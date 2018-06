1 000 euroa, kolme ideaa – näin näppärä opiskelijatiimi, naisten talousguru ja analyytikko panisivat yo-rahan poikimaan

1. Mikael Rautanen, toimitusjohtaja, osakeanalyysiyhtiö Inderes

Suorat sijoitukset yhtiöihin, joista olet kiinnostunut ja joiden toimintaa haluat tukea.

"On yleinen väärinkäsitys, että tuhannella eurolla ei pötki pitkälle sijoittamisessa. Voit aloittaa pienelläkin summalla, kunhan aloitat aikaisin.

Osakemarkkinoiden keskimääräinen tuotto (siirryt toiseen palveluun) on ollut noin kahdeksan prosenttia vuodessa. Jos sijoitat tuhat euroa ylioppilaana, se on tällä tuotolla kasvanut yli 10 000 euroon, kun täytät 50. Ja kun olet lähellä eläkeikää, ollaankin yli 30 000 eurossa. Tämä on korkoa korolle -ilmiön voima.

Nuoren osakesijoittajan riski voi olla, että lähtee liian helposti villityksiin. Opiskelijapiirien keskusteluissa hehkutetaan joskus bitcoin- ja kannabis-sijoituksia. Sijoittajan pitäisi kuitenkin lähteä pitkäjänteisesti liikkeelle, eikä lähteä sijoittamaan äkkirikastumisen toivossa hypejuttuihin.

Jos alat sijoittajaksi, sinulle tulee päiviä, jolloin tuntuu kivuliaalta katsoa salkun arvo. Mikael Rautanen

Alkuvaiheessa kannattaa valita yhtiöitä, jotka ovat sinulle tuttuja tai kiinnostavia. Ne voivat liittyä asioihin, joista olet itse kiinnostunut. Jos olet tekniikan opiskelija, Nokia voi olla hyvä. Jos pidät kalastuksesta, voit sijoittaa vaikka Rapalaan.

Kun ostat osuuksia yhtiöistä, joita ymmärrät, sinulle alkaa hahmottua, mistä sijoittamisessa on kyse. Se on omistajuutta eikä sitä, että spekuloidaan pörssikurssien liikehdinnöillä.

"Paras lahja olisi saada ylioppilas kiinnostumaan osakesäästämisestä", sanoo Inderesin Mikael Rautanen. Inderes

Sijoittajana teet valintoja, millaisia yrityksiä tuet. Jos haluat vaikuttaa ympäristöasioihin, voit sijoittaa esimerkiksi ympäristöteknologia-alan yrityksiin.

Sijoittaminen kiinnostaa nyt ihmisiä, koska takana on historiallisen pitkä nousumarkkina. Suurin vaara on, että innostus lopahtaa laskumarkkinaan. Mutta jos lähdet sijoittajaksi tonnilla, ei kannata liikaa miettiä historiallista nousua ja laskua.

Alamäkiä tulee varmasti. Jos alat sijoittajaksi, sinulle tulee päiviä, jolloin tuntuu kivuliaalta katsoa salkun arvo. Mutta toisaalta laskumarkkinan pohjat ovat parhaita hetkiä sijoittaa. Tärkeintä on ymmärtää, että laskuja tulee niin kuin nousujakin."

2. Terhi Majasalmi, varallisuusvalmentaja, "Vauras nainen" -yhteisön perustaja

Indeksirahastot tai suorat sijoitukset yritysten osakkeisiin.

"Tuhat euroa on hyvä alku pitkäaikaiselle säästämiselle ja sijoittamiselle. Tärkeintä on, että tonnilla pääset mukaan sijoittamisen maailmaan. Se voi innostaa sinut seuraamaan talousasioita ja oppimaan niistä.

Sijoituskohde kannattaa valita oman kiinnostuksen mukaan. Jos et ole kiinnostunut osakesijoittamisesta, voit valita jonkin indeksirahaston (siirryt toiseen palveluun), jossa on pienet kulut. Indeksirahastossa et valitse osakkeita itse, vaan rahasto sijoittaa pääomasi pörssi-indeksin mukaan.

Indeksirahastoihin ja osakkeisiin sijoittaminen ei ole paras vaihtoehto, jos haluat käyttää rahat vaikka vuoden päästä. Terhi Majasalmi

Tuhannella eurolla voit päästä sijoittamaan myös suoraan pörssiyhtiöihin. Suorista osakesijoituksista peritään kuitenkin yleensä kuluja sekä ostaessa tai myytäessä. Jos kulu on kiinteä, se voi nousta suhteessa isoksi, jos osakkeita ostetaan hyvin pienellä summalla.

Tuottoa saa osakkeiden arvonnoususta sekä osingoista. Yksi tapa sijoittaa on pyrkiä löytämään yrityksiä, jotka ovat kasvattaneet osinkoa ja joilla on mahdollisuus tehdä niin jatkossakin. Toinen on ostaa yrityksiä, joiden arvostustaso suhteessa tasearvoon tai tuloksentekokykyyn on houkuttelevan matala.

Terhi Majasalmi on kannustanut ahkerasti etenkin naisia sijoittamiseen ja säästämiseen. Niina Stolt / Studio Onni

Indeksirahastoihin ja osakkeisiin sijoittaminen ei ole paras vaihtoehto, jos haluat käyttää rahat vaikka vuoden päästä. Osakkeiden hinnat voivat heilua lyhyellä aikavälillä suurestikin ja hinta voi olla juuri silloin epäedullinen, kun tarvitset rahoja.

Jos laitat rahat nyt osakemarkkinoille ja markkinat lähtevät laskuun, myös sijoituksesi arvo pienenee. Voit päättää nostaa rahat ja realisoida tappiot, antaa sijoituksen olla tai sijoittaa enemmän. Kun markkinat laskevat, osuuksia ja osakkeita saa suhteessa halvemmalla.

Sijoittamista harrastavia nuoria naisia ei tule paljon vastaan. Kymmenen vuoden päästä sekin voi olla muuttunut. Naisten harrastama sijoittaminen yleensä on tullut nyt tosi vahvasti julkisuuteen: vielä kymmenen vuotta sitten esimerkiksi naistenlehdissä ei kirjoitettu rahasta ollenkaan."

3. Olli Haapalainen, Jermu Kuismin, Lari Aitamurto ja Joonas Tanskanen, Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen opiskelijoiden tiimi, joka voitti CFA Institute Research Challenge -talousanalyysikilpailun Suomen osakilpailun 2018

Sijoittaminen hajautetusti pörssinoteerattuihin rahastoihin, ASP-säästötilille tai arvokelloon – mutta jos sijoitat, osta ensin kirja.

"Tässä markkinatilanteessa olisi täysin vastuutonta sanoa, että sijoita kaikki heti markkinoille. Jos sijoitat nyt kaikki 1 000 euroa ja markkinat putoavat heti paljon, se ei ole kovin kannustavaa.

Sen vuoksi järkevä vaihtoehto voisi olla panna rahat sivuun ja sijoittaa ne vähitellen esimerkiksi ETF-rahastoihin (siirryt toiseen palveluun). Voit laittaa pankkitililtä siirtymään rahastoon pienenkin summan joka kuukausi. Pörssinoteerattuja ETF-rahastoja on monenlaisia ja niiden joukosta löytyy sellaisia, jotka sijoittavat monelle eri markkina-alueelle ja toimialalle. Niissä riski on usein pienempi.

Jos lähdet sijoittamaan, kannattaa myös investoida tietoon.

ETF-rahaston sijasta voi olla aloittelevana sijoittajana helppoa sijoittaa myös pankin indeksirahastoon. Niissä kulut ovat pienemmät kuin pankkien yhdistelmärahastoissa (siirryt toiseen palveluun). Jos rahastosi hallinnointikulut ovat vaikka 2 prosenttia vuodessa ja tuotto 8 prosenttia, voitoistasi neljäsosa menee pankin palkkioihin.

Jos lähdet sijoittamaan, kannattaa myös investoida tietoon. Voit aloittaa esimerkiksi sijoituskirjallisuudesta: yksi hyvä esimerkki on Benjamin Grahamin arvosijoittamisen klassikkoteos The Intelligent Investor vuodelta 1949.

Nuoret ovat sijoittajina ehkä impulsiivisempia ja valmiimpia ottamaan riskejä kuin vanhemmat sijoittajat. Toisaalta nuoret ehkä tuntevat paremmin tämän hetken trendit paremmin kuin vanhemmat.

Hyvä vaihtoehto osakesijoittamiselle voisi olla asunnonhankintaan tähtäävän ASP-tilin avaaminen (siirryt toiseen palveluun). Nyt kun osakemarkkinoiden tuotto-odotus on laskenut, ASP-tili tuo ihan hyvää tuottoa riskiin nähden ja se on myös hyvä askel säästämiseen päin.

Ja jos kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei kiinnosta, voit sijoittaa vaikka rannekelloon tai merkkilaukkuun. Sellainen hankinta voi auttaa säilyttämään muiston valmistumisesta koko eliniän. Monesti arvoesineet myös vähintään säilyttävät rahallisen arvonsa ajan kanssa. Tosin esimerkiksi tällaisen arvokellon tapauksessa rahaa pitäisi sijoittaa enemmän kuin tuhat euroa."

