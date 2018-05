Suomalaisten SS-miesten osuus toisen maailmansodan sotarikoksiin selvitetään

Tämä mies tietää, mitä bensa maksaa huomenna, mutta nyt hänkin varoo sanojaan – Suomessa tankataan kalleinta bensaa yli kolmeen vuoteen

95E-bensiinin keskihinta on noussut nopeasti lähelle 1,60:tä euroa. Syynä on raakaöljyn hinnannousu, ja tulevaisuus on arvaamaton. Keskustele aiheesta jutun lopussa.