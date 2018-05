Järjestö: Yli puolta maailman lapsista uhkaa konfliktit, köyhyys ja tyttöjen syrjintä

Pelastakaa Lapset –järjestön tuoreen raportin mukaan useampi kuin joka toinen lapsi maailmassa elää köyhyyden, konfliktien tai tyttöihin kohdistuvan syrjinnän uhan alla.

Pelastakaa Lapset -järjestön raportin kertomaa: Yli miljardi lasta asuu köyhissä maissa. Konflikteista kärsivissä ja hauraissa valtioissa elää 240 miljoonaa lasta.

Yli 575 miljoonaa tyttöä asuu maissa, joissa sukupuoleen perustuva syrjintä on yleistä.

Sodista kärsivillä alueilla aliravitsemus, sairaudet ja riittämätön terveydenhuolto tappavat yli 20 kertaa enemmän lapsia kuin konflikteihin liittyvä väkivalta.

Lapsityön yleisyys on 77 prosenttia suurempi maissa, joissa on käynnissä aseellinen selkkaus kuin maailmassa keskimäärin. Konfliktitilanteissa myös tyttöjen riski joutua naimisiin alaikäisinä on suurempi.

Niistä 34 konfliktista kärsivässä tai hauraassa valtiossa, joista on saatavilla tilastotietoja, vain kolmessa on saavutettu tai lähes saavutettu tavoite varmistaa peruskoulutus kaikille.

Köyhimmät tytöt synnyttävät noin kolme kertaa useammin kuin rikkaimmat.

Yli 153 miljoonaa lasta kärsii kaikista kolmesta: köyhyydestä, konflikteista ja tyttöjen syrjinnästä. Näitä maita ovat muun muassa Etelä-Sudan, Somalia, Jemen ja Afganistan.

Yli 1,2 miljardia lasta elää maissa, joissa heillä on muita lapsia heikommat edellytykset jäädä henkiin, kasvaa ja kehittyä.

– Vaikka lasten tilanne on monin paikoin maailmaa edistynyt, on kehitys kuitenkin auttamattomasti liian hidasta. On lisäksi hyvin huolestuttavaa, että kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on monessa maassa syvenemässä, painottaa Suomen Pelastakaa Lasten pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta.

Mikko Koski / Yle

Suomi tilastollisesti viides maa

Suomessa lapsuuden edellytykset ovat maailman viidenneksi parhaat. Singapore ja Slovenia jakavat ykkössijan, Norja ja Ruotsi sijoittuvat jaetulle kolmannelle sijalle.

Alhaisimmista sijoista saaneista maista kahdeksan sijaitsee Länsi- ja Keski-Afrikassa. Niger on toista vuotta viimeisellä sijalla.

Myös suurvallat jäävät kärjestä. Yhdysvallat on 36., Venäjä 37. ja Kiina 40.

Lue myös:

Suomen Unicef ihmettelee Migrin linjaa: Turvapaikanhakijoiden lasten kuulemista tulisi kehittää yleisesti, ei rajoittaa uskontoon

Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa peruskoulun maksuttomuudesta: köyhien perheiden lapset jäävät usein pois luokkaretkiltä

Liikunta ja hyvä ruoka näkyvät lapsen koulumenestyksessä – viisi elintapaa, joilla voi vaikuttaa oppimiseen