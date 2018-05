Analyysi: Italia menossa yhä vahvemmin markkinoiden talutusnuoraan – toistaiseksi kriisi hyödyttää suomalaisia

Italian poliittisen sekasorron aiheuttama rahamarkkinoiden paniikki hellitti hieman keskiviikkona (siirryt toiseen palveluun), mutta vielä ei ole syytä huokaista helpotuksesta.

Näin poliittiset tapahtumat Italiassa etenivät Italian presidentti Sergio Mattarella keskeytti hallitusvalmistelut sunnuntaina, koska hän ei hyväksynyt eurosta eroamista kannattavan Paolo Savonan nimittämistä talousministeriksi. Sen jälkeen hallituksen kokoajaksi nimitetty populistipuolueiden ehdokas Giuseppe Conte ilmoitti jättävänsä tehtävänsä. Presidentti nimitti hänen tilalleen Carlo Cottarellin, joka on entinen Kansainvälisen valuuttarahaston ekonomisti. Italiassa järjesteään todennäköisesti uudet parlamenttivaalit. Markkinat panikoivat, koska vaalien arvioidaan tosiasiassa olevan äänestys Italian eurojäsenyydestä.

Tilanne on vakava ei pelkästään euroalueen vaan koko maailman talousvakauden kannalta, kolme pankkiekonomistia analysoi Ylen haastattelussa.

He antavat tilanteelle 2–3 huolipistettä asteikolla yhdestä viiteen, jossa viisi olisi täysin huoleton tilanne. Eniten huolissaan on Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Timo Vesala kahdella pisteellä ja vain hieman optimistisempia ovat Aktia-pankin pääekonomisti Heidi Schauman ja Hypo-pankin pääekonomisti Juhana Brotherus kolmella pisteellä.

Euroalueen politiikassa käydään alkukesästä läpi monta etappia, joita markkinoilla tapitetaan silmä kovana. Espanjan hallitus saattaa kaatua perjantaina (siirryt toiseen palveluun), Kreikan pitäisi irroittautua velkaohjelmastaan (siirryt toiseen palveluun) kesäkuun lopussa.

Markkinat reagoivat kiivaimmin juuri näihin hauraan talouden euromaihin. Esimerkiksi Kreikan on käytännössä mahdotonta palata markkinoille, jos sijoittajat epäilevät muun Etelä-Euroopan lainanmaksukykyä.

Euro on halventunut, miten se vaikuttaa Suomeen?

Italian tilanteen vaikutukset ovat toistaiseksi Suomelle myönteisiä, vaikka kriisi heikentää taloutta pitkällä aikavälillä.

– Mustassa pilvessä on hopeareunuksia Suomelle, joka vie paljon euroalueen ulkopuolelle; Ruotsiin, Venäjälle ja muualle euroalueen ulkopuolelle. Euron heikkeneminen parantaa vientiyritysten tilaa, mistä syystä isokaan isku ei tule yhtä voimakkaasti meille kuin muualle, Brotherus sanoo.

Ekonomistit ovat pitkään vertailleet Suomen heikentynyttä kilpailukykyä Ruotsiin.

– Nyt kun euro heikentyy, se parantaa meidän kilpailukykyämme suhteessa kilpailijaan lännessä, Schauman sanoo.

Edullinen euro saattaa nostattaa riemunkiljahduksia myös itärajalla ja Lapissa: venäläisiä turisteja voi tulla aiempaa enemmän, kun ruplalla saa enemmän euroja.

Toisaalta euroalueen ulkopuolelle matkaavan suomalaisen turistin kukkaro kevenee. Kun euron arvo heikkenee, sillä saa aiempaa vähemmän Ruotsin ja Tanskan kruunuja tai Yhdysvaltain dollareita. Esimerkiksi dollariin verrattuna euro on halventunut kahdeksan prosenttia maaliskuusta lähtien.

Vaarantuvatko työpaikat Suomessa?

Suurin kysymys Italiassa on muun maailman kannalta se, pohtiiko maa vakavissaan eroa yhteisvaluutta eurosta – ei siis suoranaisesti se, saadaanko maahan hallitus vai ei.

Tämä on epävarmuuden juuri.

Koska Italia on ollut pitkään talouskurimuksessa, ei ole kovin kaukaa haettua, että populistit ja eurovastaiset liikkeet valtaavat siellä alaa.

– Ne saavat luoduksi asetelman, oletko Italian vai Saksan ja eurobyrokraattien puolella, Hypo-pankin Brotherus sanoo.

Tämä epävarmuus voi iskeä suomalaisiin montakin kautta.

– Suorin reitti on se, että kuluttajien ja yritysten luottamus kärsii, jolloin laitetaan investointeja jäihin ja vähennetään kulutusta, Brotherus sanoo. Ja kun yritysten toimintaedellykset heikkenevät, suomalaisille on tarjolla vähemmän töitä.

Miten Italian tilanne vaikuttaa asuntolainojen korkoihin?

Tämä on yksi tärkeimpiä kysymyksiä suomalaisen kuluttajan kannalta.

Jos Italian tilanne ei rauhoitu nopeasti, niin on todennäköistä, että EKP jatkaa nykyisellä rahapoliittisella linjallaan.

– Se on jo muutenkin korostanut viime aikoina olevansa hyvin varovainen omassa politiikassaan. Näin ollen koronnostotkin siirtyvät tulevaisuuteen, Vesala sanoo.

Euroopan keskuspankin on arvioitu nostavan ohjauskorkoa viimeistään ensi vuoden alussa, mutta nyt päätös saattaa siirtyä ainakin ensi vuoden kesään.

Koska suomalaisten lainat on yleensä sidottu euribor-korkoihin, EKP:n koronnoston siirtyminen pidemmälle tulevaisuuteen tietää hyvää suomalaisten lainanmaksukyvylle.

Miten sijoittajat vaikuttavat Italian tilanteeseen?

Italian poliittisen tilanteen rauhoittumiseen vaaditaan aikaa, ehkä useita vuosia. Siksi sen vaikutukset välittyvät väistämättä myös euroalueeseen.

Maalla on velkaa 132 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä antaa velkojille eli rahamarkkinoille merkittävän vallan, Heidi Schauman arvioi:

– Italiassa kysytään nyt, miksi vaaleja edes pidetään, kun markkinat päättävät kuitenkin. Mutta se on se valitettava tosiasia, kun kyseessä on erittäin velkainen talous.

Markkinat siis painostavat taustalla poliittisia päättäjiä liikkumaan tiettyyn suuntaan, kun nämä ennakoivat sijoittajien reaktioita ja pyrkivät pelastamaan maan taloutta.

– Voi olla, että italialaisilta äänestäjiltä vaaditaan pitkä matka, ennen kuin he heräävät tähän, Schauman sanoo.

Kansalaiset ajattelevat, että suurta ja arvovaltaista Italiaa ei voi ulkopuolelta määräillä.

– Tilanne on siksi vakava, että jos markkinoiden luottamus menee niin se menee. Silloin kyky hankkia rahoitusta markkinoilta heikkenee ja pahimmassa tapauksessa loppuu kokonaan, Timo Vesala sanoo.

Voiko kriisi levitä suomalaisiin pankkeihin ja niiden asiakkaisiin?

Esimerkiksi irlantilaisten pankkien osakkeet heikkenivät tiistain pörssipaniikissa. Suomalaiset pankit eivät kuitenkaan ole ekonomistien mielestä vaarassa.

– Suomen pankit ovat vahvalla pohjalla. Mutta jos paniikki leviää reuna-alueilta laajasti markkinoille ja vaikuttaa Manner-Euroopan pankkeihin, niin silloin vaikutukset tuntuisivat myös meillä, Aktian Schauman sanoo.

Italia on vaikeampi pala purtavaksi kuin Kreikka, jonka ongelmat voitiin eristää. Italia on kolmanneksi suurin eurotalous, mistä syystä sen ongelmat heijastuvat vääjäämättä myös maailmaan.

Säästöpankkien Vesala huomauttaa kuitenkin, että Italian velka on pääosin kotimaista. Vaikka julkinen sektori on velkaantunut, sikäläisillä kotitalouksilla on poikkeuksellisen vähän velkaa.

– Historiassa finanssikriisit syntyvät yleensä siitä, että on velkaannuttu ulkomaille ja ollaan kansainvälisten sijoittajien armoilla. Italian talous ei ole sellainen, Vesala sanoo.