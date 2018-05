MLL:n pääsihteeri varhaiskasvatustutkimuksesta: En vetäisi liian suoria johtopäätöksiä – jo neuvolan testitilanne voi jännittää lasta

Tuoreessa suomalaistutkimuksessa selvitettiin kotihoidon tuen vaikutusta lasten hoitomuotoon ja lasten suoriutumiseen neuvolan kognitiivisissa testeissä. Kognitiivisia taitoja ovat tietojenkäsittelytaidot, kuten ajattelu, oppiminen, ongelmanratkaisu ja muistaminen.

Tutkimuksen perusteella 1–2-vuotiaiden ajattelutaidot kehittyvät paremmin päivähoidossa kuin kotihoidossa. Suurimmat erot taidoissa olivat 4–5-vuotiailla lapsilla, mutta ei enää myöhemmässä vaiheessa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteerin Milla Kalliomaan mukaan neuvolassa tehtävien testien perusteella ei voi vetää liian suoria johtopäätöksiä varhaiskasvatuksen vaikutuksista lapseen tai sen oikeasta aloitusajankohdasta.

Hänen mukaansa neuvolan testeissä testataan juuri sellaista asioita, joita päiväkodissa harjaannutetaan. Hänen mielestään on liian pitkälle viety johtopäätös, että testit kertoisivat kokonaisajattelun kehityksestä.

– Siinä on silmän ja käden koordinaatio, erotellaan päävärejä erilaisilla testeillä, kuunnellaan kysymystä ja katsotaan kuinka lapsi vastaa, Kalliomaa sanoo Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

Hänen mukaansa pelkästään jo neuvolan testitilanne saattaa jännittää lasta.

– Jos lapsi on ollut kotona pienessä ryhmässä, niin testitilanne on vieläkin jännittävämpi lapselle, kuin sellaiselle, joka on päiväkodissa kaiken aikaa tottunut ottamaan ohjeita vastaan ja toimimaan omatoimisesti tilanteessa, jossa ei saa suoraan ohjeita, hän sanoo.

"Riippuu lapsesta, koska aloittaa päivähoidon"

Tutkimusta tehneen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tutkimusprofessori Kristiina Huttusen (siirryt toiseen palveluun) mukaan ei voida poissulkea kuinka paljon tutkimustulos heijastaa sitä, että neuvolan testitilanne on lapselle jännittävä tilanne.

– Osittain voi olla, että päiväkodissa opitaan juuri näitä taitoja, mitä neuvolassa testataan. Tämä on sellainen kysymys, joka jää vähän auki. Me kuitenkin havaitaan, että selviä vaikutuksia myöhempiin tulemiin ei ole.

Aihe herättää monenlaisia tunteita puolesta ja vastaan. Kalliomaa sanoo Ylelle puhelimitse, että kotona lastaan hoitavissa vanhemmissa voi herätä tunne, että he eivät riitäkään.

– Ja sitä pitäisi välttää. Varhaiskasvatus on äärimmäisen hyödyllinen lapselle, mutta missä vaiheessa sen aloittaa, riippuu täysin lapsesta yksilönä ja perheen tilanteesta, hän sanoo.

Lue myös:

Professori tuo toisen näkökulman keskusteluun varhaiskasvatuksesta: parasta ikää päivähoidon aloittamiseen ei ole