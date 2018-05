HSL ottaa lähimaksun käyttöön: ei sovelluksia, ei matkakortteja, pelkkä pankkikortti riittää – keskustele

Kokeilu aloitetaan ensi vuonna raitiovaunuista, mutta sen jälkeen tavoitteena on saada lähimaksu kaikkiin liikennevälineisiin.

Ensi vuonna Helsingin seudun liikenteen HSL:n ratikoissa voi käyttää pankkikortin lähimaksuominaisuutta, jos HSL onnistuu toteuttamaan kokeilunsa.

– Tavoitteena on, että matkustaja voi maksaa matkan maksukortin debitillä tai creditillä niin, että näyttää sen kortinlukijalle. Maksukorttia ei tarvitse näyttää kuljettajalle, HSL:n asiakkuus- ja myyntiosaston johtaja Mari Flink.

Lähimaksu toimii aluksi kertamaksuna uudella AB-vyöhykkeellä. HSL yrittää saada vyöhykeuudistuksen voimaan vuoden loppuun mennessä.

Vyöhykeuudistus edellyttää kaikkien yli miljoonan matkakortin vaihtamista. HSL:n tavoitteena on käynnistää matkakorttien vaihto-operaatio kesällä, mutta on vielä epävarmaa, onnistutaanko tässä.

Flinkin mukaan lähimaksun käyttöönotto ei kuitenkaan ole kytköksissä vyöhykeuudistukseen, vaan se voidaan ottaa käyttöön riippumatta siitä, saadaanko vyöhykeuudistus maaliin tavoiteaikataulussa.

Lähimaksu sopii hyvin harvoin matkustaville ja turisteille

Lähimaksussa HSL on ottanut mallia maailmalta. Pelkkä pankkikortti riittää maksamiseen.

– Se on muun muassa Lontoossa paljon käytetty ja tulee nyt Madridiin. Myös monissa Itä-Euroopan kaupungeissa on lähimaksu käytössä. Se on äärettömän helppo satunnaisille liikkujille, myös turisteille, kun ei tarvitse matkakorttia eikä mitään joukkoliikennesovellusta, Flink sanoo.

Ratikkapilotin jälkeen HSL haluaa laajentaa lähimaksun kaikkiin liikennevälineisiin ja aikuisten kertalippuihin vuosien 2019–2020 aikana.

Myöhemmin lähimaksulla voisi maksaa myös kausilippuja.

Lähimaksun lisäksi HSL haluaa tulevaisuudessa lisätä muitakin tunnistepohjaisia maksutapoja, kuten älypuhelimella tai -kellolla maksamista.

Tavoitteena on rakentaa yhteinen joukkoliikenteen taustajärjestelmä Helsingin seudun, Tampereen, Turun ja Oulun kanssa.