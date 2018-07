Istanbul alkoi ahdistaa, joten uraohjus Salih Topuz pakkasi laukkunsa ja muutti maalle – "Täällä tajuan, mikä elämässä todella merkitsee"

TIRE Muutama kuukausi sitten istanbulilainen Salih Topuz, 31, sai tarpeekseen. Istanbulin ruuhkat, viheralueiden vähentyminen ja jatkuvat huonot uutiset alkoivat tuntua kuristavilta.

– En pystynyt enää ajattelemaan enkä kuuntelemaan itseäni ollenkaan. Ihmiset vain juoksevat kaupungissa päättömästi, he eivät ole rentoutuneita, hän sanoo.

Topuz halusi kauemmaksi stressaavasta elämäntyylistä ja myös Turkin päivänpolitiikasta. Istanbulin puistokiistan poikimat suurmielenosoitukset, toissa vuoden vallankaappausyritys jälkimyllerryksineen ja hallituksen politiikka ahdistivat häntä.

Niinpä hän pakkasi tavaransa ja muutti maalle, synnyinseudulleen Egeanmeren alueella sijaitsevaan Tiren pikkukaupunkiin.

Istanbulissa Topuz oli uraohjus, joka työskenteli muusikkona ja tuottajana. Hänen asiakkainaan oli tunnettuja turkkilaisia artisteja, mutta menestys ei tehnyt häntä onnelliseksi. Topuzista tuntui, että hän eli jatkuvassa oravanpyörässä, jossa hän mietti vain töitä ja rahan riittämistä.

Musiikkituottajana työskennellyt Salih Topuz toivoo avaavansa maaseudulle keskuksen, jossa on mahdollista rentoutua. Oscar Durand

Nyt Topuz haluaa toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa ja avata Tiren lähettyville musiikkiterapiakeskuksen, joka on suunnattu stressistä kärsiville nuorille.

– Aion ostaa täältä maata, rakentaa itse talon ja perustaa keskuksen. Minulla on sille yksi vaatimus: siellä on oltava hiljaista, sillä miten voi muuten rentoutua, hän sanoo.

Siksi Topuz on viettänyt viime viikkoina paljon aikaa moottoripyöränsä selässä. Hän on ajellut ympäri Izmirin maakuntaa etsien sopivaa maaplänttiä. Siellä hän haluaa myös kasvattaa kasviksia ja hankkia esimerkiksi kanoja ja kissoja hoidettavakseen.

Salih Topuzin lähipiirissä elämänmuutos herätti kummastelua.

– Ystävieni mielestä olin täysin hullu. Heidän mielestään minun pitäisi keskittyä tienaamaan rahaa ja jättää tällaiset jutut eläkeikään, Topuz nauraa.

Vaikka Topuzin ystävät eivät ymmärtäneet hänen päätöstään, Topuz ei ole Turkissa ainoa, joka on jättänyt taakseen suurkaupungin ja lähtenyt etsimään maaseudun rauhaa.

Turkin mediassa on viime aikoina ollut paljon juttuja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet maalle downshiftaamaan eli leppoistamaan elämäänsä. Se on nyt Turkissa suosittua, kuten monissa muissakin maissa. Erityisesti turkkilaiset muuttavat Izmiriin ja sen lähiseuduille, Egeanmeren rannikolle. Izmiriä pidetään Turkissa vapaamielisenä ja rentona kaupunkina.

Turkkilaisen Daily Sabah -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan pelkästään toissa vuonna 16 000 ihmistä muutti Istanbulista Izmirin maakuntaan. Hallitusta lähellä olevan lehden tulkinta on, että muutto kotimaan sisällä on hyvä asia, koska se estää aivovuotoa ulkomaille.

Opposition mediassa (siirryt toiseen palveluun) muuttamisen syynä pidetään esimerkiksi Istanbulin kiivaasta rakentamisesta johtuvaa stressiä. Turkin hallitus on viime vuosina käynnistänyt monia megaprojeteiksi kutsuttuja rakennushankkeita.

Tiren lähiseudun viljelijät myyvät tuotteitaan kuuluisassa basaarissa. Oscar Durand

Haastattelun aikana kierrämme Topuzin kanssa basaarissa. Tiren kaupungissa tiistaisin pidettävä basaari on alueella kuuluisa.

Lähiseudun viljelijät kauppaavat torilla tuoreita vihanneksia ja hedelmiä. Kirsikat, persikat ja muut hedelmät näyttävät loistavan täällä kirkkaammissa väreissä kuin Istanbulin supermarketeissa.

– Puhdas, suoraan maasta ruokapöytään saatu ruoka on yksi asioista, joka tekee maaseudulla elämisestä hienoa, Topuz sanoo.

Ekologiset arvot innostavat Turkissa monia nuoria aikuisia, ja tutkimuslaitos Ipsoksen mukaan myös vanhempien ihmisten tietoisuus ympäristönsuojelusta on kasvanut.

Turkkiin on noussut viime vuosina esimerkiksi monia vapaaehtoisvoimin pyöriviä ekokyliä ja -farmeja, kertoo Turkkiin ekokylää perustamassa oleva Murat Tiriç puhelimitse. Hän pyrkii lisämään ekokylien määrää Turkissa.

– Nuoret haluavat kasvattaa itse ruokansa ja asua yhä lähempänä luontoa. Monet haluavat esimerkiksi kokeilla elämää ekofarmilla sen sijaan, että lähtisivät lomamatkalle, Tiriç sanoo.

Suoraan maasta ruokapöytään saatu ruoka on yksi asioista, joka tekee maaseudulla elämisestä hienoa, Salih Topuz sanoo. Oscar Durand

Topuz on samaa mieltä.

– Maaseudulla asuttuani olen alkanut ymmärtää luontoa ja ajatella, että kaupungissa eläminen ei ole kestävää. Uskon, että yhä useampi minun sukupolvestani tajuaa saman asian.

Osasyy maaseutuelämän vetovoimaan on se, että viheralueet kutistuvat jatkuvasti Turkin kaupungeissa. Näin arvioi sosiologi, professori Nilufer Narlı huhtikuussa turkkilaiselle Hürriyet Daily Newsille. (siirryt toiseen palveluun)

Muun muassa Istanbuliin on rakennettu lukuisia kauppakeskuksia ja asuintaloja. Turkin hallinnolle hankkeet ovat paitsi yritys luoda investointeja ja työpaikkoja, myös keino osoittaa Turkin vahvuutta ja dynaamisuutta.

Erityisen tärkeitä projektit ovat olleet presidentti Recep Tayyip Erdoğanille, joka jo 1990-luvulla keräsi kansansuosiota parantamalla suurten kaupunkien veden- ja sähkönjakelua.

Monet turkkilaiset ympäristöjärjestöt ovat olleet huolissaan valtavasta rakennusbuumista. Niiden mukaan kaupunkien viheralueita ja metsiä on tuhottu surutta hankkeiden tieltä, eikä esimerkiksi Istanbulin viihtyvyyteen enää panosteta tarpeeksi.

Leventin alue on liike-elämän keskittymä Istanbulissa. Sedat Suna / EPA

Nyt presidentti on rakennuttamassa Istanbulin kanavaa, jota hän on nimittänyt "hulluksi projektiksi". Hallinnon mukaan kanava helpottaisi Bosporinsalmen ruuhkia ja vähentäisi vaarallisten aineiden kuljettamista Istanbulin ytimessä. 45 kilometriä pitkän kanavan on määrä alkaa Marmaranmereltä, kulkea Istanbulin länsiosan halki ja lopulta yhdistyä Mustanmeren pohjoisosaan.

Ympäristöjärjestöjen mukaan kanavan vaikutukset olisivat tuhoisat. Kanavan on pelätty vähentävän reilusti veden määrää Mustassameressä tai jopa kuivattavan sen. Hankkeen pelätään tekevän myös peruuttamatonta haittaa alueen biodiversiteetille.

Rakennusbuumin vastustaminen purkautui vuonna 2013 suurena protestina, kun Turkin hallinto päätti raivata Istanbulin Taksimin aukiolla sijaitsevan Gezi-puiston pois ostoskeskuksen kieltä.

Suomalaisin silmin muutamasta nurmikkokaistaleesta ja puusta koostuva Gezi-puisto on hädin tuskin puistoksi laskettava, mutta istanbulilaisille se on yksi keskustan harvoista viheralueista.

Mielenosoittajat huusivat hallituksen vastaisia iskulauseita Istanbulissa kesäkuussa 2013. Sedat Suna / EPA

Puiston purkua vastustavat pienet protestit kasvoivat suuriksi mielenosoituksiksi, joissa vaadittiin Turkin hallinnon kaatamista. Lopulta poliisi hiljensi protestit väkivalloin käyttäen muun muassa kyynelkaasua ja kumiluoteja.

Gezi-puisto pelastui ainakin toistaiseksi, mutta muita muutoksia ei tapahtunut. Laajasta Gezi-liikkeestä ei ollut yhtenäiseksi poliittiseksi voimaksi, joka olisi yhdistynyt esimerkiksi puolueeksi. Istanbulia rakennetaan edelleen voimakkaasti, ja hallitus on vahvasti vallassa.

Istanbulissa Taksimin aukion muutos on nuorten aikuisten yleinen puheenaihe. Salih Topuz kertoo, ettei enää nauti ajanvietosta alueella.

– Siellä oli hieno tunnelma, mutta nyt monet artistit, nuoret ja vaihtoehtoihmiset ovat lähteneet, hän sanoo.

Topuzin lailla moni kokee, että alueen ilmapiiri on muuttunut konservatiivisemmaksi. Alueen baareja ja kahviloita on suljettu muun muassa tiukentuneiden alkoholilakien takia, mikä on johtanut siihen, että nuorten hengailu on siirtynyt muille alueille.

– Se, miten Istanbul on muuttunut, särkee sydämeni, Topuz sanoo.

Hän kertoo elämänsä kohentuneen maaseudulle muuton jälkeen. Surullinen olo ja masentuneisuus ovat poissa.

Paluu maaseudulle auttoi Salihia lähentymään oman perheensä kanssa. Pienessä kaupungissa hän törmää jatkuvasti tuttaviinsa ja sukulaisiinsa. Oscar Durand

– Voin nauttia elämästäni ja nähdä taivaan. Pystyn nyt kuuntelemaan itseäni, hän sanoo.

Muutto takaisin kotiseudulle paransi myös Topuzin suhteita perheeseensä.

– Kuten puulla, ihmisellä on oltava juuret. Täällä tajuan, mistä olen kotoisin ja mikä elämässä todella merkitsee.

Lue myös:

Kohtalokkaat vaalit lähestyvät Turkissa – Aras pelkää säästöjensä hupenemista ja haluaa muuttaa ulkomaille

Turkkilainen Gamze käyttää minihametta, joten hänen piti vaihtaa bussikyydit takseihin – "Tunnen oloni joukkoliikenteessä uhatuksi"

Analyysi: Turkin hallinto haluaa pikavaalit ennen talouskuplan puhkeamista

Turkin tiedotusvälineistä 90 prosenttia on nyt valtion talutusnuorassa – maan suurin mediatalo myytiin hallinnon tukijoille

Deittailusarjat olivat huippusuosittuja Turkissa vaikka juuri kukaan ei myönnä katsoneensa niitä – sakkouhka pakotti "moraalittomat" ohjelmat muuttumaan