Amnesty: Liiallista voimankäyttöä Nicaraguassa

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International (siirryt toiseen palveluun)on ottanut voimakkaasti kantaa Nicaraguan tilanteeseen. Järjestön mukaan maan poliisi on käyttänyt liikaa voimaa mielenosoittajia vastaan Nicaraguassa. Järjestö tuomitsee myös presidentti Daniel Ortegan kovat otteet.

Ainakin 81 ihmistä on kuollut ja 868 on haavoittunut huhtikuun 18. päivän jälkeisissä mielenilmauksissa. Järjestö on dokumentoinut (siirryt toiseen palveluun) tapahtumia muun muassa videoimalla.

Levottomuudet Nicaraguassa ovat jatkuneet jo viikkoja. Ihmiset ovat protestoineet muun muassa presidentti Ortegan ja hänen hallituksensa eläkejärjestelmän uudistuslinjauksia. Maan hallitus on päättänyt leikata eläkkeitä ja nostaa eläkemaksuja.

Lähteet: Reuters