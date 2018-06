Peliyritys halusi ulkomaalaisten työntekijöidensä viihtyvän — keksittiin maito-opas ja puolisoiden kerho

Mistä on kyse? Työn perässä muuttaneen kotoutuminen jää usein työntekijän omalle vastuulle.

Kajaanilainen pelialan yritys kehitteli ulkomaalaisille työntekijöilleen ruokakauppaoppaan.

Yritys pitää työntekijöiden hyvinvointia tärkeänä ja haluaa auttaa kotoutumisessa.

Venezuelalainen pariskunta kävelee puhelin kädessä kaupan hyllyvälejä. Välillä he vertailevat puhelimen näytöllä olevaa kuvaa hyllyjen tuotteisiin. Heillä on käsissään peliyrityksen kehittelemä ruokakauppaopas.

Suomeen muuttaneen voi olla aluksi hankalaa tottua uuteen maahan. Kielen lisäksi esimerkiksi liikennemerkkejä ja eri näköisiä pakkauksia voi olla lähes mahdotonta tulkita. Suomalaiselle saattaa olla vaikea käsittää, että itselle niin tavanomaiset asiat oudoksuttavat toisia.

Kajaanilaisessa Critical Force -peliyrityksessä on työntekijöitä 14 eri maasta. Auttaakseen sopeutumisessa, peliyrityksen HR-johtaja Leili Mård keksi ruokakauppaoppaan työntekijöilleen. Hän on itse muuttanut Suomeen Virosta, ja alku oli vaikeaa uudessa maassa.

– Luulin pitkään, että Suomessa ei myydä kermaviiliä. Hapukoor kääntyi smetanaksi, Mård naurahtaa.

Aluksi opas oli vain pieni projekti, mutta nyt se sisältää yli 20 opasta eri elämäntilanteisiin, kuten kierrätys-, kampaaja-, kuntosali- ja ravintolaoppaat. Erikseen tehtiin myös maito-opas. Yksi oppaan jatkokehittäjistä, Elisa Härkönen ei ymmärtänyt oppaan ajatusta aluksi. Lopulta siitä tuli 15 sivuinen.

– Sitä ei edes osaa ajatella, mutta meillä on Suomessa ihan järkyttävä määrä maitoja, selittää Critical Forcen Office Assistant Elisa Härkönen.

Elisa Härkönen on auttanut Alejandro Laresia kauppa-asioissa. Niko Mannonen / Yle

Oppaassa on kerrottu tarkasti varsinkin eri maitojen värien merkitys. Venezuelalaisen pariskunnan mielestä vaikeinta on ollut oppia ymmärtämään pakkausselosteita. Kaksi viikkoa Suomessa asunut Alejandro Lares etsii vaimonsa Maria Alejandra Wuetterin kanssa gluteenittomia ja laktoosittomia tuotteita. Kun he oppivat sanat suomeksi, tuotteiden löytyminen helpotti.

– Olemme saaneet tuntemattomilta apua kaupassa ja olemme yhdessä pohtineet ja etsineet tuotteita, kertoo Critical Forcen uusi työntekijä Lares.

Pariskunnan mielestä suomalaisessa kaupassa kaikki tuotteet ovat järkevässä järjestyksessä. Myös outoja ruokakokemuksia on tullut vastaan.

– Hyönteisiä sisältävät ruoat, hihkaisee Wuetter.

Ihmetystä ovat herättäneet myös suomalaiset pesuaineet. Ulkomaalaiselle ne tuntuvat olevan liian vahvoja. Yksi peliyrityksen työntekijöistä halusi löytää turvallisen pesuaineen, jolla puhdistaa lasten ruokailuvälineet. Monien testaamisten jälkeen löytyi ruokasooda.

Työntekijältä vaaditaan omaa aktiivisuutta

Suomessa on voimassa kotouttamislaki, jonka nojalla valtio auttaa suomen kielen ja yhteiskunnan sääntöjen oppimisessa. Suomeen muuttaneen asettumista tukevat myös kunnat ja järjestöt.

Usein on kuitenkin niin, että valtion palvelut perustuvat työpaikan saamiseen. Työn perässä muuttavalle ei myöskään ole pakollisia koulutuksia, koska he eivät hae esimerkiksi työttömyysetuutta. Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtajan Sonja Hämäläisen mukaan työn takia Suomeen muuttanut ei varsinaisesti jää systeemin ulkopuolle, mutta kotoutumiseen tarvittavaa apua pitää itse osata hakea aktiivisesti.

Näin ollen Critical Forcen oppaat ovat ainutlaatuisia keinoja auttaa kotoutumisessa. Sopeutumisprosessi on usein pitkä, joten peliyrityksessä tukeminen aloitetaan heti alusta lähtien.

Jos perhe tai puoliso ei sopeudu, silloin työntekijälläkään ei usein ole kaikki hyvin. Elisa Härkönen

– Alamme heti haastattelussa muodostamaan ennakkokuvia suomalaisesta ympäristöstä. Tätä jatketaan siihen asti, kunnes he ovat olleet jo pidemmän aikaa töissä, kertoo Critical Forcen HR-manageri Niki Horttanainen.

Prosessi kestää pari kuukautta riippuen henkilöstä. Siihen kuuluvat paperityöt, kuten lupa-asiat ja hakemukset. Lisäksi yritys auttaa arkisissa asioissa, kuten asunnon tai ajoneuvon hankkimisessa. Tai lähtevät yksinkertaisesti mukaan kauppaan.

Critical Forcen HR-manageri Niki Horttanainen auttaa pitkässä kotoutumisprosessissa. Niko Mannonen / Yle

Työnantaja voi informoida uutta työntekijää, mihin Suomessa kannattaa mennä ja minkälaisiin paikkoihin ottaa yhteyttä. Jos työpaikka ottaa yhteyttä työ- ja elinkeinopalveluihin, vinkataan palveluita ja kursseja sieltä. TE-palvelut voivat muun muassa antaa yrityksille tukea kielikursseja varten.

– Autamme ihan virallisissa ja hyvin tavanomaisissa asioissa, kuten sosiaaliturvan, puhelinliittymän tai auton hankkimisessa, kertoo TE-palveluiden työnvälitys- ja yrityspalveluiden asiantuntija Hannele Tuovila.

Sopeutuminen Suomeen on aina yksilökohtaista. Vaikka pelifirma puhuu sopeutumisesta, ei kyse ole kokonaisvaltaisesta sopeutumisesta. Oman kulttuurin ja kielen säilyttäminen on tärkeää, mutta työntekijä halutaan voimaan hyvin Suomessa.

Wuetterin ja Laresin mielestä luomuruoka on halpaa Suomessa. Lucas Holm / Yle

Työnantajalla ei ole velvoitetta auttaa kotouttamisessa, mutta Critical Force haluaa auttaa.

– Mehän tänne olemme ottaneet henkilön aivan uuteen työ- ja arkiympäristöön. Kyllä se on meidän tehtävä tukea heitä monessakin prosessissa. Haluamme taata, että työntekijöiden työkyky on mahdollisimman hyvä, toteaa HR-manageri Niki Hortanainen.

Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläisen mielestä kotouttaminen on kaikkien yhteinen tehtävä. Valtio takaa kursseja, mutta kotouttaminen tapahtuu töissä, vapaa-ajalla, kirjastoissa ja harrastuksissa.

Tekemistä myös puolisoille

Peliyritys on kehitellyt myös puolisoille oman kerhon. Kerho on hyvin vapaamuotoinen. Sinne kutsutaan kaikki, jotka tulevat puolisoidensa mukana Suomeen. Tapaaminen on kerran tai kahdesti kuussa. Kerhon kanssa käydään yhdessä kahvilla tai esimerkiksi kirjastossa hankkimassa kirjastokortit.

Puolisolla voi usein olla enemmän mahdollisuuksia kotoutumiseen Suomessa kuin työssä käyvällä, sillä työtön puoliso ehtii vapaa-ajallaan käydä kielikursseilla.

– Jos perhe tai puoliso ei sopeudu, silloin työntekijälläkään ei usein ole kaikki hyvin. Se vaikuttaa myös työpanostukseen, joten yrityksen näkökulmasta myös puolison hyvinvointi on tärkeää, sanoo Office Assistant Elisa Härkönen.