Somen joukkovoima karkotti merimetsot mökkisaarelta

Hankalan merimetso-ongelman kanssa paininut Timo Metsola turvautui sosiaalisen median apuun vallatakseen saarensa takaisin. Hän toivotti kaikki Airiston veneilijät vierailemaan saarellaan vaikka eväsretkellä.

Kutsu oli voimassa toukokuun loppuun. Nyt sen taustalla ollut taka-ajatus näyttää toimineen.

Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola on työkiireiltään ehtinyt vain kerran käydä toukokuun aikana saarellaan, mutta käynti ilahdutti.

– Merimetsot lähtivät saarelta, kun siellä alkoi käydä ihmisiä lähes päivittäin. Sen koommin ne eivät ole palanneet. Näinä viikkoina siellä ei ole pesinyt ainoatakaan merimetsoa.

Onhan tämä ollut ihan ihmeellinen joukkovoiman näyttö. Timo Metsola

Edellisvuosien aikana tulleet vauriot ovat toki edelleen puustossa näkyvissä, mutta Metsola toteaa saaren kelpaavan jälleen kesämökkeilyyn.

– Puustossa on aika lailla vaurioita, mutta ilahduttavasti kuitenkin myös vihreitä tupsuja. Ne ovat siis elossa. Uskon ja toivon, että kun tässä vuodet kuluvat ja tilanne saadaan pidettyä tällaisena, puut pelastuvat.

Tekstiviestejä linnunpeläteiltä

Timo Metsolan merimetso-päänsärky alkoi muutama vuosi sitten solmitun mökkikaupan myötä. Kolonna oli jo kertaalleen karkotettu Kirveskarin ja Juusonkarin kallioilta, mutta sitten se nappasi isännyyden harvakseltaan keväisin mökille ehtivältä liikemieheltä.

Timo Metsola Lenni Kuivalainen / Yle

Tuhansien lintujen yhdyskunta herätti närää lähiseudun muissakin mökkeilijöissä, asukkaissa ja kalastajissa. Mustanpuhuvat siivekkäät verottavat raskaasti kalakantaa, ja tuhatpäiset parvet tuhoavat puuston ulosteillaan.

Timo Metsola juoni karkotusoperaatiota yhdessä paikallisen kalastusyhdistyksen kanssa. Mökkeilykutsu julkaistiin Airisto-Velkuan kalastusalueen Facebook-sivulla. Metsolalla ei ole tarkkaa tietoa, paljonko vieraita on piipahtanut saarella toukokuun aikana.

– Tässä on ollut sellainen hauska ilmiö, että tuttavat ja julkisuuden henkilöt ovat tekstanneet terveisiä Kirveskarilta. Osa viestittäjistä on ollut henkilöitä, joita en tunne kuin uutisista. Se on ollut aika hupaisaa, hymähtää Timo Metsola.

Siellä oli yhtä aikaa neljää merikotkaa, ja silti saari kuhisi merimetsoja. Timo Metsola

Metsola kertoo olevansa iloinen ja hämmentynyt kutsukampanjan saamasta vastaanotosta ja onnistumisesta. Aiemmin närkästyneiltä naapureiltakin on tullut myönteistä palautetta ongelman ratkeamisesta.

– Onhan tämä ollut ihan ihmeellinen joukkovoiman näyttö. Minua kiitellään, että järjestyi tämmöinen kuvio. Mielestäni kyllä minun täytyy kiitellä heitä. Ehkä tämä on klassinen win/win-tilanne, tuumaa Timo Metsola.

Merimetso ei kavahda kotkaakaan

Aiempina vuosina Timo Metsola on koettanut häätää merimetsoja muun muassa äänikarkottimilla, CD-levyistä tehdyillä ketjuilla ja säähavaintopalloihin maalatuilla kotkankuvatuksilla.

– Toissa vuonna näin saaressa tilanteen, että siellä oli yhtä aikaa neljä merikotkaa, ja silti saari kuhisi merimetsoja. Edes kotkat eivät riitä säikyttämään merimetsoja pois. Sen tekee ihmisen läsnäolo. Mitään ei varsinaisesti tarvitse tehdä, pelkkä paikallaolo riittää.

Metsola harmittelee, että muutaman kymmenen kilometrin päässä Ahvenanmaan vesillä merimetsojen ampumiseen annetaan lupia, mutta ei Saaristomerellä. EU on määritellyt lajin rauhoitetuksi, mutta ampumiseen myönnetään poikkeuslupia monissa Itämerenkin rantavaltioissa.

Jarkko Heikkinen / Yle

Sekä Timo Metsola että Airisto-Velkuan kalastusalue ovat saaneet Varsinais-Suomen ELY-keskukselta luvan merimetsojen häirintään ja häätämiseen. Pesiä ei kuitenkaan saa rikkoa, kun niihin ilmestyy munia.

Toukokuun päättyessä umpeutuu myös vierailukutsu rantautua Metsolan mökkisaarelle, sillä merimetsot ovat tältä vuodelta jo pesintäpaikkansa löytäneet.

– Olen saanut viestejä, että samaan ollaan valmiita tulevinakin vuosina. Nyt saarella pesii normaalisti muita lintuja, joten sinne ei enää kaivata ylimääräistä trafiikkia.

