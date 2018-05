Nämä tutut muovituotteet ovat katoamassa kauppojen hyllyiltä EU-kiellon takia – Mitä tulee tilalle?

Kysyimme suomalaisilta vähittäiskauppajäteiltä, hampurilaisketjulta ja juhlatuoteyritykseltä, mitä he ajattelevat EU-komission ehdotuksesta kieltää kuusi muovista tehtyä tai muovia sisältävää kuluttajatuotetta.

EU:n ehdotus kieltää arkisia muovituotteita osuu päivittäistavarakaupan ytimeen.

Kaupat myyvät erityisesti kesäaikaan runsaasti kertakäyttöaterimia ja -lautasia. S-ryhmällä on myös hotelli- ja ravintolatoimintaa, joissa käytetään esimerkiksi muovipillejä ja juomien sekoitustikkuja. Pikaruokaketjut tunnetusti käyttävät runsaasti kertakäyttöisiä pakkauksia ja välineitä tuotteissaan.

Ilmapallokepit taas ovat sesonkituotteita. Pysyykö vappupallo lapsen kourassa ilman muovista tikkua? Mitä muovin tilalle? Onko jossain tuotteessa muovi vaikea korvata luontoystävällisemmällä vaihtoehdolla?

Kaupat ja hampurilaisketju eivät panikoi muovituotteiden kiellosta, koska korvaavia tuotteita löytyy.

Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo kertoo ketjun ryhtyneen toimiin jo ennen EU-komission aikeita. Kesko teki kaksi vuotta sitten toimenpiteitä muovin vähentämiseksi: omista kosmetiikkatuotteista esimerkiksi poistettiin mikromuovirakeet, muovikassit tulivat maksullisiksi ja niiden tilalle tarjotaan aktiivisesti kestokasseja.

– Jos tästä tulee pakottavaa lainsäädäntöä, niin sitten nämä muovituotteet jäävät valikoimasta pois, Kalervo sanoo.

Kalervon mukaan komission julkistaman listan tuotteiden korvaaminen luontoa säästävillä on jopa helppoa, koska markkinoilla on jo runsaasti muovin korvaavia tuotteita.

Suomen Ilmapallokeskuksen omistaja Jonna Nieminen kertoo, että pilleissä käytetään materiaalina esimerkiksi paperia, kartonkia ja bambua, sekoitustikuissa puolestaan puuta. Yritys tuo maahan Ilmapalloja ja juhlatuotteita.

Lue tästä mitä tuotteita suomalaisyritykset ovat keksineet merien muoviroskien vähentämiseksi.

EPA

Hesburger on suunnitellut muovipillien ja -kansien poistoa ketjun ravintoloista jo useamman vuoden ajan. Yhtiö toivoo, että komission ehdotus tuo markkinoille lisää tavarantoimittajia, jotka pystyvät vastaamaan kysyntään korvaavilla tuotteilla. Jo nyt pakkauksia on muutettu useasti muovijätteen vähentämiseksi.

Myös Keskon Kalervo uskoo, että teollisuus vastaa huutoon ja tuo markkinoille muovin kanssa kilpailukykyisiä vaihtoehtoja.

– Ketjun omien merkkituotteiden koostumukseen meillä on valta vaikuttaa, mutta uskon, että tämä lähtee rullaamaan siten, että teollisuuskin miettii vaihtoehtoja muoville, Kalervo toteaa.

S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen kertoo ketjun muovilinjauksen valmistuvan kesän jälkeen. Siinä käydään läpi kaikki liiketoiminta-alueet kuten vähittäiskauppa, ravintolat ja huoltamot. Miten muovia voidaan vähentää tai korvata, ja millä materiaaleilla tämä voidaan toteuttaa? Samalla selvitetään myös muovituotteiden kierrätystä.

1. Muoviset vanupuikot

Sekä Keskolla että S-ryhmällä osassa vanupuikkotuotteissa muovivarsi on jo korvattu kartongilla.

Keskon Pirkka ja K-Menu vanupuikkojen varsi on polypropeenia, mutta puikkojen varret on jo päätetty korvata kartongilla. Pirkan Reilun Kaupan vanupuikkojen tikku on valmistettu kartongista.

S-ryhmän Rainbow-vanupuikkojen varret on tehty paperista.

2. Muoviaterimet eli haarukat,veitset ja lusikat

K-Menu haarukat, veitset ja lusikat on valmistettu polystyreenistä, mutta Kesko etsii tuotteille ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

Myös Rainbown haarukat, veitset ja lusikat ovat polystyreenistä valmistettuja.

3. Muovilautaset

Pirkka-tuotteissa ei ole muovilautasia vaan kertakäyttölautaset ovat PEFC-sertifioitua kartonkia. Myös Rainbow-merkillä lautaset ovat kartonkia.

4. Muovipillit

Keskon Kalervo pitää muovisia pillejä vaikeimpina korvata, mutta elintarvikkeisiin kelpaava puukuitu tai kartonki voisi olla vaihtoehtoinen materiaali. Yhtiöllä ei ole omissa brändituotteissaan pillejä.

S-ryhmä on jo vaihtanut osan hotelliensa käyttämien pillien materiaalin biopohjaiseksi.

Rankinen mainitsee, että kertakäyttömuoveja, kuten pillejä ja sekoitustikkuja kertyy heidän ravintoloissaan vuodessa noin viiden tuhannen kilon edestä.

Hesburger etsii parhaillaan ekologisempaa vaihtoehtoja muovipilleille ja -aterimille. Pillien korvaavana materiaalina voisi esimerkiksi pahvi tai biomuovi ja aterimille puu tai biomuovi. Hampurilaisketjussa annetaan virvoitusjuomille ja muille kylmille juomille muovipilli ja -kansi ainoastaan pyydettäessä.

5. Juomien muoviset sekoitustikut

Keskon Pirkka tai K-menu-tuotteissa ei ole sekoitustikkuja. Hesburgilla kahvi sekoitetaan puutikulla. S-ryhmän Rankinen nostaa tikkuja suuremmaksi ongelmaksi huoltamoiden takeaway-kahvimukien muoviset kannet.

– Vaikka alle puolet ABC:n asiakkaista ottaa kahvin mukaansa, volyymit ovat suuret. Se tarkoittaa vuodessa noin kymmentä miljoonaa mukia, jossa on kansi. Mietimme, löytyykö tälle korvaavaa tuotetta. Sen pitäisi olla kierrätettävä, kun se lähtee mukaan, Rankinen kertoo.

6. Ilmapallokepit

Suurilla kauppaketjuilla ei ole valikoimissa ilmapallotikkuja. Suomen Ilmapallokeskuksen Jonna Nieminen sanoo, että polypropeenista valmistettua ilmapallon keppiä on vaikea korvata toisella materiaalilla.

– Sen pitää olla tarpeeksi tuoteturvallinen ja lasten käsissä rikkoutumaton. Jo nyt 70 prosenttia Euroopassa valmistetun tikun muovista on kierrätetty. Uuden materiaalin pitäisi olla ympäristöystävällinen ja turvallinen. Voisiko se olla esimerkiksi selluloosa- tai paperipohjainen, Nieminen pohtii.

Ilmatäytteinen pallo vaatii Niemisen mukaan jäykän kepin, jotta se pysyy lapsella kädessä ylöspäin. Perinteinen puuvillanaru toimii kaasupallojen kanssa.

Keskon Matti Kalervo on sitä mieltä, että muovista ei pysty täysin luopumaan. Myös S-ryhmän Lea Rankisen mukaan elintarvikkeissa täytyy huomioda tuoteturvallisuus, säilyvyys ja hävikki, kun etsitään muoville korvaavia tuotteita. Molempien mielestä muovituotteiden kierrätystä pitäisi lisätä kunnolla nykyisestä.

Lue myös: Hyvästit mehupilleille: EU kieltää kuusi kertakäyttöistä muovituotetta

Pumpulipuikot, muovihaarukat ja pillit historiaan – EU:n komissio aikoo kieltää kertakäyttömuovit