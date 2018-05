Analyysi: Hän elää – mutta kenen laariin toimittaja Babtšenkon kuolema ja ylösnousemus satavat?

Ukrainan turvallisuuspalvelun nokkeluus murhalavastuksessa kääntyy heitä vastaan. Valeuutisten sijaan käsissämme on nyt valeruumiita – ja lopulta ainoa todellinen uhri on totuus, kirjoittaa Venäjän kirjeenvaihtaja Marjo Näkki.

Huhut sankaritoimittaja Arkadi Babtšenkon murhasta osoittautuivat keskiviikkona alkuillasta vahvasti liioitelluiksi.

Ukrainan turvallisuuspalvelu väitti lavastaneensa murhan saadakseen kiinni Babtšenkon murhaa suunnitelleen tahon. Turvallisuuspalvelun mukaan Venäjän valtion tiedustelupalvelu oli juoninut Babtšenkon salamurhaa ja Ukrainan kansalainen oli jo ostanut aseen iskun suorittamista varten.

Tiedotustilaisuuteen toimittajien eteen marssi täysissä sielun ja ruumiin voimissa oleva Babtšenko, jonka piti olla kuollut katalan murhan uhrina, selkään ammuttuna kauppareissultaan kotiin palattuaan.

Ensimmäiset tiedot ”murhasta” tavoittivat kansainvälisen median tiistai-iltana.

Keskiviikkona järkyttyneet kollegat kirjoittivat sydäntä puristavia muistokirjoituksia kuolleeksi luullusta Putin-kriitikosta, Tšetsenian sodan veteraanista Babtšenkosta, joka kyltymättömästi paljasti Venäjän valtion kataluuksia. Hän oli jättänyt kotimaansa taakseen ja asettunut asumaan Kiovaan Ukrainan pääkaupunkiin oman turvallisuutensa takia.

Sosiaalisessa mediassa syyttävä sormi osoitti presidentti Vladimir Putinia, sillä Venäjällä toimittajia on vaiennettu väkivalloin. Tapausta verrattiin toiseen oppositiolehden Novaja Gazetan toimittajan Anna Politkovskajan kohtaloon. Hänet ammuttiin kotitalonsa hissiin vuonna 2006.

Salamurhat eivät ole varsinaisesti hyödyttäneet Putinia. Oppositiopoliitikon Boris Nemtsovin murha Kremlin lähellä 2015 herätti syvää epäluottamusta presidenttiä kohtaan, vaikka Kreml irtisanoutui teosta. Nemtsovin murhan jälkeen Venäjän tunnetuin oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on saanut oudonlaisen henkivakuutuksen, sillä Putin tietää, että murhan uhreista tulee marttyyreitä ja sellaiset taas eivät tee hyvää presidentin maineelle.

Babtšenkon lahtaaminen kaksi viikkoa ennen jalkapallon maailmanmestaruuskisojen alkua Venäjällä ei kuulostanut teolta, jota Putin tavoittelisi.

Yhä vieläkin oudommaksi tapauksen tekee sen julkisuus. Viranomaiset virittelivät ansoja rikoksen suunnittelijoille saadakseen riittävää näyttöä heidän aikeistaan, mutta tiedottivat tapauksista harkiten vasta jälkikäteen.

Babtšenkon tapauksessa virallinen Ukraina syytti ”murhasta” Venäjää, ja Venäjä vastasi, että kyse on Ukrainan lokakampanjasta Venäjää kohtaan. Kummallista, että Ukrainan valtion kärkihahmot lähtivät julkiseen syyttelyyn, jos he olisivat olleet tietoisia turvallisuuspalvelun lavastuksesta. Yhtä kummalista, jos he eivät tienneet lavastuksesta mitään.

Babtšenkon ilmaannuttua elävien kirjoihin Venäjän ulkoministeriöstä tiedotettiin, että se on iloinen tapauksen saamasta käänteestä, mutta samalla se syytti Ukrainaa syyllistymisestä propagandaan.

Babtšenkon muistoa kunnioittaneet kansalaiset tuntevat itsensä samoin petetyksi. Muuan venäläinen kysyi, miksi ihmeessä hän sitten piti peijaisia tiistai-iltana ja tuhlasi samalla puoli pulloa vodkaa.

Venäjä tulee käyttämään Babtšenkon tapausta tuoreimpana osoituksena siitä, että Ukrainaan ei voi luottaa. Hämmentyneet sivusta seuraajat pohtivat samaa. Toimittajat taas miettivät, kehen voi enää uskoa, kun sankaritoimittajakin osoittautuu huijariksi ja viranomaiset hänen salaliittolaisikseen.