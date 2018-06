Tunnetko jo digideittailun ärsyttävimmän käytöstavan? Häilyminen tekee deittikaverin epävarmaksi

Juuri kun aloimme ymmärtää ghostaamista, on nettideittailuun ilmestynyt vieläkin rasittavampi käytöstapa.

Digideittailusta kirjaa parhaillaan viimeistelevä tietokirjailija Mari Koistinen tunnistaa tämän englanniksi nimellä orbiting kulkevan ilmiön.

– Siinä ollaan tapailtu ehkä pari kertaa, sitten toinen ei enää vastaakaan viesteihin. Hän kuitenkin esimerkiksi tykkäilee some-kuvista eli pysyy epäsuorasti yhteydessä.

Suomeksi orbiting (kiertoradalla kiertäminen) kääntyy hankalasti. Koistinen hakee käännöstä sanoista häilyminen ja häälyily. Ne kuvastavat hyvin käytöstavan epämääräistä luonnetta.

Ilmiö muistuttaa jo aiemmin tunnettua ghostaamista. Siinä viestittely tai tapaamiset loppuvat kuin seinään, ilman selitystä toiselta osapuolelta. Hän ikään kuin haihtuu aaveena (ghost) ilmaan.

Huffington Post –uutissivustolla pari vuotta sitten julkaistun jutun (siirryt toiseen palveluun) mukaan jopa puolet nettideittailua harrastavista on joutunut kokemaan ghostaamista. Se vaikuttaa negatiivisesti ihmisen itsetuntoon ja on erityisen vahingollista niille, joilla on alunperinkin huono itsetunto.

Häilyjän aikomuksia on vaikea tulkita

Häilymään jääminen on ehkä vielä vaikeammin tulkittavissa kuin ghostaaminen. Jatkuva someyhteys ilman kunnon viestittelyä pitää deittikaverin epävarmuudessa viestien tarkoituksesta ja päämäärästä.

Haluaako hän ehkä kuitenkin vielä yrittää rakentaa suhdetta? Vai onko hän vain mielestään ystävällinen, kun ei pane kaikkea yhteydenpitoa poikki?

Ikävin vaihtoehto on, että häilyjä pitää toista ikään varalla, jos deittailu jonkun mielenkiintoisemman kanssa tyrehtyy. Tätä kutsutaan penkittämiseksi.

– Onhan se nihkeää käytöstä, Koistinen sanoo, mutta toteaa myös, että aika moni on moiseen toimintapaan syyllistynyt joskus itsekin.

Usein häilyjä ei ymmärrä itsekään tunteitaan

Vaikka häälyily ei olisikaan kovin yleistä, niin omalle kohdalle sattuessa se voi tuntua hämmentävältä. Ihminen kaipaa selitystä miksi kivasti alkanut viestittely tai tapailu yhtäkkiä loppuu.

Tietokirjailija Mari Koistinen arvioi, että häälyilyyn sortunut ei ehkä ole ihan varma omista tunteistaan. Silloin voi tuntua helpommalta pitää tilanne vähän auki.

Kyse on yleisestä ongelmasta deittailumaailmassa.

– Olisi kiva, jos toinen sanoisi suoraan ellei tunne kipinää. Aika harva pystyy sen sanomaan. On inhottavaa tuottaa pettymys jollekin, joka on enemmän ihastunut.

Koistinen haluaa korostaa, että suurin osa nettideittailua harrastavista ihmisistä käyttäytyy kuitenkin hyvin.

– Harva jättää ilkeyttään vastaamatta. Voi olla itsellekin tiukka paikka myöntää, että ensin oli ihan innoissaan, mutta sitten tunteet lässähtivät.

Miten häilyjän kanssa pitäisi toimia?

Häälyilyn kohteeksi joutuneelle on helppo sanoa, että sen kun blokkaat tyypin tai älä välitä hänen tykkäyksistään. Helpommin sanottu kuin tehty.

– Tykkäyksiä on vaikea olla seuraamatta, jos on ollut jostain kiinnostunut. Jo ihastumaan ehtinut haluaisi myös tietää, mikä meni pieleen, Mari Koistinen sanoo.

Jos kokee tilanteen kovin hämmentävänä, Koistinen neuvoo laittamaan häilyjälle vielä yhden suoran viestin.

– Voi kirjoittaa, että kiva kun tykkäät kuvistani, mutta se hämmentää minua. Kertoisitko, mikä meidän suhteemme tilanne on?

Ellei suoraan ja kohteliaaseen viestiin tule vastausta, häilyjä osoittautuu huonokäytöksiseksi. Silloin häneen on ehkä paras ottaa välimatkaa ja vaikka blokata hänet pois.

Koistinen neuvoo myös, ettei uutta deittikaveria kannata heti pyytää Facebook-kaveriksi eikä alkaa seurata häntä esimerkiksi Instagramissa. Jos suhde tyssää alkuunsa, on toisesta helpompi päästää irti, kun hänen elämäänsä ei tarvitse seurata eri somekanavissa.

