Kuin kolme marjaa – äiti ja tyttäret valmistuvat samaan ammattiin yhtä aikaa

SavonlinnaSavonlinnalaiselle Ijäksen perheelle kesäkuun ensimmäinen perjantai on iso päivä. Kaikki kolme, äiti ja kaksi tytärtä, valmistuvat lähihoitajiksi. Kun koko perhe valmistuu samaan ammattiin, koulu ja työ tulevat väkisinkin puheeksi myös vapaa-ajalla. Ijäksen perheessä väittelyiltä ei ole vältytty. Äiti Ritva ja tyttäret Janita ja Linda istuvat usein sohvannurkassa tuulettamassa tunteitaan.

– Olen vanha konkari ja urautunut. Tytöillä on ollut tuoreita ajatuksia. On väitelty ja keskusteltu, joskus olen jopa joutunut luovuttamaan tytöille näissä asioissa, Ritva sanoo hymyillen.

Paras ammatillinen tuki löytyy kuitenkin kotoa. Keskustelut työpäivän jälkeen auttavat jaksamaan ja avaavat erilaisia näkökulmia.

Ritva valmistui lähihoitajaksi maaliskuussa ja Janita huhtikuun lopussa. Perhe halusi säästää valmistujaisjuhlien vieton siihen, kun Lindakin valmistuu. Kesäkuun ensimmäisenä perjantaina on syytä triplajuhliin.

Äiti ja tyttäret ovat kulkeneet omia opintopolkujaan. Kaksoistutkintoa suorittava Linda, 18, saa tänään lähihoitajan paperit, ja ylioppilaslakki on tarkoitus painaa päähän syksyllä. Lukion käynyt Janita, 20, valmistui ammattiin oppisopimuksella.

Ritva, 59, on tehnyt virikeohjaajan töitä Hopearannan palvelutalossa parikymmentä vuotta. Myös hän opiskeli lähihoitajaksi oppisopimuksella, kun työpaikka siihen mahdollisuuden antoi.

Äiti tunnustautuu hikipingoksi

Ritvan edellisistä opinnoista on aikaa parikymmentä vuotta. Hän myöntää opiskelun muuttuneen entisajoista.

– Se, että opin opiskelemaan uudestaan, oli aika haasteellista. Mutta sen jälkeen kun minä pääsin siitä kiinni, niin sen jälkeen minusta tuli tyttöjen sanan mukaan sellainen hikipinko. Mutta tietenkin tämä opiskelu hoitajaksi niin ymmärtää nyt paljon syvemmin ihmisiä ja vanhuksien jaksamista.

Ritva Ijäs opiskeli lähihoitajaksi oppisopimuksella, kun työpaikka siihen mahdollisuuden antoi. Esa Huuhko / Yle

Väestön ikääntyminen, hoitajapula ja työhyvinvointi ovat kestopuheenaiheita hoitoalalla. Ijäksen lähihoitajaperhe on löytänyt keinoja työssä jaksamiseen.

Vertaistuella on suuri merkitys, varsinkin kun tuki löytyy omasta perheestä. Se, että voi jakaa omia kokemuksiaan ja kuulla toisen samanlaisista kokemuksista, tuo tunteen, että on tukea ympärillä. Ja jos on vaikeuksia, niin voi kysyä neuvoa.

Vaikka kaikki ovatkin omia persooniaan, niin äiti ja tyttäret kokevat olevansa kuin kolme marjaa ajatusmaailmansa ja auttamishalunsa takia. Janita sanoo kaikkien suulla lähihoitajan työn olevan koko kolmikolle kutsumusammatti.

– Meistä kaikista kolmesta näkee sen, miten aidosti me olemme mukana meidän työssä. Kyllä minä aistin sen, ettei tämä voi olla muuta kuin kutsumusammatti, koska siitä tykkää niin paljon, Janita sanoo.

Kiitos on paras palaute

Rankan työpäivän jälkeen Linda kertoo miettivänsä työnsä vahvuuksia, hyviä puolia ja kaikkea sitä hyvää, mitä työstä saa. Hänelle parasta lähihoitajan työssä on se kiitos, jonka saa asiakkaalta ja hänen läheisiltään.

– Kaikista parasta on se, että näkee asiakkaasta, miten on tukenut häntä kaikin tavoin. Kaikki se kehitys ja parannus, mikä on tapahtunut, Linda kuvailee.

Ritva työskentelee mielellään vanhusten parissa. Asiakkailta tuleva kiitos auttaa myös häntä jaksamaan kiireisen työarjen keskellä.

– Myös työkavereiden vertaistuki on tärkeää. Ainakin meillä on hyvin keskusteleva työyhteisö, jossa pystyy jakamaan asioita.

Janitan mielestä se, kuinka rankaksi työn kokee, riippuu omasta asenteesta. Hänestä on tärkeää osata nähdä työstä myös hyvät puolet. Hän suhtautuu luottavaisesti työnäkymiin tulevaisuudessa.

– Mitä nyt on puhuttu lähihoitajan ammatista, niin kyllä se näkökulma varmasti menee parempaan suuntaan. Se ei ole vaan pelkästään hoitotyötä, vaan se on niin paljon kaikkea muutakin, mitä siihen liittyy.

Linda (vas.) ja Janita Ijäs järjestelevät kotipihaa kuntoon valmistujaisjuhlia varten. Esa Huuhko / Yle

Tänä keväänä ammattiin valmistuvien nimet julkaistaan Ylen Amiskoneessa tänään perjantaina aamulla sitä mukaa, kun nimilistoja saadaan kouluilta.