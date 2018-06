"Tunnen olevani liian saastunut normaaliin seksiin", kirjoittaa seksitautiaan häpeävä Marjukka – katso kartalta kotiseutusi tartuntatilanne

Seksuaaliterapeutin mielestä seksitautitartuntoihin liittyvä häpeä saa alkunsa suomalaisesta seksivalistuksesta, joka on pitkään perustunut siihen, että lapsia ja nuoria pelotellaan taudeilla.

"Sain klamydian pitkäaikaiselta seurustelukumppanilta, joka sai taudin petettyään minua. Klamydia ehti olla minulla yli vuoden ennen kuin se löydettiin. Sitä ennen minulla oli kovia alavatsan kipuja", kertoo tartunnastaan Liisa.

Suomen yleisin seksitauti klamydia jyllää vahvana. Vaikka seksuaalikasvatukseen panostetaan Suomessa jo hyvissä ajoin ennen murrosikää ja kesäkumeja jaetaan kiihtyvään tahtiin, klamydiabakteeri ei moista säiky.

Päinvastoin. Osassa maata klamydiatartuntojen määrä on viime vuosina jatkanut kasvuaan. Viimeisen neljän vuoden aikana tartuntamäärät ovat kasvaneet 11 sairaanhoitopiirin alueella. Kaiken kaikkiaan sairaanhoitopiirejä on 20.

Klamydiaa tilastoidaan Suomessa vuosittain noin 14 000 tartuntaa. Se on myös koko Euroopan yleisin seksitauti, jonka leviämistä ei ole saatu pysäytettyä.

Yksi syy on siinä, että klamydia on usein oireeton.

– Ihmiset eivät miellä, että itsellä voisi olla tartunta. Eikä silloin tule ehkäisseeksi näitä tartuntoja, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sukupuolitautien poliklinikan iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back.

Yle kokosi karttaan klamydian, tippurin, kupan ja hivin osalta tartuntojen tilanteen sairaanhoitopiireittäin neljän viime vuoden ajalta sekä tämän vuoden tiedot toukokuun 24. päivään saakka.

Kartasta voi klikata sairaanhoitopiiriä tai hakea sitä kartan yläpuolelta löytyvästä hakukoneesta. Kun sairaanhoitopiiri on valittu, kartan yläpuolella voi selata taudeittain tartuntamääriä.

Juttu jatkuu kartan jälkeen.

Hae sairaanhoitopiiriä tai klikkaa karttaa

2015 -

2016 -

2017 -

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 5/2018

Kun pyysimme ihmisiä kertomaan seksitautitartunnoistaan, moni kuvasi kokeneensa voimakkaita häpeän tunteita.

"Vaikka olen täysin oireeton, häpeä painaa mieltä, sillä tiedän olevani viruksen kantaja. En uskalla harrastaa yhden illan juttuja, vaikka käyttäisimmekin kondomia", Marjukka 32 v.

"Entiset seksikumppanini saivat minut kuitenkin taudista kertoessani tuntemaan itseni häväistyksi ja huonoksi ihmiseksi; syylliseksi", kertoo Elamankevat.

Seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden parissa toimivan Sexpo-säätiön seksuaaliterapeutti ja koulutuspäällikkö Karoliina Vuohtoniemi sanoo seksitauteihin liittyvän tunnemylläköitä. Hän kertoo kysyvänsä asiakkailtaan terapiasuhteen alussa rutiininomaisesti, onko asiakkaalla todettu seksitauteja.

Edes terapeutille tartunnasta ei ole helppo kertoa.

– Suoraan kysymykseen vastataan häpeillen. Siihen saattaa tulla vastakysymys, että mitä sinä tollaista utelet?

"Avioeron jälkeen ei ole ollut uutta suhdetta eikä seksielämää. En pysty kertomaan tästä kenellekään" nim. Häpeä jäi

Vuohtoniemi sanoo, että seksin suhteen ihmiset ovat armottomia ja raakoja itselleen, mutta myös toisilleen.

– Seksin suhteen pitäisi olla täydellinen. Kaiken pitäisi huomaamatta mennä tosi hyvin. Jos mietitään muuta elämää, ja ajetaan esimerkiksi ylinopeutta, niin siihen suhtaudutaan, että hupsista, tuli mokattua, ei haittaa. Seksin alueella ei suoda samaa inhimillisyyttä, että saa mokata ja tehdä virheitä, Vuohtoniemi kertoo.

Erityisesti nuorten kohdalla Vuohtoniemi peräänkuuluttaa armollisempaa asennetta, sillä nuoret vasta opettelevat ehkäisyä.

– Nuoret myös opettelevat seksin harrastamista, ja sitä, miten suojaat itsesi ja kumppanisi. Ehdottomasti siinä mokaillaan, ja tehdään virheitä ja niistä opitaan. Virheet kuuluvat elämään.

Vuohtoniemi muistuttaa, että osa ihmisistä on sinut tartunnan kanssa. Tällaiset ihmiset ovat hyväksyneet tilanteen ja kykenevät puhumaan siitä avoimesti.

""Ensimmäinen genitaaliherpeksen oireinen kausi oli shokki, ja kyseinen kerta oli myös kaikkein kivuliain. Olin aivan lyöty, että tällaistako on loppuelämäni. Olo oli likainen ja ällöttävä. Oli helpotus huomata, että seuraavat kerrat olivat toinen toistaan helpompia. Alun inhon tunteiden ja stressaamisen jälkeen elämä sairauden kanssa on asettunut uomiinsa. Oikeastaan siinä kohtaa, kun lopetin stressaamisen, niin oireisten jaksojen määrä harveni huomattavasti", nimimerkki Kesä kertoo.

"Sain klamydian lomamatkalla suojaamattomassa yhdynnässä"

Klamydian lisäksi Suomen yleisempiä seksitauteja ovat herpes- ja papilloomaviruksien aiheuttamat taudit kuten genitaaliherpes ja kondylooma. Kondyloomaan ja genitaaliherpekseen sairastuneista ei ole tiedossa tarkkoja määriä. Ne ovat virustauteja, joille ei ole saatavilla seulontatestejä.

Suomessa sairastuu vuosittain noin 30 000 ihmistä seksitautiin. Tartuntoja on todellisuudessa kuitenkin enemmän, sillä taudit voivat olla oireettomia, ja oireettomat tartunnankantajat eivät hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä klamydiatartuntoja on eniten koko maassa. Määrä on viime vuosina kasvanut tasaisesti. Vuonna 2014 alueella todettiin 4 665 tartuntaa, ja viime vuonna jo 4 923 tartuntaa. Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa tartuntoja on vähemmän kuin Uudellamaalla, mutta määrä kasvaa joka vuosi.

– Yleensä klamydiaa on eniten suurten kaupunkien alueella. Yleisyys riippuu myös siitä, miten aktiivisesti eri alueilla testejä tarjotaan, ja niitä on saatavilla, Hiltunen-Back toteaa.

Klamydiatartunnat ovat maan korkeinta luokkaa myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Pohjois-Suomessa Lapin sairaanhoitopiirissä vuonna 2014 rekisteröityjä klamydiatartuntoja oli 313 kappaletta, ja viime vuonna 380.

– Pohjoisessa on paljon turismia. Ympäri vuoden esimerkiksi etelästä käy paljon matkailijoita, Eija-Hiltunen-Back sanoo.

Vähiten viime vuosina klamydiatartuntoja on tavattu Itä-Savon sairaanhoitopiirissä. Sosterista arvioidaan, että tulokseen vaikuttaa palveluihin pääsyn helppous.

– Ei ole isoa kynnystä ottaa yhteyttä tai hankalia monen luukun kulkemisia. Sosterissa on tällä hetkellä palvelu nimeltään Lasten ja nuorten palveluluukku. Siellä vastataan alle 24-vuotiaiden lasten ja nuorten terveysasioihin. Luukkuun voi olla yhteydessä myös chatilla, viestittää sähköpostitse terveyskeskuslääkäri Hanna Jokela Itä-Savon sairaanhoitopiiristä.

Hiviä, tippuria ja kuppaa tavataan Suomessa huomattavasti esimerkiksi klamydiaa vähemmän, mutta tippuritartunnat ovat viime aikoina lisääntyneet Suomessa.

– Se lisääntyy nuorten aikuisten keskuudessa. Vielä 10-15 vuotta sitten se oli ulkomailta tuotava tuliainen, mutta nyt tartuntoja saadaan myös Suomessa. Se on muuttumassa aika vähäoireiseksi taudiksi, ja silloin ihmiset eivät lähde tutkittavaksi. Oireettomanakin taudit leviävät, Hiltunen-Back kertoo.

Noin puolet suomalaisten tippuritartunnoista tulee ulkomailta.

– Ulkomaan tartunnat ovat selkeästi vähentyneet. Klamydiatartunnat tulevat lähes yksinomaan Suomesta, Hiltunen-Back toteaa.

"Päädyn vetäytymään pois kaikista flirttitilanteista"

"Tapasin baarissa tytön, ja yhteisellä päätöksellä lähdettiin jatkoille hänen asunnolleen. Asunnolla tajusin, että olin antanut ainoan mukana olleeni kondomin kaverille aikaisemmin saman illan aikana. Kysyin tältä mimmiltä, onko hänellä kortsuja. Ei ollut. Olin itse juuri käynyt testeissä, joten tiesin olevani terve. Kysyin häneltä, milloin hän on viimeksi käynyt testeissä, ja hän vakuutti käyneensä alle kuukausi sitten, ja saaneensa puhtaat paperit. Tästä pari viikkoa eteenpäin ja aamuvirtsa alkoi kirvellä. Tajusin naisen valehdelleen minulle testeistä. Toivottavasti hän ei tiennyt sairastavansa tautia ennen minua, sillä se olisi jo suorastaan pahoinpitely, kun tarkoituksella toiseen tartuttaa taudin." kertoo Huijattu.

Vuohtoniemi sanoo, että usein seksitauteihin liittyy paljon uskomuksia esimerkiksi siitä, minkälaisilla ihmisillä seksitauteja on.

– Valitettavasi on sellaisia asenteita, että eihän terveellä, kivännäköisellä, itsestään huolta pitävällä ja luotettavalla henkilöllä voi olla seksitauteja. Ne ulkoistetaan joidenkin muiden ihmisten taudeiksi, ja niinhän se ei ole. Eivät bakteerit tai virukset katso ollenkaan ihmisen statusta, Vuohtoniemi sanoo.

Vaikka tauteja saadaan edelleen myös ulkomailta, suuri osa kaikista seksitartunnoista tapahtuu kuitenkin oman maan rajojen sisäpuolella, ihan tuikitavallisten ihmisten kesken.

Kuka tahansa voi saada seksitaudin, ja sitä tartuttaa.

– Sen saa harrastamalla seksiä. Voi saada taudin, kun harrastaa kerran suojaamatonta seksiä tai 50 kertaa, ja kaikkea siltä väliltä. Seksitaudin saaminen ei kerro ihmisestä mitään, esimerkiksi sitä, että olisi vastuuton tai ei osaisi huolehtia itsestään, Vuohtoniemi painottaa.

"Tyttöystäväni petettyä minua menin pikapikaa testeihin. Onneksi minulla ei mitään sitten ollut. Toistaiseksi seksielämämme on seis, kunnes hän saa omat tuloksensa. Luulenpa, että alan tässä pikkuhiljaa pakkailla ja kirjoitella viimeistä kirjettä tuolle ennen niin rakkaalle..." Pekka pohtii.

Kun seksitautitartunta todetaan parisuhteen toisella osapuolella, se voi aiheuttaa suhteessa kriisin.

– Jos toisella todetaan esimerkiksi klamydia, niin siinä nousee monenlaisia kysymyksiä. Esimerkiksi se, että liittyykö tähän uskottomuutta, Vuohtoniemi kertoo.

" Tauti hoidettiin pois, mutta aviopuoliso sai tartunnan, ja veti hirveet herneet nenäänsä. Suhde kylmeni ja lopulta kaatui." Jos se ei toimi kertoo.

Parisuhteen lisäksi muu lähipiiri kuten ystävät ja perhe voivat kummaksua tartuntaa. Vuohtoniemen mukaan hiv-tartuntoihin suhtaudutaan yhä nihkeästi, vaikka vuosien kuluessa asenteet ovat osin pehmentyneet.

Suomessa tavataan vuositasolla 150-200 uutta hiv-tartuntaa.

– Hiv on toki loppuelämän tauti, ja lääkitystä otetaan aina. Kuitenkin esimerkiksi eliniänodote on ihan sama kuin kellä tahansa. Ihmisten mielessä sillä on ikävä leima silti, ja vaikka itse olisi sinut taudin kanssa, niin lähipiiri ihmettelee ja kummaksuu, Vuohtoniemi kertoo.

"Hivin takia lääkitys on loppuelämän. Toistaiseksi ei vaikuta terveyteeni ollenkaan, mutta on häpeää ja pelkoa. En uskalla tutustua uusiin ihmisiin, koska pelkään, että he torjuvat minut sairauteni vuoksi" , kertoo Hiv 5 vuotta.

Vaikka parisuhteelle tartunta voi olla vakava paikka, voi siitä myös nousta ylös entistä vahvempana, kertoo hiv-tartunnan kanssa elävä Toivo.

"Alussa oli häpeää, torjutuksi tulemisen pelkoa ja inhoa omaa kroppaa kohtaan. Mutta kun niistä on pääsyt yli, elämä on näyttäytynyt entistä värikkäämpänä. Elämään on tullut ihmisiä, joihin ei ehkä olisi muutoin koskaan tutustunut. Paradoksaalista, mutta tartunta itse asiassa syvensi omaa parisuhdettani, vaikka puolisollani ei siis ole hiviä. Seksielämä on pienen notkahdusvaiheen jälkeen parantunut ja monipuolistunut"

En ole enää suostunut yhdessäkään parisuhteessa seksiin ilman kondomia. En edes tässä, mikä on jatkunut vuosia" Nim. Liisa

Seksitautitartunnalla voi olla vaikutuksia myös siihen, miten uskaltaa tartunnan jälkeen lähestyä uusia ihmisiä.

"Uuden seurustelun alkaessa se on aina kova pala kertoa kantavansa herpesvirusta. Herpeksestä vitsaillaan niin paljon elokuvissa ja viihdeteollisuudessa ylipäätään, että sen kantajalle tulee helposti todella häpeällinen olo", Suski kertoo.

Vuohtoniemi kertoo, että esimerkiksi juuri aktiivinen herpes voi olla ihmisille vaikea paikka.

– Voi vaikuttaa esimerkiksi niin, että ei uskalla lähteä solmimaan ihmissuhteita, kun ajattelee, että seksin harrastaminen on vaikeaa. Häpeää ja pelottaa, että pitää seksikumppanilla kertoa.

"Useimmiten kertominen on liian vaikeaa, ja päädyn vain vetäytymään pois kaikista flirttitilanteista. Tunnen usein olevani liian saastunut normaaliin sukupuolikanssakäymiseen. Luultavasti harrastan seuraavan kerran seksiä vasta vakiintuneessa parisuhteessa, mutta silti taudista kertominen kumppanille pelottaa ja hävettää uskomattoman paljon" kertoo Marjukka 32 v.

Seksitautien ehkäisyä haastaa ihmisten itsekkyys

Seksitaudit tarttuvat suojaamattomassa seksissä. Vain kondomi suojaa niin emätin- ja anaaliyhdynnässä kuin suuseksissäkin tartunnalta.

Tosin, aina ei kondomikaan riitä. Esimerkiksi herpes voi tarttua, vaikka kondomi olisi käytössä, jos tauti on kondomin suojaaman alueen ulkopuolella.

Klamydia, tippuri ja kuppa voidaan yleensä hoitaa kuntoon lääkehoidolla. Maailmalla on tosin törmätty antibioottien suhteen uusiin haasteisiin, sillä yli 70 maasta on raportoitu Maailman terveysjärjestölle WHO:lle tippurikannoista, johon eivät nykyiset lääkkeet tehoa (siirryt toiseen palveluun).

– Tätä seurataan myös Suomessa tiiviisti, mutta täällä ei ole tällaista tilannetta todettu. On toki sitten olemassa muita antibioottiyhdistelmiä, mitä otetaan käyttöön, jos tällainen tilanne tulisi, Hiltunen-Back arvioi.

Hoitamattomana taudit voivat aiheuttaa vakavia seuraamuksia. Esimerkiksi kuppa voi vuosien kuluessa tartunnasta aiheuttaa verisuoni- ja luumuutoksia tai keskushermosto-oireita. Klamydia voi aiheuttaa esimerkiksi niveltulehduksen tai lapsettomuutta.

– Mitä hitaammin päästään hoitamaan, sitä todennäköisempää on, että jotain jälkiseuraamuksia voi tulla, Hiltunen-Back kertoo.

" Minulle puhkesi vaikea selkärankareuma vuoden päästä tartunnasta. Klamydia on todennäköisesti ollut se laukaiseva tekijä. Olen ollut vuosien aikana välillä täysin liikuntakyvytön, nivelet ovat syöpyneet ja lantio jäykkä ", Liisa kertoo.

Tautitartuntojen ehkäisyssä yhtenä haasteena on ihmisten suhtautuminen seksikumppaneihinsa. Hiltunen-Backin arvion mukaan nykypäivänä kumppaneiden tartunnoista huolehditaan aiempaa vähemmän.

Ennen ihmiset kokivat tärkeämmäksi huolehtia siitä, että omasta tartunnasta kerrotaan heille, joille on taudin itse mahdollisesti ehtinyt tartuttaa.

– Jos itsellä todetaan tauti, niin tiedon jakaminen muille asianosaisille on huonoissa kantimissa. Se on jotenkin tähän aikaan liittyvää, että ollaan kamalan itsekkäitä, Hiltunen-Back toteaa.

Tartuntatautilain mukaan lääkärin on velvollisuus ottaa potilaan kanssa puheeksi se, miten mahdollisille seksikumppaneille tartunnasta kerrotaan. Tarkoituksena on, että taudinkantaja itse, tai joskus jopa hoitopaikka, kertovat seksikumppaneille mahdollisesta tartunnasta, jotta heidät saadaan testeihin.

"Harrastan nykyään seksiä enimmäkseen ulkomailla, jolloin mun ei tarvitse kertoa taudista", kirjoittaa Hiv 5 vuotta.

Lisäksi tartuntojen ehkäisy esimerkiksi klamydian osalta on haastavaa netissä rehottavan lääkekaupan takia.

– Se on kyllä todella vaarallista. Tämä on myös yksi syy siihen, miksi klamydiaa ei saada vähenemään. Myös jos mietitään tippuria, johon netistä saisi väärät lääkkeet, niin se on pelottava tilanne, Hiltunen-Back toteaa.

Myös kotitestauksessa on haasteensa. Sillä halutaan saada aiempaa enemmän tartuntoja kiinni, mutta niissä piilee myös vaaransa.

Hiltunen-Back kertoo, että hyvä esimerkki kotitesteistä on esimerkiksi Vantaan kaupungin ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n käyttämä systeemi, jossa netin kautta voi tilata kotiin näytteenottovälineet. Pissa lähetetään laboratorioon, ja hoitopaikka vastaa hoidosta.

Tilanne on toinen, jos esimerkiksi apteekista ostettavan kotitestin tekee yksin kotona.

– Ne voi tehdä kotona, mutta luotettavuudesta ei ole varmuutta. Kukaan ei neuvo, mitä sitten tehdään, jos testi on positiivinen.

"Seksiin suhtautuu suurella varovaisuudella, jotta välttäisi uuden tartunnan", kertoo Eve.

Seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi sanoo, että lääke häpeän tunteen taltuttamiseen löytyy seksuaalivalistuksesta. Hänen mielestään Suomessa on kouluja, ja vanhempia, jotka hoitavat seksuaalivalistusta hyvin, mutta parannettavaa löytyy.

Suomessa pitäisi panostaa aiempaa seksipositiivisempaan seksuaalikasvatukseen.

– Jos se tapa, millä lapsille ja nuorille puhutaan on syyllistävää, ja ainoa seksivalistus liittyy seksitaudeilla pelotteluun, niin sehän tekee sen, että seksi on jotain kamalaa ja häpeällistä. Eli vähän niin kuin seksi olisi sitä, että vältellään tauteja. Se luo häpeän leiman.

Vuohtoniemi painottaa, että seksitaudeista pitäisi puhua niin kuin mistä tahansa.

– Se on asia muiden joukossa. Seksuaalikasvatus pitäisi olla seksipositiivista. Kannustettaisiin nautintoon, itsestä huolehtimiseen, eikä pelotella ja kauhistella.

– Lisäksi nuorille pitäisi tarjota kunnissa maksutonta ehkäisyä. Jotkut kunnat tarjoavat tietyille ikäryhmille ilmaista raskaudenehkäisyä, mutta myös kondomeihin pitäisi olla maksuton pääsy, Vuohtoniemi ehdottaa.