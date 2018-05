Pohjois-Korean edustaja matkalla huippukokousneuvotteluihin New Yorkiin – Trump: "Hieno tiimi koossa"

Yhdysvaltain ennakkovalmisteluryhmä on puolestaan Singaporessa, jonne huippukokousta on kaavailtu.

Juupas-eipäs-leikki Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean huippukokouksen ympärillä kallistui tiistaina jälleen sen puoleen, että kokouksen toteutuminen on mahdollista.

Korkea-arvoisen pohjoiskorealaisen virkamiehen nähtiin aamulla Pekingin lentokentällä matkalla Yhdysvaltoihin. Presidentti Donald Trump vahvisti myöhemmin tviitissään, että Pohjois-Korean hallitsevan puolueen varapuheenjohtaja Kim Jong Chol on matkalla New Yorkiin neuvottelemaan huippukokouksesta.

– Meillä on hieno tiimi koossa valmistelemassa kokousta, Trump riemuitsi tviitissään.

Etelä-Korean uutistoimiston Yonjapin mukaan Kim Jong Chol keskustelee ensin Kiinan edustajien kanssa Pekingissä ja hänen on määrä lentää Yhdysvaltoihin keskiviikkona.

Japanin yleisradioyhtiön NHK:n mukaan Kim Jong-unin kansliapäällikkö on puolestaan matkustanut Pekingin kautta Singaporeen. Kaupunkivaltioon on saapunut myös yhdysvaltalainen ennakkovalmisteluryhmä. Heidän ajoneuvonsa on nähty singaporelaisella Sentosan saarella.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin alkuperäinen tarkoitus oli tavata Singaporessa kesäkuun 12. päivänä. Viime viikolla presidentti Trump kuitenkin perui kokouksen jättäen kuitenkin oven raolleen, jos pohjoiskorealaiset jatkavat valmisteluja hyvässä hengessä.

Aiheesta muualla:

Top North Korean official Kim Yong Chol heading to US (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: AP, Reuters