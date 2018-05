25-vuotias Aapeli Kähärä on kolmatta kesää koditon ja nauttii siitä – "En tarvitse kesällä kämppää enkä juurikaan rahaa"

Paljon luonnonvaroja kuluttava kaupunkielämä innostaa osan nuorista aikuisista valitsemaan vastakkaisen elämäntavan. Yksi heistä on pääkaupunkiseudulla kodittomana viihtyvä 25-vuotias Aapeli.

Aapeli Kähärä on heräillyt lämpimään aamuun jälleen kosteahkoissa olosuhteissa. Tämän kesänaloituksen säistä ei tosin voi valittaa.

Tällä kertaa yöpaikaksi valikoitui rekkakuski-veljen kerrostaloasunnon lasitettu parveke Jakomäen perukoilla. Parveke on mukava yöpymispaikka, mutta kosteus tiivistyy petivaatteisiin.

Kähärä viettää kesällä yönsä usein myös riippumatossa tai teltassa ulkosalla.

– Kahdeksankymmentä prosenttia kaikesta ajasta vietän pihalla, Kähärä laskee.

Omassa kaveripiirissään hän ei ole mikään kummajainen. Kodittomuus kesäaikaan on oma valinta, ei pakko.

– Varmaan joitain kymmeniä vapaaehtoisesti kodittomia tyyppejä kuuluu tähän kaveriporukkaan. Kyllä siellä periaatteessa tiedetään se jo, että ihmiset saattavat välillä kysellä yöpaikkaa.

Pystyy hyvin elämään ekologisesti muiden epäekologisuudella Aapeli Kähärä, kesäkoditon

Aapelin kirjat ovat sadesäätä varten veljen kerrostaloasunnon parvekkeella Ronnie Holmberg / Yle

Hyvinvointi ja treenaaminen ovat pääasioita

Kähärän omaisuus mahtuu tällä hetkellä kasaan nyssäköitä. Kahdessa kassissa on vain kiipeilyvälineitä ja köysiä. Kalliokiipeily onkin yksi tärkeä laji, johon hän haluaa aikaansa käyttää.

– Kun on tällainen hikoiluttava keli, se mahdollistaa sen, että pystyn treenaamaan ja pitämään itseni paremmassa fyysisessä kunnossa. Hyvinvointi on se pääasia elämässäni. Ei siihen yleisesti ottaen päihteet kuulu.

Kähärän vähän kuluttavaan elämäntyyliin kuuluu tosin nykyään auto. Hän on saanut auton sukulaiselta ja se pitää hirveää ääntä. Pakoputki taitaa olla rikki. Auto mahdollistaa kuitenkin pääsyn milloin tahansa esimerkiksi kiipeilypaikoille.

– Hyvin pienellä rahalla pärjää kyllä, jos vaan miettii mihin sitä rahansa käyttää. Ruokajonot, niistä saa safkaa. Dyykkaaminen on pk-seudulla aivan älyttömän helppoa. Kaupunkielämä on niin epäekologista, että siitä jää koko ajan ylijäämää. Pystyy hyvin elämään ekologisesti muiden epäekologisuudella, nuori mies pohtii.

Kähärällä on sukulaiselta saatu vanha auto käytössä Ronnie Holmberg / Yle

Kiipeily ja sirkus sydäntä lähellä

Aapeli suuntaa Kehä III:n ja Porvoon väylän risteyksen lähistölle Rollareina tunnetulle seinälle kiipeilemään.

–Kiipeily on minulle se päälaji. Sitten on sirkus. Sirkus on hyvin sydäntä lähellä oleva asia, käsilläseisonnat. Niitä haluan pikkuhiljaa kehittää ja tuoda taitojani esille.

Kähärä kertoo olevansa kotoisin Mäntyharjulta tai se on ainakin tärkeä paikkakunta, missä hän on elänyt ison osan elämästään. Pääkaupungissa hän on viettänyt kesiään vasta muutaman vuoden ajan.

–Tämä riittää minulle ihan täydellisesti. En tarvitse kesällä kämppää enkä rahaa juurikaan. Olen hyvin tyytyväinen tähän. Saan tehdä kaikkia niitä asioita, mitä itse haluan tehdä.

Aapeli Kähärä. Ronnie Holmberg / Yle

Pappisperheen vesa joutuu perustelemaan valintojaan

Kähärän molemmat vanhemmat ovat pappeja. Pojan elämäntapa on toki herättänyt ja herättää aika-ajoin keskustelua perhettä ja sukulaisia tavatessa, mutta se ei kauheasti nuorta miestä hetkauta.

– Keskustelu menee yleensä siten, että sanon voivani hyvin tässä elämäntilanteessa ja että miksi minun pitäisi mennä johonkin, missä en voi hyvin. Ja vain siksi, että joku muu haluaa sitä kuin minä, Aapeli ihmettelee.

– Sitten siitä tulee aina se tappelu ja lopputuloksesta kiistellään, hän naurahtaa.

Aapeli ei kaipaa elämäntilanteeseensa tällä hetkellä myöskään vakituista kumppania. Päinvastoin. Koko nuoren ikänsä seurustelusuhteissa viihtyneenä hän kokee, että nyt on itsenäistymisen aika.

Aluksi yksin eläminen oli tosin vaikeaa.

– Se alku oli ihan hirveää. Hajosin ihan totaalisesti. En vaan ymmärtänyt mitä pitäisi tehdä, kun kukaan ei ollut auttamassa. Sitten alkoi kirjojen lukeminen ja älysin, että kirjat, niistä saan ratkaisuja.

Miksi minun pitäisi mennä johonkin, missä en voi hyvin? Aapeli Kähärä

Pakulla aurinkoon

Kähärä ei täysin sulje pois ihmissuhdetta tai edes lapsia. Perinteinen perhemuoto ja ydinperhe eivät kuitenkaan tunnu olevan häntä varten.

Aapeli voisi nähdä itsensä asumassa jonkinlaisessa ekokylässä. Lapsiakin voisi olla, mutta niistä ei silloin kukaan joutuisi olemaan yksin vastuussa.

Aapeli Kähärä ei tosin usko, että hänen elämäntyylinsä tulee hirveästi muuttumaan seuraavien viiden vuoden aikana.

Kesät hän viihtyy Suomessa, mutta tavoitteena on saada rahat kasaan pakettiautoa varten. Se kotinaan hän suuntaisi talveksi lämpimään, tekemään satunnaisia hierontatöitä ja elämään katusirkustaiteilijana.

– Edelleen se ihanne on, että asuisin talvet pakettiautossa. Minulla olisi se oma paku, missä voisin makoilla. Sitten jos tulee liian kylmä, ajaisin vaan pois aurinkoon.