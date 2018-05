Analyysi: Lahtelaiset lähtivät puhdistamaan huumemainettaan Helsinkiin asti, mutta kääntyikö hyvä tarkoitus itseään vastaan?

Lahdesta oli saapunut lahtelaisnäkökulmasta vaikuttava konklaavi Helsinkiin puhumaan siitä, kuinka kaupunki ottaa huumeongelman tosissaan. Että töitä tehdään koko ajan ongelman selättämiseksi. Hämeen poliisi on tehostanut tänä keväänä järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaa ja kenttäpartiointia kaduilla. Lisäksi yhteistyötä keskusrikospoliisin ja Tullin kanssa on lisätty.

Hyvä niin, mutta miksi tästä kerrottiin Helsingissä eikä kotoisalla maaperällä Lahdessa?

Lahdesta on kirjoitettu viime aikoina synkkiä katureportaaseja siitä, kuinka huumetilanne on "katastrofaalinen" ja "osa kaupunkilaisista on jo luopunut toivosta" ja "kuinka huumeita saa ostettua Lahdesta jo ensimmäiseltä vastaantulijalta". On ymmärrettävää, että Lahti haluaa pyristellä pois maineesta, joka rajuimmillaan on ollut huumepääkaupungiksi tai amfetamiinipääkaupungiksi leimaamista.

Lahtea ei pysty faktojen valossa nimeämään Suomen huumepääkaupungiksi. Yle tilasi poliisihallituksesta tilaston poliisin tietoon tulleista epäillyistä huumerikoksista suurissa kaupungeissa viime vuonna. Asukasmääriin suhteutettujen huumerikostilastojen mukaan Lahtea edellä ovat Helsinki, Tampere, Turku ja Jyväskylä.

Jätevesistä tutkitaan huumejäämiä. Jätevesitutkimusten mukaan Lahti on samaa tasoa pääkaupunkiseudun kanssa niin huumejäämissä yleensä kuin amfetamiininkin osalta, muistuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laboratoriopäällikkö Teemu Gunnar. Erot ovat niin pieniä, ettei Lahden nostaminen tikunnokkaan ole mielekästä.

Hämmästystä, miksi infotaan

Helsingin tiedotustilaisuudessa pöydän takana istuivat muun muassa kaupunginjohtaja, poliisipäällikkö, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointiyhtymän edustaja.

Tiedotustilaisuus kiinnosti mediaa, sillä paikalla olivat Helsingin Sanomat, Yle, Iltalehti ja Etelä-Suomen Sanomat. Toimittajien kysymyksistä oli aistittavissa hämmästys siitä, miksi Lahti lähti puhdistamaan mainetta Helsinkiin asti.

Tiedotustilaisuudessa oli läsnä myös sisäministeri Kai Mykkänen (kok.), joka kertoi huumeongelman olevan koko Suomea koskeva. Mykkänen korosti, että nuoret käyttävät yhä vähemmän alkoholia, mutta osa on ottanut tilalle huumeet. Mykkäsen roolina oli ilmeisesti liudentaa Lahden erikoislaatuisuutta Suomen mittakaavassa.

Lisäresursseja Hämeen poliisille ei ministeriltä tippunut, vaan hän alleviivasi moniammatillisen työn tärkeyttä, joka Lahdessa jo osataan. Huumeongelmaan tarttuvat yhteistyössä koulu, sosiaalitoimi, lastensuojelu, poliisi ja järjestöt mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kriisiviestijä olisi jättänyt reissun väliin

Miltä tiedotustilaisuus näyttää kriisiviestinnän näkökulmasta? Kriisiviestintään erikoistunut kouluttaja Katleena Kortesuo pitää Lahden infoa Helsingissä "todella huonona valintana". Kortesuon mielestä huumeongelmasta puhuminen vieraalla paikkakunnalla päinvastoin saa ihmiset yhdistämään huumeet ja Lahden, vaikka tarkoitus olisi pyhästi toinen.

– Kun Lahti kertoo infossa, että näin meillä ratkotaan huumeongelmia, sehän pistää jokaisen ajattelemaan, että ongelman on oltava Lahdessa tosi paha, kun siitä lähdetään ihan muualle puhumaan, sanoo Kortesuo.

Kriisiviestinnän asiantuntija olisi jättänyt koko tiedotustilaisuuden järjestämisen väliin.

Osa lahtelaisista tuntuu kiintyneen huumepääkaupungin titteliin – huumeita pidetään jopa osana lahtelaisuutta. Kaupunginvaltuutettu Kalle Aaltonen (Pro Lahti) on esittänyt, että Lahti julistautuisi Suomen amfetamiinipääkaupungiksi, jotta ongelmiin tartuttaisiin aidosti. Myös sosiaalisen median Lahti-ryhmässä osa kaupunkilaisista tuntuu pitävän kiinni siitä, että Lahti on Suomen huumehelvetti. Onhan yhdenkin huumeongelmaisen tai huumeruiskun näkeminen luonnollisesti huolestuttavaa.

Ehkä huumepääkaupungin epävirallinen titteli tuo Lahdelle kovanaamaista katu-uskottavuutta kuten Suomen Chicago, vaikka täyttä todellisuuspohjaa ei olisikaan.

