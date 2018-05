Jäähalli jäätyi liiankin hyvin – Kokkolan harjoitushallissa sulatellaan routaa vielä helteilläkin

Kokkolassa päätettiin viime vuonna hankkia junioreille lisää jääaikaa. Varsinaisen jäähallin vieressä sijaitsevan maapohjaisen harjoitushallin eli Best-Hall -areenan jää peiteltiin keväällä sahanpurulla, jotta halli olisi syyskauden alkaessa kovassa iskussa tavallista aiemmin.

Kaikki tuntui menevän aluksi hyvin ja luistelemaan päästiin jo varhain syksyllä. Kevättalvella luonto teki sitten yllätyksen: jääradan keskusta alkoi routia pahasti. Pelikentän keskusta nousi kupruille, ja helmikuussa koko keskusta oli kohonnut jäänpinnan tasosta useita kymmeniä senttejä.

Kokkolan puisto- ja liikuntapaikkojen työpäällikkö Terho Lindberg arvioi, että syynä on routa joka yhdessä ilmeisen huonon kylmäneristyksen kanssa teki tepposet.

– Kun kenttä oli koko kesän jäässä, kylmä painui syvemmälle ja syvemmälle. En tiedä, mitä maan sisässä on. Kiviä, huonoa savimaata, ehkä kantoja. En tiedä, miten pohja on perustettu. Siellähän pitäisi olla puolen metrin – metrin syvyydessä styroksia, että eristys toimisi. Jostain syystä kylmä on päässyt sen alle. Ei siihen muuta selitystä ole.

Terho Lindberg tarkkailee routatilannetta rikkakasvien peittämässä hallissa. Petra Haavisto / Yle

Ei kiitos uudestaan

Kukkulaksi kohonnut kentän keskusta ei sallinut enää jääkiekon pelaamista, joten kausi loppui jo helmikuussa. Kokeilu ei siis tuonut lisää jääaikaa, vaan lyhensi sitä.

Nyt kokeilusta on opittu sen verran, että kesäjäädytystä ei enää yritetä. Itse asiassa kaikki jää pitäisi saada sulamaan, että uusi jää voitaisiin tehdä ensi kaudeksi. Se on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi. Routa ei ota sulaakseen.

– Kyllä jää on sulanut lämpimällä kelillä jonkin verran, mutta ei tarpeeksi. Nyt odotetaan muutama viikko ja katsotaan, tarvitseeko sulamista auttaa vaikkapa höyryttämällä tai lämpimällä vedellä.

Työpäällikkö toteaa, että maan on oltava täysin sula, että uusi jää uskalletaan tehdä. Muuten ensi kaudella on edessä vastaava kriisi.

– Kantapään kautta opittiin näin, että täällä ei ole tarpeeksi eristettä, jotta halli voitaisiin pitää ympäri vuoden jäässä. Nyt kesällä avataan ehkä kaivinkoneella maahan aukko, josta roudan sulaminen voidaan varmistaa.