Video: Siirtolapuutarhassa viihtyvä siiliseurue nauttii koirannappula-aterioita: "Tuntuu, että ne ovat kaikkien suosikkieläimiä"

Tänä vuonna Satu Saarelan puutarhassa Kumpulan siirtolapuutarha-alueella Helsingissä on käynyt syömässä ja juomassa kuusi siiliä yhtä aikaa. Viime kesänä vakituisia siilivieraita oli parhaimmillaan seitsemän.

– Tänä kesänä olen huomannut, että siili käyvät usein juomassa ja juovat pidempiä tovia kuin koskaan aikaisemmin, Saarela kertoo.

– Olen aina antanut siileille vettä. Ruuaksi annan kosteaa kissanruokaa ja kostutettua koirannappuloita, ne ovat herkkua.

Iltaisin ja öisin liikkuvat siilit ovat niin tottuneet herkkutarjoiluun, että tulevat jopa terassilla ruokailevien ihmisten jalkoihin.

Saarelan siirtopuutarhapalstalle on jopa rakennettu laudoista siilinpesä. Siellä oli keväällä asukas.

Saarela tunnistaa kaikki siilit.

– Ne ovat kaikki erinäköisiä, erikokoisia ja vähän erivärisiä. Leikillään niille on annettu nimiäkin. Pieni ja vähän kiukkuinen on Kiroileva siili. Tänä vuonna tuli ihan uusi siili, isokokoinen, ilmeisesti poika, jolla on nenä vähän vinossa, se sai nimen Vinonenä.

– Lastenkirjoista varmaan tulee se, että siiliä pidetään herttaisena ja ystävällisenä. Tuntuu, että ne ovat kaikkien suosikkieläimiä, Saarela sanoo.

