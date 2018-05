Yllätyshyppy talvesta kesään oli onnenpotku yrittäjille: alelaareihin tuskin jää myytävää

Historiallisen helteinen toukokuu houkutteli ihmisiä ulos.

Esimerkiksi merikylpylä Allas Sea Poolilla Helsingin kauppatorilla rikottiin toukokuun aikana viime heinäkuinen kävijäennätys. Toukokuussa merikylpylässä polski ja nautiskeli yli 26 tuhatta asiakasta.

Helteestä ovat hyötyneet tietysti myös kylmiä juomia anniskelevat terassiravintolat sekä jäätelökioskit, joihin on riittänyt jonoa iltamyöhään asti.

Ystävänsä kanssa merikylpylän terassilla istuva Ulla-Mari Väisänen kertoo helteiden vaikuttaneen myönteisesti ulkona olemiseen.

– Kyllä tulee ulkona oltua todella paljon enemmän kuin normaalisti, Väisänen kertoo.

Hän kertoo syöneensä lähes joka päivä lounasta ulkona ystäviensä kanssa.

– Yleinen kuluttaminen, kuten ruoka tai juoma, on varmasti kasvanut helteiden aikana, hän kertoo.

– Se että tarkenee t-paidassa ja shortseissa, sehän on suorastaan luksusta talven jälkeen, Väisänen ihastelee.

Helsingin Uimastadion avasi ovensa lämpimässä ja aurinkoisessa säässä sunnuntaina. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Kaikki kesäiset asiat ovat käyneet kaupaksi

Helsingin yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksalan mukaan kaikki kesäiset tuotteet ja tarvikkeet ovat käyneet kaupaksi, kuten kesävaatteet ja puutarhakalusteet. Monella yrittäjällä toukokuu näkyy plussana tilinpäätöksessä.

Oksala kertoo, että varsinainen kevätsesonki jäi monella kauppiaalla lyhyeksi. Jäikö siis kevätsesonki välistä?

– Kyllä muutenkin saattaa olla aika nopealiikkeinen talven vaihtuminen kevääksi, mutta tänä vuonna se muutos oli todella merkittävää, kun talvesta siirryttiin ihan tällaisiin kesähelteisiin, Oksala kertoo.

– Saapa nähdä mitä jää alemyynteihin tänä vuonna, kun on ollut ongelmana, etteivät kesätuotteet ole tahtoneet mennä kaupaksi, kun on ollut hyvin kylmä alku. Tämä vuosi on nyt toista laatua, Oksala sanoo.

Oksala kertoo, että vastaavasti sisätilojen palveluja, kuten elokuvateattereissa käyntejä, on myyty vähemmän.

Jäätelönmyyjällä kiireistä

Kauppatorilla jäätelöä myyvä Jenni Lappi kertoo, että toukokuu on ollut viime vuotta kiireisempi.

– Joka päivä on ollut jonoa täällä Kauppatorilla, Lappi kertoo.

Hän kertoo, että jäätelökiskan aukioloa on välillä jouduttu venyttämään illalla, kun asiakasjonoa on riittänyt.

Mittaushistorian helteisin toukokuu

Toukokuun helteet eivät ole vain mielikuva, vaan tilastot todistavat kuluneen kuukauden olleen koko mittaushistorian helteisin. Tässä kuussa korkeimmat lämpötilat on mitattiin 15. päivä Kemiössä lukemin 29,6.

Ilmatieteen laitoksen mukaan hellettä mitataan toukokuussa lähes vuosittain, mutta tänä vuonna hellejakso oli harvinaisen pitkä ja laaja. Kaikkiaan hellejakso kesti seitsemän päivää.

Elise Tykkyläinen / Yle

Merikylpylä rikkoi kävijäennätyksensä

– Meillä on ollut kautta aikojen paras kuukausi, iloitsee Allas Sea Poolin toimitusjohtaja Bodil Ståhl.

– Jos verrataan viime vuoden heinäkuuhun, joka oli edellinen ennätyskuukausi, niin tämä on ollut 26 prosenttia parempi kuukausi.

Tämä tarkoittaa keskimäärin 850 asiakasta päivässä, yhteensä 26 300 kävijää kuukauden aikana. Ja tuohon lukuun yrittäjä ei laske merikylpylän ravintolassa käyneitä asiakkaita, vain uimarit. Ståhlin mukaan kylpylässä on silti hyvin mahduttu polskimaan.

– Kaikkihan eivät ole yhtä aikaa uimassa, vaan täällä voi viettää päivää ja ottaa aurinkoa. Pukuhuoneet käy ruuhkahuippuina ahtaiksi, mutta sivurakennuksessa on lisää pukuhuonetilaa, Ståhl kertoo.

– Kyllähän tällainen aurinkoinen keli vaikuttaa. Kaikki on iloisempia ja kaikki viihtyy, onhan se mukavaa.