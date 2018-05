Uusien perunoiden ensipuraisu saadaan valmistujaisviikonloppuna – kuivuus kurittaa satonäkymiä

NaantaliVarhaisperunan nosto on alkanut Rymättylässä. Ensimmäisiä uuden sadon perunoita päästiin nostamaan viikonvaihteessa.

– Tänä keväänä on ollut lämmintä ja jumalattoman kuivaa. Vaikka päästiin myöhässä aloittamaan, on lämpöä riittänyt yötä päivää, ja se ihmeellisesti auttaa, toteaa rymättyläläinen viljelijä Antti Ruohonen.

Eivät ne nyt kastelematta kuole, mutta ei paljon muutakaan. Antti Ruohonen

Maistiaisia uuden sadon perunoista saadaan jo valmistujaispöytiin, mutta joka laarista juhlaherkkua ei Ruohosen mukaan tule löytymään.

Myös MTK:n Varsinais-Suomen varhaisperunatoimikunnan puheenjohtaja Jukka Sariola kertoo, että vielä kesäkuun alussa kotimaista varhaisperunaa voi joutua etsimään.

– Ensimmäiset satsit ovat lähteneet maanantaina kauppoihin. Näillä näkymin uutta perunaa on jonkinmoinen määrä kaupan, eli mahdollisuus on valmistujaisiin saada. Puhutaan tonneista per päivä, mitä tältäkin saarelta lähtee, sanoo Jukka Sariola.

Paahde uhkaa kuihduttaa satonäkymät

Aurinkoisen ja helteisen sään kääntöpuolena kuivuus on aiheuttanut lisätöitä viljelijöille. Vapun jälkeen sateet ovat olleet hyvin vähäisiä Naantalin saaristossa, ja kasvustoja on jouduttu kastelemaan ahkerasti.

– Joka ainut yö on pikkutunneille asti kasteltu muutaman viikon ajan. Kuivuus näkyy myös hirveän epätasaisina kasvustoina. Kun vettä on epätasaisesti, kasvusto on rymättyläläisittäin sanoen sukkelan näköinen, hymähtää Antti Ruohonen.

Jos kuivuus jatkuu tällaisena, olemme hiukan hätää kärsimässä. Jukka Sariola

Viljelijä Antti Ruohosen mukaan monella isännällä niin kutsutut kastelumontut ovat jo kuivuneet. Järvien läheisyydessä viljelevillä tilallisilla on ollut helpommat olosuhteet. Kastelu pitäisi päästä lopettamaan muutamaa päivää ennen perunannostoa, mutta paahde on armoton.

– Eivät ne nyt kastelematta kuole, mutta ei paljon muutakaan. Perunat eivät kasva paljon mihinkään, ellei niitä joka yö kasta tuulen laannuttua.

Kuivuus haittaa jo perunoiden kasvua. Lassi Lähteenmäki / Yle

Kasteluvesi alkaa käydä vähiin myös MTK:n Varsinais-Suomen varhaisperunatoimikunnan puheenjohtaja Jukka Sariolan mukaan. Pahimmillaan kuivuus uhkaa keskikesän satoa.

– Jos kuivuus jatkuu tällaisena, olemme hiukan hätää kärsimässä. Maanantaina palaveerasimme, ja totesimme, että tällä seudulla pystytään kastelu järjestämään vielä viikon verran. Juhannuksen jälkeisiin perunoihin ei vesi näillä näkymin riitä.

Sadetta siis toivotaan, mutta ei liian rankkoja kertakuuroja kuivaan maaperään.

Poikkeuksellinen kevät

Myös kasvustoja suojaavien harsojen käytössä on ollut tavallista enemmän tasapainoilua. Toisaalta harso sitoo kosteutta, mutta sen alla olot saattavat käydä mukuloille turhan tukaliksi.

– Mahtavatkohan kaikki saaristonkaan perunanviljelijät tietää, kuinka poikkeuksellinen vuosi tämä on. Osaakohan kukaan sanoa, onko parempi harso päällä vai pois? Varmasti olemme taas yhtä kokemusta rikkaampia tämän kevään jälkeen, sanoo Antti Ruohonen.

Hinta saisi olla sopiva sekä kuluttajalle että viljelijälle. Antti Ruohonen

Ruohonen ounastelee kuivuuden kuihduttavan saariston satoa useilla kymmenillä prosenteilla.

– Toivottavasti se kuitenkin tarkoittaa, että markkinat olisivat tasaiset. Ettei tulisi suuria piikkejä ja ylitarjontaa. Hinta saisi olla sopiva sekä kuluttajalle että viljelijälle.

Perunaa päästiin istuttamaan avomaalle pari viikkoa normaalia myöhemmin kylmän ja lumisen talven takia. Varsinais-Suomessa istutukset alkoivat ennen huhtikuun puoliväliä, kun useimmiten perunaa on päästy laittamaan peltoon jo maaliskuun loppupuolella.

Koko maassa istutukset saatiin valmiiksi toukokuun puolivälissä. Jukka Sariolan mukaan koko maan satonäkymät ovat vielä kovin arvoitukselliset.

