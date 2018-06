Suudelmat on pikselöity elokuvateattereissa Saudi-Arabiassa – mutta tuleeko patavanhoillisesta kuningaskunnasta vielä uusi Dubai?

Yle vieraili vasta avautuneessa elokuvateatterissa Saudi-Arabiassa. Viihde-elämän vapauttaminen on vain yksi osa Saudi-Arabiassa käynnissä olevaa uudistusten myrskyä.

RIAD Saudiarabialaiset tietävät, miten elokuvissa toimitaan, vaikka edellisen kerran kuningaskunnassa oli elokuvateattereita vajaat 40 vuotta sitten.

Mukaan kuuluu ostaa jättipönttö popcorneja ja kolajuomaa. Vain harvat menevät saliin ilman syötävää.

Teatteriksi muutettu entinen konferenssisali on avautunut vasta huhtikuussa pääkaupungissa Riadissa. Silloin Saudi-Arabia avasi uudelleen ensimmäiset elokuvateatterinsa.

Silti teatteri täyttyy vain puolilleen. Aikaa kansalaisilla pitäisi olla, sillä nyt on muslimien pyhäpäivän, perjantain iltapäivä.

Tarjolla on perhenäytös eli naiset ja miehet voivat vapaasti valita paikkansa. Se on todella uutta maassa, jossa sukupuolet erotetaan työpaikoillakin toisistaan.

Alkamassa on parin tunnin supersankariesitys The Avengers vuodelta 2012. Sarjakuvaan pohjautuvassa tarinassa hyvä ja paha ottavat mittaa toisistaan.

Moni paikalle saapuneista on saattanut katsoa Avengersin jo ulkomailla tai netin kautta.

– Me haluamme katsoa kauhua ja räiskettä. Hollywoodissa tehdyt ovat parhaita, sisarukset Hamsa, Halah ja Heyam Sonbol selittävät Ylelle.

Ainoastaan Halah suosii myös romanttisia elokuvia.

Sisarukset kertovat aina menevänsä ulkomaillakin elokuviin. Mieluisa paikka on Dubai.

Silti siskoksista on hienoa viimeinkin päästä elokuviin kotikulmilla, ostaa syötävät kuten muualla maailmassa ja mennä leffan jälkeen kahvilaan pohtimaan näkemäänsä.

Sisarukset Hamsa ja Halah Sonbol olivat menossa elokuviin ensimmäistä kertaa kotimaassaan Saudi-Arabiassa. Pekka Koli / Yle

Uskonnollinen poikkeusvaltio tekee uudistuksia

Saudi-Arabia on ollut kymmeniä vuosia poikkeusvaltio, jossa elokuvateatterit ovat olleet kiellettyjä uskonnollisista syistä.

Nyt Saudi-Arabiassa puhaltavat muutoksen tuulet, joista elokuvateatterien avautuminen on vain yksi esimerkki. Uudistusten takana on 32-vuotias tarmokas kruununprinssi Mohammed bin Salman. 82-vuotias kuningas Salman nosti poikansa seuraajakseen vuosi sitten kesällä 2017.

Kruununprinssin visioissa siintää naapurimaa Arabiemiraatit ja etenkin siihen kuuluva piskuinen kaupunkivaltio Dubai (siirryt toiseen palveluun).

Mohammed bin Salman muistuttaa usein, kuinka Arabiemiraattien hallitsijat nostivat Dubain vauhdilla kansainvälisen kaupan ja matkailun keskukseksi. Sellaiseksi hän haluaa muuttaa myös oman valtakuntansa.

Kruununprinssi onkin tehtaillut vauhdilla useita uudistuksia, jotka liittyvät niin talouteen kuin naisten asemaan.

Vielä vuosi sitten niistä ei uskallettu edes puhua.

Naisten oikeus ajaa autoa, pääsy urheilukatsomoihin, seksuaalisen häirinnän kieltäminen, pukeutumisen lievä vapautuminen, uskontopoliisin vallan murtaminen ja naisten työssäkäynnin lisääminen.

Lista tuntuu kasvavan viikoittain.

Saudi-Arabian tosiasiallinen johtaja on 32-vuotias kruununprinssi Mohammed bin Salman. Hän haluaa kansalaisten käyttävän rahaa kotimaassa huvitteluun. Brochstein / SOPA Images / REX / AOP

Sauditeattereissa ei viina virtaa tai paljas pinta vilku

Riadin seitsemää miljoonaa asukasta viihdyttää nyt kaksi elokuvateatteria. Suhdeluku esimerkiksi Suomeen verrattuna on melkoinen. Pelkästään pääkaupunkiseudun miljoonalle asukkaalle on tarjolla 60 salia.

Laajennussuunnitelmat sadoista uusista teattereista Saudi-Arabiassa ovat valmiina. Ensimmäisillä elokuvateattereilla testataan, kuinka äärikonservatiivinen, uskonnollinen johto suostuu asemansa haastamiseen ja naisten aseman muutoksiin.

Eri asia on, kuinka paljon elokuvateatterit vetävät yleisöä. Uudistus on saattanut nimittäin tulla liian myöhään. Yhteisnäytökset miehille ja naisille eivät ole saudinuorisolle enää niin jännittäviä, sillä kanssakäyminen on vapautunut hieman muuallakin.

Elokuvaliput ovat kalliita, minkä lisäksi monet katsovat elokuvia mieluummin kotona verkosta. Sinne sensuuri ei yllä samalla tavalla.

Sen sijaan Riadin kahdessa elokuvateatterissa viranomaisten sakset puuttuvat näytöksiin. Valkokankaalla ei viinan kanssa läträtä, eikä paljas pinta loista. Arkaluonteiset kohtaukset, kuten suudelmat, on leikattu pois tai pikselöity sameaksi.

Pekka Koli / Yle

Kruununprinssin suureellinen ja kallis visio

Saudi-Arabiassa kaikki tapahtuu tällä hetkellä kruununprinssi bin Salmanin kunnianhimoisen tulevaisuuden suunnitelman (siirryt toiseen palveluun) nimissä. Tarkoitus on nykyaikaistaa 32 miljoonan asukkaan valtion talous sekä avata yhteiskuntaa vuoteen 2030 mennessä.

Edes Saudi-Arabia ei voi enää rakentaa tulevaisuuttaan öljyn varaan. Kilpailevat energiamuodot ja ympäristön suojeluvaatimukset vähentävät öljyn kysyntää kaikkialla.

Saudeista 70 prosenttia on alle 30-vuotiaita. Nuorisotyöttömyys on korkealla.

Saudinuoret ovat kasvaneet öljyvarallisuuden ja ilmaisten palvelujen keskellä, joten heidän vaatimustasonsa tulevaisuudesta on kova. Heidät on yritettävä pitää tyytyväisinä.

Saudi-Arabiassa on alkamassa valtava yksityistämishanke, jossa kaupan on niin kouluja, puhelinoperaattoreita kuin terveydenhuollon toimijoita. Kaikkein kiinnostavinta on suunnitelma Saudi-Arabian öljy-yhtiön Aramcon viiden prosentin osuuden myynnistä.

Öljy-yhtiön osakkeilla pitäisi saada sata miljardia dollaria ja muilla yksityistämisohjelmilla kymmenen miljardin verran rahaa yhteiskunnan uudistamiseen.

Kruununprinssin vision mukaisesti Saudi-Arabiassa on nyt valmisteilla muun muassa kahden valtavan megakaupungin rakentaminen tyhjästä. Toinen on viihdekaupunki Qiddiya (siirryt toiseen palveluun), kun taas Neom (siirryt toiseen palveluun) on saudiversio Piilaaksosta.

Viihde-elämänkin uudistuksilla on osittain taloudelliset tarkoitusperät.

Saudiarabialaiset matkustavat paljon huvin vuoksi. He käyttävät vuosittain miljardeja dollareita viihdekeskuksissa ympäri maailman. Lähimmät bilepaikat, huvipuistot ja elokuvat ovat Dubaissa ja Bahrainissa, Arabian niemimaan itärannikolla.

Kruununprinssin tavoitteena on, että edes osa viihdematkailuun kulutetuista rahoista käytettäisiin kotimaassa, jossa ne tarjoaisivat työtä, huvia ja itsetuntoa kansalle.

Saudi-Arabian odotetaan aloittavan pian myös turistiviisumien myöntämisen.

Autokaupassa oli varattu oma puoli naisille pääkaupungissa Riadissa. Naiset saavat pian ajaa itse Saudi-Arabiassa. Pekka Koli / Yle

Huippukoulutetut naiset vailla mielekästä työtä

Myös naisten asemaan liittyvät uudistukset ovat kytköksissä talouteen. Saudinaiset ovat poikkeuksellisen hyvin koulutettuja (siirryt toiseen palveluun), mutta heidän taitonsa ovat vanhoillisessa yhteiskunnassa jääneet vajaakäyttöön.

Jos työmarkkinat uudistuvat, tarvitaan naisiakin tekemään osansa yhteiskunnan hyväksi. Nyt saudinaisista vain noin 15–20 prosenttia käy töissä.

Kyynisimmät sanovat, että kruununprinssi Mohammed bin Salmanin vauhdikkaasti esittelemät muutokset ovat vain pintasilausta ja kosmeettisia muutoksia, joilla ei ole muuta merkitystä kuin silottaa Saudi-Arabian julkisuuskuvaa ja pönkittää tulevan kuninkaan asemaa.

Totta on, että Saudi-Arabia on vanhoilliseen islamin tulkintaan perustuvan järjestelmänsä takia maa, jossa miehen ja jopa alaikäisen pojan sana on perheissä naisen laki. Tällaista muuria ei hetkessä murreta.

Saudi-Arabia on myös absoluuttinen monarkia, jossa johto saa tahtonsa yleensä läpi. Saudit tietävät, että monarkian päätösten kyseenalaistaminen on riskilaji, eikä kukaan muu saa ottaa kunniaa uudistusten keksimisestä.

Mutta jo pelkkä asioiden nostaminen julkiseen keskusteluun on muuttamassa rakenteita.

Ulkomailla opiskelleet ja siellä töissä olleet niin miehet kuin naisetkin ovat innoissaan, että Saudi-Arabialla on nyt selvä kehityssuunta.

– Raha ei ole suuri juttu, kuittasi riadilainen pankkialan asiantuntija, kun häneltä kysyy, miten kruununprinssin visiot maksetaan.

– Kaikki hankkeet eivät varmaankaan toteudu, mutta ei se haittaa. Suunta on selvä. Jos meillä ei ole unelmia, niin mitään ei tapahdu.

Muutosten tarpeellisuutta harvat täysin kiistävät Saudi-Arabiassa, mutta niiden suuruus ja nopeus ovat pysäyttäviä.

Saudi-Arabiassakin elokuvissa nautitaan paljon popcorneja ja limua. Pekka Koli / Yle

Kruununprinssi on myös elokuvissa

Riadilaisen elokuvateatterin iltapäivänäytös alkaa vartin verran myöhässä.

Ennen kuin Avengers pyörähtää valkokankaalle, on katsottava vielä muutama tietoisku elokuvien historiasta, yksi mainos ja kruununprinssin viesti yleisölle.

Mainoksessa saudinainen yrittää saada autoa liikkeelle aavikolla. Pomppiva kyyti saa vieressä istuvan miehen naureskelemaan säälivä ilme kasvoillaan.

Onneksi kojelaudalla on pullo amerikkalaista kolajuomaa, josta otettu ryyppy saa naisen kaasujalan rauhoittumaan.

Sen jälkeen valkokankaalla nähdään vielä ote kruununprinssi Mohammed bin Salmanin haastattelusta yhdysvaltalaisen televisiokanava CBS:n 60 Minutes -ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun). Bin Salman vastaa kysymykseen siitä, millaiseksi Saudi-Arabia on muuttumassa ja mikä on naisten asema tulevaisuudessa.

Kruununprinssi vakuuttaa naisen olevan islaminkin mukaan tasa-arvoinen miehen kanssa. Islamia väärin tulkitsevat ääriryhmät ovat kaapanneet hetkellisesti vallan, mutta heidän aikansa on nyt Saudi-Arabiassa loppu.