Vanhan kasarmialueen arvorakennusten myynti alkaa – valtio kauppaa Rakuunamäeltä sotilaskotia

Punatiilinen kasarmirakennus on toinen myytävistä rakennuksista Lappeenrannan Rakuunamäellä.

Rakuunamäeltä myytävät rakennukset Sotilaskoti Rakennettu vuonna 1891 ruokalaksi ja muutettu sotilaskodiksi vuonna 1922. Yksikerroksinen hirsirakennus. Kasarmirakennus Rakennettu vuonna 1892. Pääosin kolmikerroksinen. Julkisivut punatiiltä. Päärakennuksessa on tupahuoneita sosiaalitiloineen sekä luokkahuoneita. Lähde: Senaatti-kiinteistöt

Historialliselta Rakuunamäen varuskunta-alueelta on tullut myyntiin kaksi rakennusta Lappeenrannassa.

Valtion Senaatti-kiinteistöt myy hirsisen sotilaskotirakennuksen sekä punatiilisen kasarmirakennuksen. Molemmat on rakennettu 1800-luvun loppupuolella.

Sotilaskoti sulki ovensa vuosi sitten.

Entinen sotilaskoti on myytävänä Lappeenrannan Rakuunamäellä. Kare Lehtonen/Yle

Rakennukset ovat suojeltuja sekä rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaita. Senaatti-kiinteistöt myy rakennukset tarjouskilpailulla, joka päättyy heinäkuun lopussa.

Lappeenrannan Rakuunamäki on yksi parhaiten Suomessa säilyneistä yhtenäisistä 1800-luvun kasarmialueista.

Enimmillään alueella on palvellut jopa 3 000 varusmiestä ja kantahenkilökuntaan kuuluvaa. Viimeiset asevelvolliset kotiutuivat rakuunaeskadroonasta vuonna 2016.

Rakuunamäelle uutta elämää

Kaikkiaan Rakuunamäeltä on tulossa myyntiin toistakymmentä rakennusta.

Rakennukset ovat olleet aiemmin puolustusvoimien käytössä. Rakennukset ovat jääneet tyhjilleen, koska puolustusvoimat keskittää toimintansa Lappeenrannassa Leirikentälle.

Rakennuksille haetaan nyt uusia omistajia ja uutta käyttöä. Senaatti-kiinteistöjen mukaan rakennuksiin voi tehdä muun muassa asuntoja, toimistoja sekä majoitus- ja liiketiloja.

Alueelle on valmisteilla kaavaluonnos. Senaatti-kiinteistöjen mukaan myynnin aloittaminen on perustelua jo ennen kaavan valmistumista, koska suurin osa alueen punatiilisistä rakennuksista on jo tyhjillään.

– Uudelle omistajalle jää hyvin aikaa suunnitella rakennuksille uutta käyttöä ja valtio pääsee eroon tyhjien rakennusten ylläpitokuluista, toteaa Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Asko Taskila tiedotteessa.

Osa Rakuunamäellä olevista entisistä kasarmirakennuksista on jo muutettu asunnoiksi sekä toimistoiksi. Lisäksi alueelle on rakennettu uusia kerrostaloja.

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö LOAS on aiemmin kertonut suunnittelevansa Rakuunamäelle opiskelijahotellia. LOASilla on alueella opiskelija-asuntoja.