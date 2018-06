"Kaivos on turvallisempi kuin rakennustyömaa tai tehdas" – katso videolta, miten köyden varassa riippuvat miehet etsivät irtokiviä avolouhoksen seinämiltä

Kaivosonnettomuudet ovat vähentyneet ja tapaturmien ehkäisemisestä on tullut osa kaivosyhtiöiden maineenhallintaa.

SiilinjärviYaran apatiittikaivos Siilinjärvellä on kuin valtava kuukraatteri. Avolouhos on kolme kilometriä pitkä ja runsaat 200 metriä syvä.

Louhoksessa liikkuu jatkuvasti isoja kiviautoja, ja alueella työskentelee päivittäin jopa pari sataa ihmistä.

Kaivospäällikkö Sakari Monosen mukaan täällä jos missä vannotaan turvallisuuden nimiin.

– Kaivos on tilastojen valossa hyvin turvallinen. Se on turvallisempi kuin rakennustyömaa tai normitehdas.

Avolouhoksen mittasuhteet ovat valtavat. Kaivos on kolme kilometriä pitkä ja 900 metriä leveä. Syvyyttä on 240 metriä. Toni Pitkänen / Yle

Siilinjärvellä on käytössä automaattinen tutkajärjestelmä, jolla valvotaan avolouhoksen seinämien liikkumista. Jos tutka havaitsee liikettä, valvontajärjestelmä lähettää siitä tiedon tekstiviestinä kännykkään.

Tutkajärjestelmä pystyy kuitenkin ainoastaan varoittamaan riskistä, ei poistamaan sitä. Siihen tarvitaan ihminen ja köydet.

Köysityöskentelyä pareittain

Yaran Siilinjärven kaivoksella avolouhoksen seinämiä tarkistetaan säännöllisesti köysien varassa. Köysityöskentelyyn on koulutettu kuusi ihmistä, jotka toimivat pareittain.

Köysityöskentelyssä on turvallisuussyistä aina kaksi ihmistä. Toni Pitkänen / Yle

Yhden työskentelyparin muodostavat rakennegeologi Mikko Suikkanen ja kaivosteknikko Pertti Ruotsalainen. Heillä on edessään lähes 30 metrin laskeutuminen pystysuoralla seinämällä.

– Me etsimme riskikohteita, jotka voidaan tarvittaessa räjäyttää. Katsomme myös, onko kallioseinämissä irtonaisia lohkoja, Suikkanen kertoo.

Rakennegeologi Mikko Suikkaselle köysityöskentely on pikantti lisä normaaliin työpäivään. Toni Pitkänen / Yle

Miesten mukaan köysityöskentelyssä pyritään välttämään kaikenlaista riskinottoa. Kaikki laskeutumisreitit pyritään varmistamaan jo ennakolta.

– Jos toteamme, että reitti ei ole turvallinen, emme mene sinne, Ruotsalainen selittää.

Kun miehet laskeutuvat köysien varassa, osa kivistä irtoaa helposti seinämästä. Jos löyhässä olevia kiviä joudutaan räjäyttämään, se tehdään silloin, kun louhoksella muutenkin räjäytetään.

Siilinjärvellä säännöllistä köysityöskentelyä tehdään kesäisin ja muun työn ohessa. Mikko Suikkasen mukaan kyseessä on pikantti lisä.

– Hienoa, että pääsee konttorityön lisäksi tekemään tällaista, hän myhäilee.

Kaivosteknikko Pertti Ruotsalaisen mukaan köysien varassa voi päästä jopa paistattelemaan päivää. Toni Pitkänen / Yle

Pertti Ruotsalainen ei koe huonona edes satunnaista köysityöskentelyä kangen kanssa.

– Sitä on aika rentoutuneessa tilassa, kun on kahden köyden varassa. Saa istuskella ja paistatella jopa päivääkin välillä, hän virnistää.

Tapaturmien ehkäisy osa maineenhallintaa

Kaivosturvallisuuteen satsaaminen näkyy suoraan tilastoissa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan kaivosonnettomuudet ovat Suomessa jatkuvasti vähentyneet (siirryt toiseen palveluun).

Tapaturmien ehkäisemisestä on tullut myös osa kaivosyritysten maineenhallintaa. Yaran Siilinjärven kaivospäällikön Sakari Monosen mukaan jokainen tapaturma on aina henkilökohtainen menetys, mutta sitä se on myös kaivosyhtiölle.

– Firmalle kyseessä on maineen menetys.

Kaivospäällikkö Sakari Monosen mukaan tapaturma on yritykselle mainetappio. Toni Pitkänen / Yle

Asian painoarvo näkyy Yaralla myös raportoinnissa. Kaivos raportoi pääkonttoriin Osloon normaalisti kerran kuukaudessa, mutta jos tapaturma tapahtuu, on siitä raportoitava pääkonttoriin välittömästi.

Omistajanvaihdokset näkyvät turvallisuuskulttuurissa

Suomen kaivosten turvallisuuskulttuuri on muuttunut viimeistään silloin, kun kaivos on siirtynyt ulkomaiseen omistukseen.

– Isoista kaivosmaista on tullut meille paljon kaivosturvallisuuteen ja sen kehittämiseen liittyvää, Mononen muotoilee diplomaattisesti.

Köysityöskentelyä tehdään säännöllisesti kesäkauden ajan. Toni Pitkänen / Yle

Mononen korostaa, ettei hän missään nimessä väitä turvallisuuden olleen huono silloin, kun kaivokset olivat suomalaisomistuksessa. Sen hän kuitenkin myöntää, että turvallisuudesta puhutaan tänä päivänä enemmän kuin ennen.

– Tilanne on tilastojen valossa parempi.