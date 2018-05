Kertakäyttögrilli jäähylle, tumppi taskuun ja kulotus seis – metsäpaloriski sai pelastuslaitokset kieltämään avotulen teon

Kuiva maasto ei ole leikin paikka. Metsäpaloindeksi paahtaa pahimmillaan jo maksimiarvossa ja metsäpaloriski on koko maassa nyt erittäin korkea. Maastopaloista on tullut useita hälytyksiä tänäänkin.

Useat pelastuslaitokset ovat kieltäneet erikseen avotulen (siirryt toiseen palveluun) teon pelastuslakiin vedoten.

Avotuli Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin kautta.

Säännöksen tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa tarkoitetuksi kielletyksi avotulen teoksi tulipalovaaran ollessa ilmeinen. Lähde: Pirkanmaan pelastuslaitos, Uudenmaan pelastuslaitokset

Metsähallitus muistutti jo eilen, ettei avotulta saa tällä hetkellä tehdä edes rakennetuille tulipaikoille. Koko maassa on voimassa metsäpalovaroitus, ja Ilmatieteen laitoksen metsäpaloindeksi (siirryt toiseen palveluun) on muuttumassa Metsähallituksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) historiallisen korkeaksi.

Tänään useat pelastuslaitokset ovat ilmoittaneet pelastuslakiin perustuen, että avotulen teko kielletään toistaiseksi.

Yksi näistä on Pirkanmaan pelastuslaitos (siirryt toiseen palveluun). Tiistai-illasta lähtien nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Pirkanmaan maakunnan alueella. Selityksenä on se, että metsäpaloindeksi on kohonnut lähes koko maassa maksimiarvoon. Tämä tarkoittaa, että suurpalon mahdollisuuden todennäköisyys on erittäin suuri.

Myös Keski-Suomen pelastuslaitos ilmoitti tänään (siirryt toiseen palveluun), että kieltää alueellaan avotulen teon mukaan lukien kulotuksen. Pelastuslaitos toivoo myös, että kiinnitettäisi huomiota toimintaan, josta voi syntyä kipinöitä ulkotiloissa – esimerkkinä metsätyö. Pelastuslaitos julkaisi Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) kirkkaana hehkuvan varoituskartan.

Keski-Suomen pelastuslaitos kieltää alueellaan avotulen teon mukaan lukien kulotuksen pic.twitter.com/fGJHWy70S1 — Keski-Suomen pelastuslaitos (@ks_pela) 29. toukokuuta 2018

Myös Uudenmaan pelastuslaitokset kieltävät kaiken avotulen teon, mukaan lukien kulotukset, alueellaan tiistai-illasta lähtien.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen turvallisuusviestintäpäällikkö Terhi Karhuniemen tiedotteen mukaan pelkästään Uudenmaan alueella on ollut toukokuussa 188 maastopaloa, joista 78 on aiheutunut huolimattomasta tulenkäsittelystä.

Helsingin pelastuslaitos muistuttaakin (siirryt toiseen palveluun), että kertakäyttögrilli on yksi yleisin maasto- ja roskispalojen aiheuttaja. Lisäksi pelastuslaitos muistuttaa Twitterissä, että tupakka sytyttää useita maasto- ja rakennuspaloja vuosittain. Neuvoiksi annetaan muun muassa taskuun menevää säiliötä, johon tumpit voi kerätä.

Tupakka sytyttää useita maasto- ja rakennuspaloja vuosittain. Älä siis heitä tupakan tumppeja luontoon tai roskiin palavana. Suosittelemme taskuun menevää säiliötä, johon voi kerätä tumpit ja tyhjentää ne turvallisesti roskiin niiden täysin jäähdyttyä. #metsäpalovaroitus #tupakka pic.twitter.com/dieaUHggXj — Pelastuslaitos HKI (@brankkarit) 29. toukokuuta 2018

Myös Etelä-Karjalan pelastulaitos kertoo nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että avotulen teko on kielletty koko Etelä-Karjalan alueella.

Kieltoja voi tulla vielä voimaan muillakin pelastuslaitoksilla. Kiellot ovat voimassa toistaiseksi, kunnes metsäpaloindeksi laskee. Pelastuslaitokset ilmoittavat kiellon purkamisesta erikseen.

Metsähallitus avotulesta Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on aina kielletty muualla kuin hormilla varustetuissa maasta eristetyissä tulisijoissa.

Avotulta ei saa tehdä tällä hetkellä minnekään. Ei edes rakennetuille tulipaikoille.

Jokaisen tulee toimia niin, ettei maastopalon vaaraa synny. Lähde: Metsähallitus

Kielto ja varoitukset kannattaa ottaa tosissaan. Ilmatieteen laitoksen varoituskartta (siirryt toiseen palveluun) hehkuu keltaisenaan metsäpalovaroituksesta koko maassa. Pelkästään tämän vuorokauden puolella pelastuslaitoksille ympäri maan on tullut ainakin kaksikymmentä hälytystä erilaisista maastopaloista.

