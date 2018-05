Ekonomisti Italian kriisin vaikutuksesta matkailuun: "Keskilämpötilalla on isompi merkitys"

Italian poliittinen kriisi on heilutellut euron arvoa viime viikkoina. Italian talouden koko on sen verran suuri, että negatiiviset signaalit maan talouden kestävyydestä heikentävät yhteisvaluuttaa.

Kolikon toinen puoli on se, että monelle heikkenevä euro myös sopii. Varsinkin euromaihin, kuten Suomeen matkustavat hyötyvät, jos heidän oman maansa valuutan arvo nousee euroa vastaan. Toisaalta euron vahvistuessa Suomesta on edullista matkustaa muualle.

Miten ihminen sitten toimii: onko valuutan arvolla väliä matkakohteen valinnassa?

– Keskilämpötilalla on isompi merkitys kuin valuuttakurssilla, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen vastaa.

Kärkkäinen lisää, että valuuttakurssilla on toki merkitystä, sillä matkustaminen yleensä lisääntyy, kun oma valuutta vahvistuu.

Lomapohdinnan kolme kriteeriä

Lomamatkaansa miettivistä valuuttakursseja seuraa vain osa. TUI:n viestintäpäällikön Riikka Rytilahden mukaan hintatasoa seuraavat matkailijat matkustavat mielellään Turkin lisäksi muun muassa Bulgariaan, Montenegroon, Egyptiin ja Thaimaahan.

Rytilahti kertoo myös, että pienet kurssivaihtelut eivät juuri vaikuta lomakohteen valintaan. Pääkriteerit ovat matkan kokonaishinta, lomakohde ja ajankohta, jolloin lomakohteeseen pääsee.

Kuviossa euron arvo on vahvistunut vuoden alusta Turkin liiraa, Ruotsi kruunua ja Venäjän ruplaa vastaan. Vastaavasti euro on heikentynyt Yhdysvaltain dollaria, Ison-Britannian puntaa, Thaimaan bahtia, Kiinan juania ja Japanin jeniä vastaan. Aapo Parviainen / Yle

Tämän vuoden alusta euro on tosiaankin vahvistunut huomattavan paljon Turkin liiraa vastaan, joka on tehnyt Turkista houkuttelevan matkakohteen. Toisaalta kurssiheilunnalle altis valuutta voidaan kokea riskinä.

– Jos on tosi volatiili (isoille arvonmuutoksille altis) valuutta, se vähentää matkustamista. Esimerkiksi Turkkiin matkustaminen on vähentynyt, kun valuutan vaihtelut ovat olleet suuria. Se on ymmärrettävää, sillä jos varaat matkan nyt puolen vuoden päähän, niin siihen sisältyy valuuttariski, Olli Kärkkäinen kertoo.

Ostosmatkailussa valuutan arvolla on merkitystä

Valuutan arvolla on iso merkitys, jos matkan päätarkoitus on ostosmatkailu. Esimerkiksi venäläisten matkailu Suomeen kasvaa välittömästi, kun rupla vahvistuu euroa vastaan.

Visit Finland -organisaation viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan venäläiset matkailijat kuluttivat Suomessa keskimäärin 243 euroa henkeä kohti matkallaan. Japanilaiset käyttivät matkallaan keskimäärin 602 euroa ja kiinalaiset peräti 1 262 euroa.

Suomen rajakaupassa Ruotsin ja Norjan kanssa valuutan arvon muutokset heijastuvat erittäin nopeasti. Tällä hetkellä suomalaisten on valuuttakurssin näkökulmasta edullista ajella ostoksille Torniosta Haaparantaan.