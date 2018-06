"Pitkä kotihoito on laiskan vanhemman merkki" ja 9 muuta väitettä varhaiskasvatuksesta – asiantuntijat vastaavat

Keskiviikkona julkaistu tutkimus selvitti (siirryt toiseen palveluun) lasten kotihoidon tuen vaikutusta lasten hoitomuotoon ja lasten suoriutumiseen neuvolan kognitiivisissa testeissä. Tuloksien mukaan pitkään kotihoidossa olleiden lasten tiedolliset taidot olivat heikompia, kun niitä verrattiin varhaiskasvatusta saaneisiin lapsiin.

Tutkimustulos ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, sillä tiedolliset taidot ovat lapsen kehityksessä vain yksi asia muiden joukossa. Koska jokainen lapsi ja perhe ovat erilaisia, mitään oikeaa tai väärää ratkaisua ei ole.

Aihe on herkkä ja se herättää helposti kiivasta keskustelua puolesta ja vastaan. Pyysimme siis kahta asiantuntijaa vastaamaan yleisiin väitteisiin. Tuomas Kurttila on lapsiasiavaltuutettu. Nina Sajaniemi on varhaiskasvatukseen perehtynyt Itä-Suomen yliopiston professori ja Helsingin yliopiston dosentti.

1) Päiväkoti voi olla lapselle myös kotihoitoa huonompi vaihtoehto

Nina Sajaniemi: Jos päiväkodissa olevat aikuiset ovat taitamattomia, piittaamattomia ja lapsen ohi kulkevia, päiväkoti ei ole hyvä paikka. Turvallisessa, laadukkaassa varhaiskasvatuksessa on koulutettuja aikuisia, joilla on valmiuksia havaita jokaisen ryhmässä olevan lapsen yksilölliset tarpeet ja ohjata lasta oikeaan suuntaan. Riittävän korkeatasoinen päiväkoti ei ole koskaan huono vaihtoehto.

2) Kaikki lapset pitäisi uuden tutkimuksen tulosten perusteella laittaa päiväkotiin

Nina Sajaniemi: Kaikilla lapsilla tulee olla oikeus osallistua päiväkodeissa tapahtuvaan tavoitteelliseen varhaiskasvatukseen. Pedagogisesti suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu varhaiskasvatus rikastuttaa lasten elämää leikin, musiikin, liikunnan, kuvataiteen ja kirjallisuuden keinoin. Pedagoginen varhaiskasvatusympäristö houkuttelee lapsia tutkimaan, kokeilemaan ja tekemään asioita yhdessä. Jos aikuiset ymmärtävät varhaiskasvatuksen arvon, he haluavat tarjota lapsilleen tämän extrabonuksen ja ovat iloisia siitä.

3) Kotihoidolle pitäisi kehittää laatuvaatimukset

Tuomas Kurttila: Ei. Toivon, että yhteiskuntana emme byrokratisoi kotihoitoa ja vanhempien ensisijaista kasvatusvastuuta. Haluan myös, että me osoitamme luottamusta koteja kohtaan. On kirkastettava, että jokainen tuntee ja sisäistää jo nyt voimassa olevan lainsäädännön hyvästä kasvatuksesta. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1 §:ssä on säädetty: ”Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.” Tämä laki sitoo meitä jokaista, tuossa on kaikki oleellinen.

4) Pitkä kotihoito on enemmän vanhemman laiskuutta ja mukavuudenhalua kuin oikeasti hyväksi lapselle

Tuomas Kurttila: En halua saattaa häpeään yhtäkään suomalaista perhettä, vanhempaa ja lasta. Siksi meidän on tuettava jokaista perhettä, vanhempaa ja lasta. Me voimme syyttää vanhempia laiskoiksi surkimuksiksi keskellä mielenterveyden ja päihteiden helvettiä ja kääntää selän heidän lapsilleen muun muassa rajaamalla näiden lasten oikeutta varhaiskasvatukseen. Voin vakuuttaa – se ei auta lasta. On lapsen etu, että vanhemmat pärjäävät tässä yhteiskunnassa omalla palkallaan. Se on ihmisen kunnioitusta ja arvokkuuden mahdollistamista. Pitkä kotihoito ei siis ole aina vanhempien valintaa, vaan myös olosuhteiden pakkoa. Tämän takia esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten äitien kielitaidoista ja koulutustasosta on huolehdittava. On pidettävä mielessä, mikä on syy ja mikä seuraus esimerkiksi pitkissä kotihoidon jaksoissa.

5) Kotona pitkään hoidetuista lapsista tulee epäsosiaalisia ja itsekeskeisiä

Nina Sajaniemi: Ryhmässä olemisen taitoja ei voi oppia muuta kuin olemalla ryhmässä. Itsekkyys, yksilöllisyyden korostaminen ja oman edun tavoitteleminen ovat tämän päivän vitsauksia. Jokainen lapsi on luonnostaan hyväntahtoinen, antelias ja halukas auttamaan toisia. Turvallinen päiväkoti rikastuttaa näitä taipumuksia ja antaa niille tilaa kasvaa.

6) Suomessa lapsia hoidetaan liian pitkään kotona esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna

Tuomas Kurttila: Riippuu perheen ja lapsen tilanteesta. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille lapsille on tärkeää päästä pitkäjänteisesti ja laadukkaasti varhaiskasvatuksen palveluihin oppimaan maamme kieltä ja kulttuuria. Samaan aikaan on luotava kaikille vanhemmille olosuhteet, joissa vanhemmat työllistyvät, mikä taas parantaa perheen taloudellista tilannetta ja sosiaalistaa koko perhettä yhteiskuntaan. Perheiden tilanteet ovat hyvin monet.

Kannattaa tunnistaa, että pienten lasten vanhempien työllisyysaste on Suomessa korkea. Mikäli työllistymisen potentiaali on hyvä, pitkähkö jakso kotona lasten kanssa ei ole riski – ei vanhemmalle, ei lapselle. Jos taas vanhemman koulutustausta ja muu sosiaalinen asema on heikompi, kotona oleminen voi olla riski. Ongelman ydin ei ole kuitenkaan koti, vaan työllistymisen vähäinen potentiaali. Jos vanhemmalla ei ole koulutusta ja työllistymisen potentiaalia, koti ja vaatimaton toimeentulo on lähes vääjäämätön seuraus. Laadukas varhaiskasvatus on lapsen etu. Minä kysyn lapsiasiavaltuutettuna, miten pystymme yhdistämään pedagogisen varhaiskasvatuksen suuret hyödyt ja kotihoidon? Tärkeää on tunnistaa myös neuvolapalvelut lapsen ja perheen tukena. Tarvitaan kolmiyhteys: koti, neuvola, päiväkoti – nämä yhdessä.

7) Kotona hoidettu lapsi saa kasvaa rauhassa ja ilman stressiä omaan tahtiinsa

Nina Sajaniemi: Lapset oppivat tarkkailemalla toisten toimintaa, kuuntelemalla ja jäljittelemällä. Opeteltavat asiat ovat aina jännittäviä ja siksi ne ovat juuri sopivasti stressaavia. Jos lapsi saa on liian rauhassa ja suojassa, hänellä ei ole työntöä eteenpäin. Lapsen kaikkien tarpeiden nopeaan tyydyttämiseen tähtäävä, pettymyksiltä suojaava kasvatus on vaaraksi lapselle. Lapsi ei saa mahdollisuutta kokea epämukavuuden, harmin, suuttumuksen, helpotuksen, ilon ja riemun vaihteluita eikä hän saa mahdollisuutta oppia säätelemään tunnetilojaan.

8) Yli 3-vuotiaan lapsen pitäisi aina saada kokopäiväinen hoitopaikka

Tuomas Kurttila: Jokaisella lapsella on oltava oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Lapsella on oikeus myös vanhempiinsa ja heidän antamaan aikaan. Lain pitää taata lapsen oikeus ja tunnistaa myös vanhempien vastuu. Tässäkin on ymmärrettävä, että aina vanhemmat eivät valitse, heillä ei ole valinnanvapautta, kun täytyy olla tienaamassa leipä pöytään kolmivuorotyössä yksinhuoltajana.

9) Päiväkotien kasvatuksen ja hoidon laadussa on liian suuria eroja

Nina Sajaniemi: Päiväkotien laatu on Suomen oloissa keskimäärin riittävän hyvä. Laatuerot ovat kuitenkin huolestuttavan suuria. Vahva pedagoginen johtajuus, koulutettu henkilökunta ja toimiva työyhteisö ovat paras laadun tae.

10) Keskustelua lasten hoitomuodon valinnasta pitäisi monipuolistaa. Nyt se on mustavalkoista, joko kotihoidon tai päivähoidon puolesta ja toista vastaan

Tuomas Kurttila: Puolesta ja vastaan on mustavalkoista. Keskusteluun on saatava koko lapsuus, ei vain lapsen ensimmäiset elinvuodet. Esimerkiksi tilapäinen hoitovapaa pitäisi saada uudistettua nykyisestä alle 10-vuotiaista kattamaan kaikki alle 12-vuotiaat lapset. Usein ei ole kyse siitä, että perhe voi valita. Työtä on tehtävä, jotta perheellä olisi leipää ja toimeentuloa. Oleellista on myös kiinnittää huomiota päivähoidon laatuun – ilman petrausta laadussa varhaiskasvatuksen hyödyt eivät koskaan todennu.