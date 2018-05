Outo episodi 7 kilometrin tiepätkällä – Päällysteenpurkupäätös oli jo tehty, mutta ministeri pysäytti yllättäen hankkeen

Etelä-Savossa, Juvan Summalassa kulkeva tieosuus on päällystetty 1970-luvulla. Seitsemän kilometrin osuus on kulunut kehnoon kuntoon ja se alkaa olla täynnä monttuja ja reikiä.

Kun määrärahoja tien kunnostamiseen ja uudelleen päällystämiseen ei ollut luvassa, päädyttiin Pohjois-Savon ELY-keskuksessa päällysteen purkamiseen. Sorapäällysteisen kunnossapito olisi käytännössä helpompaa.

– Muuttaminen soratieksi maksaa karkeasti arvioiden vain kolmasosan siitä mitä uudelleen päällystäminen, Pohjois-Savon tie- ja ympäristövastuualueen johtaja Tommi Huttunen sanoo.

Tiepäällysteen purkamisesta oli jo sovittu pioneerien kanssa. Työn oli määrä alkaa syyskuussa. Keskiviikkona asiassa tapahtui kuitenkin yllättävä käänne. ELY-keskus sai tiedon, että päällystettä ei tässä vaiheessa pureta. Asiaan palataan aikaisintaan vuoden kuluttua.

– Kyllä tämä aika harvinaista on, että tällainen ohjeistus tulee. Liikennevirasto kirjelmöi meille keskusteltuaan asiasta ministeriön kanssa, Tommi Huttunen kertoo.

"Kyläläiset järkyttyneitä"

Juvalla päällysteen purkupäätöksen peruminen otettiin vastaan ilolla. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen (kesk.) kertoo, että päällysteen purkamatta jättämisen puolesta taisteltiin viimeiseen saakka.

– Tieto purkamisesta tuli aivan yllättäen ja suorastaan järkytti kyläläiset. Meillä Juvalla oli ollut käsitys, että tiestä 85 prosenttia on kunnossa ja tarvitaan vain paikkausta muutamaan paikkaan, Hänninen kuvailee.

Juvan kunnanhallitus sai tiedon purkupäätöksestä kuukausi sitten. Juva käynnisti voimakkaan lobbauksen Summalantien puolesta. Alustava tieto päällysteen säilyttämisestä kiiri Juvalle jo pari viikkoa sitten. Keskustavetoisen Juvan edustajat olivat yhteydessä suoraan oman puolueen ministereihin, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppään ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriin.

– Olimme suoraan yhteydessä Leppään ja hänen kautta myös Berneriin. Näin päätös saatiin muutettua. Tie on tärkeä kyläläisille ja puutavarakuljetuksille, joita alueella on paljon, Hänninen perustelee.

Hännisen saaman tiedon mukaan päällysteen purkamisesta olisi käytetty armeijan kalustoa ja joukkoja.

– Se olisi tietääkseni ollut jonkunlainen panssareiden avulla tehtävä sulutusharjoitus. Päällyste olisi murskattu ja sitten kerätty pois.

Alempi tieverkko rapistuu

Vanhoja, huonokuntoisia öljysorapäällysteitä puretaan harvakseltaan kaikkein hiljaisimmilla tieosuuksilla. Taustalla on rahapula, joka on kalvanut vähäliikenteisen tieverkon kuntoa jo useita vuosia.

Itä-Suomessa eli Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueella tämän vuoden ohjelmassa on ollut kaksi öljysorapäällysteen purkukohdetta.

– Nyt vain toinen toteutuu. Rautavaaralla on sellainen Kainuun suuntaan menevä kymmenkilometrinen korpitaival, joka on huonossa kunnossa ja jossa on liikennettä vähän, Tommi Huttunen kertoo.

Huttunen muistuttaa, että Itä-Suomessa tieverkon pitäminen nykyisessä kunnossa edellyttäisi 20 miljoonan euron kunnossapitomäärän rahan korottamista. Nykymenolla alemman tieverkon kunto rapistuu.

– Sellaiset 25-30 miljoonaa riittäisi siihen, että korjausvelan kasvu saataisiin pysähtymään.

Summalantiellä päällyste säilyy toistaiseksi. Suuria remontteja ei ole luvassa.

– Liikenneturvallisuuden kannalta välttämättömät hätäapupaikkaukset tehdään, muuhun raha ei riitä, Tommi Huttunen sanoo.