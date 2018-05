"On mahdollista, että kadonnutta nunnaa ei koskaan löydetä" – poliisi jatkanut etsintöjä haastavissa olosuhteissa

Kadonneen nunnan etsinnöissä on ollut mukana neljä ruumiskoiraa.

Lintulan nunnaluostarista viime heinäkuussa kadonneen nunnan etsinnöissä on ollut apuna neljä ruumiskoiraa.

HeinävesiLintulan nunnaluostaria ympäröivä metsä on tiheää ja vaikeakulkuista. Näkyvyys on huono. Helle piinaa etsintäpartiota. Silti joukot ovat kulkeneet kymmeniä kilometrejä usean päivän aikana.

Poliisi on alkuviikon ajan jatkanut viime kesänä kadonneen nunnan etsintöjä haastavissa olosuhteissa neljän ruumiskoiran avulla.

– Työlästä on ollut. Näillä keleillä koirat ja miehet vaativat paljon nestettä ja tarpeeksi taukoja, toteaa vanhempi konstaapeli Toni Tarkiainen Itä-Suomen poliisista.

Poliisit ja kaksi koiraa kulkevat parhaillaan Honkalammen rannan alueita. Etsintäalue on lähellä viime kesänä kadonneen nunnan katoamispaikkaa. Alue on sellainen, mistä koirat voisivat saada vainun.

Tarkiainen myöntää, että tässä vaiheessa etsitään vainajaa.

Viime heinäkuussa kadonneen nunnan etsintöjä on jatkettu Lintulan luostarin läheisyydessä. Toni Pitkänen / Yle

Jokainen haukku tarkastetaan

Lintulan nunnaluostarista viime vuoden heinäkuussa kadonnutta 73-vuotiasta nunnaa etsittiin viime kesänä ja syksyn aikana poliisin, rajavaltiolaitoksen helikopterin, pelastuslaitoksen veneyksikön sekä vapaaehtoisten voimin. Etsinnät käynnistettiin nyt uudelleen kuukausien tauon jälkeen.

– Olemme pyrkineet käymään kaikki alueet, tienvarret ja polut läpi tästä Hepomäentieltä luostarille päin. Vainajan etsintään erikoiskoulutettujen koirien nenän varassa tässä kuljetaan, kertoo Tarkiainen.

Kolmatta päivää kestäneet etsinnät eivät ole yhtä vainua lukuun ottamatta tuottaneet tulosta. Tarkiaisen koira sai vainun Mustalahdessa ja kirkkaassa vedessä pohjassa näkynyt esine osoittautui Tarkiaisen sukelluksen jälkeen maitopurkiksi. Jokainen haukku on kuitenkin tarkastettava.

Maastoon mahtuu paikkoja, missä ihminen voi olla. Siihen pyritään, että 90-prosenttisesti pystymme sanomaan, että etsimillämme alueilla ei ole mitään Toni Tarkiainen

Vanhempi konstaapeli kertoo, että etsinnät perustuvat todennäköisyyksiin. Vanhusten osalta on huomattu, että yleensä kadonnut ei ole kovin kaukana viimeisestä havaintopaikasta. Myös nunnaa on etsitty läheltä katoamispaikkaa. Maastoa on pyritty käymään läpi mahdollisimman tarkkaan.

– Ihan kaikkia maastokohtia on sula mahdottomuus kulkea, sanoo Tarkiainen.

Hän kertoo, että lähialueen autiotalot käytiin läpi jo pelastusetsintävaiheessa. Koskaan ei kuitenkaan voi sanoa, että etsintä olisi aukoton.

– Maastoon mahtuu paikkoja, missä ihminen voi olla. Siihen pyritään, että 90-prosenttisesti pystymme sanomaan, että etsimillämme alueilla ei ole mitään.

Vanhempi konstaapeli Jani Kotanen Sisä-Suomen poliisista, tutkija Heikki Hokkanen Itä-Suomen poliisista ja vanhempi konstaapeli Toni Tarkiainen Itä-Suomen poliisista pitävät taukoa nunnan etsinnöissä. Toni Pitkänen / Yle

Ei mitään rikokseen viittaavaa

Viimeisin varmistettu havainto nunnasta on katoamisillalta, jolloin hänet nähtiin kävelemässä Honkaniementiellä Purnunmäki-Löytömäki –risteyksessä kohti Honkaniemeä. Uusia vihjeitä kadonneesta ei ole tullut viime lokakuussa löydetyn hiusnauhan jälkeen.

Poliisi on tarkastanut muun muassa DNA:n perusteella useita maastosta löytyneitä esineitä kuten saappaan ja lyhdyn.

– Hiusnauha on ainoa esine, joka on varmuudella todistettu kuuluvaksi kadonneelle henkilölle. Kaikki on kuitenkin tarkistettava ja nämä ovat tutkintaa eteenpäin vieviä elementtejä, kuvailee tutkija Heikki Hokkanen Itä-Suomen poliisista.

Ehkäpä hän on kulkenut jalkaisin kauemmaksi. Mikään ei viittaa muuhun kulkuneuvoon. Heikki Hokkanen

Myös henkilön profilointi on olennainen osa etsintää. Kadonneen nunnan tapauksessa puhutaan Hokkasen mukaan hyväkuntoisesta ikäihmisestä, ei esimerkiksi ”urbaanista sohvaperunasta”.

– Tällä pääsemme jo alkuun, ja sen perusteella aluetta voidaan laajentaa. Ehkäpä hän on kulkenut jalkaisin kauemmaksi. Mikään ei viittaa muuhun kulkuneuvoon. Kyllä se vaan siitä hahmottuu.

Poliisit tutkivat etsintäalueen karttaa. Toni Pitkänen / Yle

Hokkanen korostaa, että poliisi ei ole löytänyt mitään rikokseen viittaavaa. Etsinnässä on kadonnut henkilö. Nyt käynnissä olevien etsintöjen jälkeistä aikaa on vielä vaikea arvioida.

– Tämän jälkeen pidämme palaverin ja katsomme jatkot. Työ täytyy tehdä huolella. On myös mahdollista, että nunnaa ei koskaan löydetä, myöntää Hokkanen.