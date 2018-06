Leila onnistui laihtumaan 150 kiloa tiukalla kuurilla – Joka viides hevonen Suomessa on liian lihava

NokiaRatsutamma Leila seisoo tarhassaan ja nauttii raukeana aamuauringosta. Leila ei ole hevoseksi erityisen iso, mutta sillä on näyttävät muodot: kaareva kaula, hiukan pyöreä maha ja muodokas takapuoli.

Tarhan muut neljä hevosta liikuskelevat kauempana hiukan hermostuneesti. Sitten kuuluvat tutut askeleet ja odotettu rapina. Hevoset syöksähtävät kuin yhteisestä käskystä kohti tallityttö Noora Tiihosta, joka tuo hevosille aamuheinät sinisissä huonekalukaupan kasseissa. Vihdoin ruokaa, taitaa Leila tuumata, kun se upottaa turpansa heinäkasaan.

Ratsutila Linjamäellä asuu yhteensä 25 ponia ja hevosta. Suurin osa on Leilan tavoin ratsastuskoulun opetusratsuja, jotka saavat tunneilla runsaasti liikuntaa. Siitä huolimatta hevosten lihavuus on yrittäjä Minttu Linjamäelle tuttu ongelma.

– Meillä on ollut useampi lihava poni ja hevonen vuosien aikana. Toiset ovat todella hyviä rehunkäyttäjiä. Esimerkiksi Leilan ei tarvitse kuin nähdä vähän ruohonkortta, niin se jo lihoo.

Leilalla on tuhansia kohtalotovereita. Suomessa on noin 70 000 hevosta, joista noin viidesosa on ylipainoisia. Tieto perustuu Suomen Hevostietokeskuksen muutaman vuoden takaiseen selvitykseen. Joidenkin arvioiden mukaan ylipainoisia olisi vieläkin enemmän. Oulun ammattikorkeakoulussa vuonna 2017 tehdyssä opinnäytetyössä Ylipaino suomenhevosen riskinä (siirryt toiseen palveluun) asiantuntijat arvioivat, että suomenhevosista noin puolet olisi ylipainoisia.

Ulkoilu ei riitä liikunnaksi

Lihavuus voi aiheuttaa terveysongelmia ja sairauksia, joiden vuoksi hevonen voidaan jopa joutua lopettamaan. Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Reija Junkkari listaa haittoja.

– Tuki- ja liikuntaelimet kuormittuvat enemmän kuin normaalipainoisella eläimellä. Voi tulla erilaisia hormonaalisia sairauksia, kuten metabolista oireyhtymää, insuliiniresistenssiä ja näihin liittyen kasvanut kaviokuumeriski. Tammoilla liika lihavuus voi häiritä tiinehtymistä.

Jagge-poni ja suomenhevonen Heikki totutetaan pikkuhiljaa vihreään ruohoon. Yrittäjä MInttu Linjamäki ja tallityttö Noora Tiihonen katsovat, etteivät hevoset syö liikaa. Marko Melto / Yle

Lihavuuden syyt ovat samat kuin ihmisillä: liian paljon, liian energiapitoista ravintoa ja liian vähän liikuntaa. Hevostietokeskuksen toiminnanjohtaja Minna-Liisa Heiskanen sanoo, että omistajilla voi olla väärä käsitys hevosen liikkumisesta.

– Liikkumista korvataan pitämällä hevosta ulkona tarhassa. Tarhassa ulkoilu ei kuitenkaan ole sama asia kuin liikuttaminen, sanoo Heiskanen.

Läski lähtee heinän syömistä rajoittamalla

Joillain hevosilla on tarhassa jatkuvasti saatavilla heinää. Näin oli aiemmin myös Leilalla. Linjamäen opetushevosista osa asuu ympäri vuoden pihatossa, joka muodostuu tarha-alueesta ja sen sisällä olevasta suojarakennuksesta. Hevoset pitävät itsensä talvellakin lämpiminä syömällä. Vapaa heinä sai Leilan paisumaan.

– Leilaa ei saanut pois heinäpaalilta millään. Se vietti 24 tuntia vuorokaudessa heinäpaalilla, jos se ei ollut hommissa, kertoo Minttu Linjamäki.

Lopulta tamma oli niin tuhdissa kunnossa, että Linjamäki pani sen ja muutaman muun pullukan laihdutuskuurille.

– Me otimme käyttöön läskit pois -pihaton. Täällä asuvat pullukat ponit ja hevoset, joiden ruokintaa säännöstellään.

Leilan laihdutustarinalla on ollut onnellinen loppu. Kun Leila sai syödä vapaasti heinää, sillä oli painoa parhaimmillaan noin 650 kiloa. Linjamäki arvioi, että Leila on laihtunut siitä noin 150 kiloa.

Hevosten ylipainosta ja sen aiheuttamista ongelmista on alettu puhua aiempaa enemmän. Silti aihetta ei vieläkään oteta vakavasti. Minttu Linjamäki kummastelee tapaa, jolla lihaviin hevosiin suhtaudutaan.

– Lihava hevonen aina vain naurattaa, mutta jos hevonen on pikkuisenkin liian hoikassa kunnossa, sitä pidetään ihan kamalana. Todellisuudessa se hoikka hevonen voi paremmin ja on terveempi kuin se pullea.

Läskit pois -pihaton asukkaat ovat tarkkailussa painonsa vuoksi. Marko Melto / Yle

Lisää aiheesta:

MT: Laiha ori on eläinsuojelutapaus, mutta lihava hevonen on vitsi (siirryt toiseen palveluun)

Apu: Lihava hevonen itkettää, mutta niin itkettää laihakin (siirryt toiseen palveluun)