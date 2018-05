Kuolonkolarin vuoksi Aulangon puistometsän ajoreitin ajoturvallisuus selvitetään Hämeenlinnassa

Onnettomuuspaikalle on tuotu kynttilöitä ja kukkia.

Aulanko on maankuulu luonto- ja maisemakohde, jonka omistaa ja sitä hallinnoi Metsähallitus. Aulangon puistometsän maisemakierros Hämeenlinnassa on runsaat pari kilometriä pitkä, hyväkuntoinen mutta kapea ajoreitti. Tien nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa.

Nuorten naisten onnettomuuspaikka on reitillä Ruusulaakson tuntumassa, ennen huvimajaa. Loivassa alamäessä sijaitsee vanhoja, vankkoja lehtipuita. Auto on törmännyt puunrunkoon, josta on kuoriutunut kuorta ja paljastunut puuta parin–kolmen metrin korkeudelta.

Onnettomuuspaikkaa edeltää 300–400 metriä kohtalaisen suoraa, hieman kaartavaa tieosuutta. Poliisi ei epäile alkoholilla olleen osuutta onnettomuuteen.

Asiakasturvallisuus puntariin Aulangolla

Metsähallitus aikoo selvittää nopeasti, onko Aulangon puistometsän autoreitille sijoitettava mahdollisesti hidasteita. Asiakasturvallisuudesta vastaava Metsähallituksen Sisä-Suomen puistoalueen kenttäpäällikkö Arto Pummila kertoo, että mietittävää puiston asiakasturvallisuudessa on.

– Autoilun osalta joudumme miettimään, pitäisikö reitillä olla yöajaksi puomi tai hidasteita nopeuden rajoittamiseksi reitillä, kertoo kenttäpäällikkö Pummila.

Pummilan mukaan Metsähallitus vetää asiasta omat johtopäätöksensä nopeasti lähipäivinä. Lisäksi odotetaan poliisilta lisätietoa ja näkemystä siitä, tarvittaisiinko toimia ja jos, niin millaisia.

Aiemmin Aulangolla on ollut yöaikaan puomi sulkemassa reittiä kello 23 alkaen. Nyt puomista tuohon aikaan ei olisi ollut apua, sillä onnettomuus tapahtui jo kello 21.30.

Hidasteita maisemareitille?

Aulangon metsä- ja vesimaisemissa kaarteleva, päällystetty ajoreitti sisältää jyrkkiä ylä- ja alamäkiä, kiperiä mutkia ja suoria, loivahkoja tieosuuksia. Hidasteiden asettelu ajoreitille voisi olla mahdollista. Yksisuuntaisella reitillä liikkuu lenkkeilijöitä, rullaluistelijoita, pyöräilijöitä ja rullasuksihiihtäjiä autojen seassa.

Edellinen onnettomuus Aulangon puistometsän autoreitillä tapahtui noin puolitoista vuotta sitten. Tuolloinkin auto törmäsi puuhun ja syttyi palamaan. Henkilövahinkoa aiemmassa onnettomuudessa ei kuitenkaan tapahtunut.

Aulangon puistometsän henkilökunta on lisäksi silloin tällöin pyytänyt poliisiakin puuttumaan tilanteeseen, kun puistoreitillä on ajettu tiheämmin ja usein ylinopeuksilla.

Onnettomuuden jälkeisenä päivänä Aulangon onnettomuuspaikalle on tuotu pieniä hautakynttilöitä. Rutikuivan luonnon takia puistometsän henkilökunta valvoo aluetta, jotta tuli ei pääse leviämään muistokynttilöistä lähimaastoon.