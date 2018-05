Analyysi: Roseanne teki tahtomattaan tv-historiaa

WASHINGTON Tv-kanava ABC teki tiistaina pikavauhtia kovan päätöksen hyllyttäessään Roseanne-televisiosarjan. Kanava olisi voinut yrittää keplotella skandaalin yli, antaa ehkä varoituksen anteeksipyyntöjen kera ja jatkaa sarjan markkinointia kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Sen sijaan ABC antoi monoa Roseanne Barrille. Potkujen välitön vaikutus on kymmenien miljoonien dollareiden mainostulojen menettäminen.

Välilliset vaikutukset ovat mahdollisesti paljon suuremmat, sillä maaliskuussa vuosikausien tauon jälkeen eetteriin palannut Roseanne on ollut kanavan vetonaula. Uuden 13 jakson tuotantokauden piti alkaa syyskuussa.

Yhdysvallat on muuttunut. ABC:n emoyhtiö Disney ottaa mieluummin kunnolla takkiinsa mainostuloissa kuin riskeeraa joutuvansa aktivistien boikotin kohteeksi.

Me too -kampanja on osoittanut, millainen voima kansanliikkeellä Yhdysvalloissa voi olla. Se voisi kaataa yhden maan kolmesta valtakanavasta ja aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa Disneylle.

Keskeinen henkilö päätöksessä oli ABC:n viihdepäällikkö Channing Dungey. Hänet valittiin tehtäväänsä helmikuussa 2016 ensimmäisenä mustana naisena.

Roseannen rasistinen twiittailu on käsittämätöntä jo sen takia, että hän tiesi olevansa pomonsa tarkkailussa. Hänen some-käytöksensä on ollut jo pidemmän aikaa arveluttavaa. Hän ilmeisesti luuli olevansa korvaamaton tai sitten on vain niin paha rääväsuu, ettei pysty hillitsemään itseään.

Yhdysvalloissa presidenttiä on pidetty moraalisena johtajana, jonka voisi nytkin kuvitella paheksuvan Roseannen käytöstä. Donald Trump on kuitenkin odotetusti pysytellyt hiljaa tapauksesta. Aiemmin hän on kertonut tykkäävänsä Roseannesta, jonka kanssa hän jakaa samanlaisen konservatiivisen maailmankuvan.

Trump on erilainen presidentti, joka on jättänyt moraalisen johtajuuden muille, muun muassa yrityksille. Yhdysvalloissa onkin käynnissä täysin ennenkokematon yritysten yhteiskuntavastuun buumi.

Samaan aikaan, kun ABC kertoi päätöksestään, piti kahvilaketju Starbucks rasisminvastaista koulutusta työntekijöilleen. Starbucks myönsi, ettei rasismia neljän tunnin sessiolla kitketä ja että 8 000 liikkeen sulkeminen tukkii pahasti yhtiön kassavirtaa.

Starbucksin oli kuitenkin pakko osoittaa tekevänsä asialle jotain. Yhdysvalloissa yrityksillä ei ole enää varaa ottaa sitä riskiä, että ne leimattaisiin rasistisiksi.

Lue myös:

Rasistinen tviitti Obaman avustajasta oli liikaa – TV-yhtiö peruu suositun Roseanne-sarjan

Yhdysvalloissa Starbucks-kahvilat sulkivat ovensa aiemmin – henkilökunta joutui rasisminvastaiselle kurssille videon takia

Rouva Rääväsuu teki paluun – Roseanne-sarjan tähti yritti vihreiden presidenttiehdokkaaksi, päätyi Trumpin kannattajaksi ja saattaa myös pyrkiä Israelin pääministeriksi