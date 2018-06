Sami Saarelainen, 18, tähtää formulakuskiksi – lapsen harrastus maksaa 100 000 euroa vuodessa

Mistä on kyse? Jyväskyläläinen Sami Saarelainen tähtää rata-autoilun ammattilaiseksi, esimerkiksi F1-sarjaan. Tällä hetkellä 18-vuotias Saarelainen ajaa Isossa-Britanniassa Ginetta GT5 Challenge -sarjaa.

Samin isä Kari Saarelainen kulkee poikansa mukana, ja rahoittaa pojan tietä ammattilaiseksi. Kokonaisuudessaan Samin kausi maksaa noin 100 000 euroa, suurin osa summasta tulee sponsoreilta.

18-vuotias kilpa-ajaja Sami Saarelainen tervehtii totisin ilmein Lievestuoreen kartingradalla, hänen kotiradallaan. Tuoreella ylioppilaalla on tulevana viikonloppuna, 7.–10. kesäkuuta, edessä seuraava kisa Isossa-Britanniassa. Saarelainen ajaa siellä toista kauttaan Ginetta GT5 Challenge -sarjassa (siirryt toiseen palveluun) (Ginetta).

Kuljettajalupaus huokuu rauhaa paineista huolimatta. Väkisinkin mieleen hiipii ajatus Kimi Räikkösestä nuorena.

– Kyllä minä pidän itseäni tosi rauhallisena ja ajattelevaisena. Vahvuuteni on, että teen järkeviä päätöksiä tuolla radalla. Pää ei saa kuumentua siellä missään vaiheessa, sanoo Saarelainen.

Nuoren jyväskyläläismiehen tyyneys onkin välttämätöntä, sillä hän pyrkii vakavissaan rata-autoilun ammattilaiseksi, esimerkksi Formula 1:siin. Saarelainen aloitti autourheilu-uransa kartingautolla 6-vuotiaana.

– Kyllä se innostus ajamiseen oli olemassa jo varmaan aikaisemminkin. Olemme aina iskän kassa katsoneet yhdessä TV:stä formuloita. Mutta tietenkin sitten kun pääsin itse ajamaan ja vielä kilpaa, niin olin elementissäni.

Tie formulatähdeksi nielee rahaa

Moni taitava ajaja haaveilee formulaurasta, mutta ani harva yltää niin pitkälle. Vaikka lahjakkuutta lajiin löytyisikin, niin monen unelma tyssää rahaan. Autourheilu on erittäin kallis harrastus: Suomessa yhteen kartingkilpailuun pitää varata 4 000–6 000 euroa ja kansainvälisiin kisoihin mentäessä yli 10 000 euroa.

Tallimaksuista, mekaanikkojen palkoista, autosta, renkaista, polttoaineista ja matkakuluista kertyy vuosittain iso summa. Sami Saarelaisen isä Kari toteaa, että ajoharjoitusten määrä nostaa myös aina kuluja.

Sami ja Kari Saarelaisella on yhteinen harrastus: autourheilu. Jarkko Riikonen / Yle

Isä toimi aluksi Samin auton mekaanikkona, mutta pojan uran edetessä hän on keskittynyt managerointiin ja taloudelliseen tukemiseen.

– Samin täytettyä 13 vuotta, meillä on vuosibudjetti ollut 50 000–70 000 euron paikkeilla kartingissa. Mutta ulkomailla ajettaessa, niin kyllä suomalaisillakin budjetit ovat vähintään 100 000 euroa vuodessa, kertoo Kari Saarelainen.

Summat ovat autourheilussa isoja, sillä lasten urheiluharrastuksista esimerkiksi uinti ja jääkiekko maksavat keskimäärin 3 000 euroa vuodessa.

Kari Saarelainen toimii yrittäjänä liikelahjoja myyvässä Artepro-yrityksessä. Ilman taloudellisia tukijoita ei hänenkään lompakko kestäisi pojan harrastusta, ja suurimman osan kustannuksista maksavatkin sponsorit. Taloudellisten tukijoiden hankkiminen vaatii kovaa työtä.

– Ei ole helppo saada sponsoreita. Sellaisen neuvon antaisinkin, että kannattaa yrittää hankkia tukijoita jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Meilläkin on muutama hyvä sponsori pysynyt alusta asti mukana, sanoo Kari Saarelainen.

Sami Saarelainen Lievestuoreen kartingradalla. Saarelainen aloitti autourheiluharrastuksen 6-vuotiaana. Jarkko Riikonen / Yle

Suomen Kartingliiton mukaan Suomessa on paljon lahjakkaita kuljettajia ja suhteellisen hyvät harjoitusmahdollisuudet, yli 50 ajorataa. Suomessa ajetaan kuitenkin vain kesällä, kun taas esimerkiksi Italiassa ympäri vuoden. Jos lajissa haluaa pärjätä on lähdettävä kilpailemaan jo aikaisessa vaiheessa ulkomaille. Suurin osa 13-vuotiaista rata-ajajista lähtee hakemaan kansainvälistä kilpailukokemusta isommille ja pitävimmille radoille.

Suomalaisia uusia kärkiajajia nousee eri luokissa koko ajan lisää, mutta vain murto-osa heistä pääsee F1-sarjaan kerrotaan Suomen Kartingliitosta.

– Sinne mentäessä pitää olla kaikki taustat todella kunnossa ja lisäksi paljon hyviä rahoittajia takana, sanoo Suomen Kartingliiton puheenjohtaja Juhani Valtanen.

Ei ainoastaan rahaa, vaan myös aikaa

Kartingautoilun harrastajamäärät ovat pienen notkahduksen jälkeen olleet jälleen kasvussa. Lajilla on tällä hetkellä arviolta yli tuhat harrastajaa Suomessa.

Vanhemmilta vaaditaan paksun lompakon lisäksi myös runsaasti sitoutumista ajallisesti.

– Kilpailut alkavat aina torstaisin ja päättyvät sunnuntaina, joten kartingharrastus vie paljon vanhemmiltakin aikaa, kertoo Suomen Kartingliitosta Juhani Valtanen.

Saarelainen ajaa Ginetta GT5 Challenge -sarjassa Isossa-Britanniassa. Saarelaisen auto on edellä menevä. Jakob Ebrey Photography

Kari Saarelainen vei poikansa aikoinaan ensimmäisen kerran kartingradalle, ja autourheilusta on muodostunut heidän yhteinen intohimonsa. Kari Saarelainen ei lähde laskemaan lapsen harrastukseen kulutettua aikaa eikä rahaa. Isä matkustaa mielellään poikansa matkassa ympäri Eurooppaa. Pojan harrastus on samalla myös hänen harrastuksensa.

– Nyt olen ollut Samin kanssa myös mahdollisuuksien mukaan aina Isossa-Britanniassa. Suomalaisten rata-ajajien on lähdettävä uran edetessä harjoittelemaan ja kilpailemaan Eurooppaan, siellä taso on niin paljon kovempi, Kari Saarelainen valaisee.

Herkkä laji vaatii hyvät hermot

Sami Saarelainen ei ota ylimääräisiä paineita isänsä isosta ajallisesta ja taloudellisesta panostuksesta. Hän yrittää tehdä radalla aina parhaansa, ja hermojen hallitsemisessa herkässä lajissa on jo itsessään riittävästi työtä. Paineensietokyky on yksi Saarelaisen valteista. Henkisen taakan kantamisessa auttaa myös isä.

– Tämä laji on sellainen, että väkisin tulee ala- ja ylämäkiä. On tärkeää, että siinä on joku vieressä, jonka kanssa ne voi jakaa, sanoo Sami Saarelainen.

Jakob Ebrey Photography

Pettymykset kuuluvat lajin luonteeseen, sillä pienikin ajovirhe kostautuu välittömästi. Toisaalta menestykset hetket maistuvatkin sen vuoksi myös erityisen makealta.

– Kun kisapaikalla on harjoiteltu puolitoistakin viikkoa ja vihdoin koittaa itse kilpailu, jossa Samin auto ajautuu ensimmäisestä mutkasta ulos, niin kyllähän se vähän tuntuu. Siinä palaa saman tien 15 000 euroa, isä sanoo.

Kari Saarelainen myöntää myös pelkäävänsä poikansa puolesta. Nykyisessä autoluokassa mennään kovimmillaan yli 200 km/h. Kartingajo pelotti isää vielä enemmän, koska auto oli turvattomampi ja siinäkin nopeudet nousevat suorilla yli 120 km/h.

Pettymyksien kautta eteenpäin

Sami Saarelainen on parhaimmillaan saavuttanut kartingissa SM-hopeaa ja PM-pronssia. Tällä kaudella hän on päässyt ajamaan isompaa autoluokkaa ja ensimmäisenä suomalaisena Ginetta GT5 Challenge -sarjaa. Eteneminen autourheilu-uralla vaatii taidon ja rahan lisäksi myös onnea ja hyviä suhteita.

– Eräs tuttu vinkkasi Britannian GT5-sarjasta ja huomasimme, että sehän on hyvä juttu kartingin jälkeen. Kai he pitivät Samin näyttöjä kovina, kun ottivat hänet mukaan Xentek Motorsort -talliin, Kari Saarelainen myhäilee.

Jakob Ebrey Photography

Sami Saarelainen on päässyt Silverstonessa maistamaan suuren maailman tuntua. Mekaanikotkin opiskelevat siellä yliopistossa. Kisoja seuraa television välityksellä miljoonia katsojia ja paikan päälläkin yleisöä on useita kymmeniätuhansia.

– On se ollut aika huikeata päästä siellä ajamaan. Ja oppimaan sinne on menty, paremmilta sitä aina oppii. On hienoa olla osa sitä kaikkea, kertoo Sami Saarelainen.

Saarelaisella on alkukaudesta ollut epäonnea, peräänajoja ja teknisiä vikoja. Mutta kautta on vielä yhdeksän kisaa jäljellä ja jos Britanniassa tulee menestystä, niin väylä formuloihin voi jo aueta. Mutta menestyksen lisäksi täytyy olla taustat ja rahoitus kunnossa.

Kohti isoa unelmaa

Sami Saarelaisen ehdoton ykköstavoite on F1, mutta muutkin sarjat hänelle kelpaavat, jos vain pääsee joskus ajamaan ammattilaisena. Tiet formulasarjoihin ovat kirjavat. Yksin jo Euroopassa ajetaan hyvin monia eri sarjoja eri rata-autoluokissa. Isä Kari Saarelainen uskoo poikansa mahdollisuuksiin edetä ammattilaiseksi.

– Sami on älykäs kuski. Vaikka hän on rauhallinen, niin iän myötä hänelle on tullut myös paljon aggressiivisuutta, joka pysyy järkevissä rajoissa. Voittamisenhalu on niin kova, että kun on pienikin ohituksen paikka, niin Sami kyllä käyttää sen, kertoo isä.

Mihin saakka Sami Saarelaisen tie vielä vie, sen aika näyttää. Nuori mies toivoo pääsevänsä kapuamaan vielä tällä kaudella useasti palkintokorokkeelle GT5-sarjassa.

– Toivon, että tulisin olemaan Silverstonessa palkintopallilla ihan vakiokasvo loppukaudesta. Paljonhan se vaatii ja siellä on kovia mestareita vastassa, mutta toivon ja uskon, että tulen siellä olemaan, sanoo Saarelainen ja katsoo tuulessa liehuvaa ruutulippua edelleen ilme vakavana.