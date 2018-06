Juhlaviikonloppu on ohi, nyt on kiitosten aika – niin vierailla kuin sankarillakin

Juhlat eivät ole ohi, kun skumpat on juotu ja lahjat saatu. On kiitoksen paikka niin juhlien sankarilla kuin vieraillakin.

Juhlien jälkeen kiittäminen tuppaa unohtua yhtä lailla vierailta kuin juhliin kutsujaltakin, kertoo tapakouluttaja Mirva Saukkola.

– Suomessa ja muissakin kulttuureissa kiittäminen unohtuu aika helposti. Enemmänkin sitä voisi harrastaa.

Mieluummin liikaa kuin jättää kokonaan kiittämättä.

– Parempi yli kuin ali. Jokainen meistä tietää, että juhlien järjestäminen on vaativa operaatio, johon menee aikaa, vaivaa ja rahaa. Kutsujien on kiva huomata, että heidän panostustaan on arvostettu ja kiitoksista ilahtuu.

Tapakouluttaja neuvoo vieraita kiittämään isäntäväkeä kädestä pitäen jo kotiin lähtiessä, mutta myös mahdollisimman pian juhlan jälkeen.

Ennen lähetettiin kiitoskirje tai -kortti. Nykyisin naputellaan Whatsapp-viesti.

– Se tai Facebook-viesti sopii, kun kyseessä on rennot pihajuhlat, mutta jos joku on nähnyt valtavasti vaivaa, voi miettiä, ilahduttaisiko kiitoskortti tai kukkalähetys enemmän.

– Jos on ottanut juhlissa valokuvia, voi muistaa juhlan sankaria ja hänen vanhempiaan lähettämällä myös niitä, Mirva Saukkola sanoo.

Ylioppilaalta toivotaan kiitoskorttia

Viikonloppuna juhlittiin tuhansia ammattiin valmistuneita ja ylioppilaita.

Kiitospostia on totuttu odottamaan myös heiltä.

– Yleensä kiitokset olisi hyvä lähettää vieraille viikossa, mutta ylioppilaskuvan voi lähettää kuukauden sisällä eli kesäkuun loppuun mennessä.

Ennen ylioppilas poseerasi vakavana ja juhlallisena studiokuvassa, nykyisin kuva sankarista voi olla rento ja humoristinen.

Tapakouluttaja Mirva Saukkolan mielestä kortin tekstiä kannattaa miettiä.

– Se ei saisi olla vain sutaistu "kiitos, toivoo Minna". Tekstin pitäisi olla henkilökohtainen, liittyä kortin saajaan ja siinä voisi kertoa, miten lahja ilahdutti.

Kiitos rakas mummi, kun tulit juhliini. Olin hyvin ilahtunut myös kesälomamatkaani antamastasi rahasta. Mirva Saukkola

Saukkola muistuttaa, että kyse on hyvästä käytöksestä ja riippuu henkilön kotikasvatuksesta, kuinka hyvin hän on sisäistänyt kiitoksen merkityksen.

– Lapsi on hyvä kasvattaa siihen, että hän osaa arvostaa saamiaan lahjoja. Jokainen lahja on mietitty ja harkittu, eikä mikään tule ilmaiseksi.

– Kiittäminen on toisen ihmisen ajan ja huolenpidon arvostamista. Joissakin perheissä sitä pidetään tärkeänä ja toisissa vanhemmat eivät itsekään ole sitä oppineet, hän jatkaa.

FT Mirva Saukkola on tapakouluttaja sekä kirjailija, toimittaja ja viestintäkonsultti. Hän on kirjoittanut kirjan Etiketti - Käytösopas arkeen ja juhlaan.