -äärijärjestö, mutta Gazaa hallitseva Hamas-järjestö oli antanut sille hyväksyntänsä, kertoo Haaretz-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Kranaatti-isku oli suurin sitten vuoden 2014 sodan, jossa Israel tunkeutui Gazan alueelle.

Vaikka kukaan ei loukkaantunut aamun tulituksessa, se aiheutti paniikkia rajan tuntumassa asuvien siviilien joukossa.

Yksi kranaatti räjähti lastentarhan pihassa. Israelin armeija uskoo, että ampujat ajoittivat iskunsa hetkeen, jolloin kohteina olevissa taajamissa lapset olivat menossa kouluun.

Israelin asevoimien uskotaan vastaavan iskuun lähiaikoina voimalla.

Israelin ja palestiinalaisten välillä on ollut erittäin levotonta sen jälkeen, kun Yhdysvallat päätti siirtää suurlähetystönsä Jerusalemiin. Israelin asevoimat on surmannut yli sata palestiinalaista, joista suurin osa on ollut mielenosoittajia.

Lähteet: AP